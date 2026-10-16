Άγιος Παντελεήμονας: Χτύπησαν ηλικιωμένο στο πρόσωπο και του άρπαξαν τον σταυρό – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο

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Άνανδρη επίθεση και ληστεία δέχθηκε ένας ηλικιωμένος στον Άγιο Παντελεήμονα. Σε βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα, οι δράστες φαίνεται να τον απειλούν για να του αρπάζουν τον σταυρό που φορούσε στον λαιμό.

Όπως γίνεται γνωστό, το περιστατικό σημειώθηκε χθες Πέμπτη στις 17:25, στη λεωφόρο Ιωνίας, κοντά στη συμβολή με την οδό Αγίου Μελετίου και την πλατεία Θυμαρακίων.

Οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν μια σιδερένια βέργα μήκους περίπου ενάμιση μέτρου, με την οποία εκτιμάται πώς απείλησαν τον ηλικιωμένο.

Στη συνέχεια, του άρπαξαν τον σταυρό από τον λαιμό και τον χτύπησαν στο πρόσωπο, πριν απομακρυνθούν από το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν περίπου μία εβδομάδα φέρεται να σημειώθηκε αντίστοιχη επίθεση στην περιοχή.Οι σχετικές αναφορές κάνουν λόγο και για άλλα περιστατικά με θύματα κυρίως ηλικιωμένους, αλλά και γυναίκες με παιδιά.