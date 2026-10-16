Γιαννιτσά: Στη φυλακή ο 57χρονος οδηγός για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 78χρονο ψάλτη – «Ήπια 2 με 3 ποτά ουίσκι», είπε στο δικαστήριο

Στις φυλακές επέστρεψε ένας 57χρονος, ο οποίος, οδηγώντας μεθυσμένος, προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 78χρονο ψάλτη, το 2023 στα Γιαννιτσά, μετά την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, που τον έκρινε ένοχο χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού.

Το δυστύχημα είχε συμβεί ανήμερα των Χριστουγέννων του 2023, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, έξω από τα Γιαννιτσά. Ο άτυχος 78χρονος κατευθυνόταν στην εκκλησία των Γαλατάδων για τη χριστουγεννιάτικη ακολουθία, όταν το όχημά του συγκρούστηκε μετωπικά με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 57χρονος. Ο ψάλτης έχασε την ζωή του, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και ένας οδηγός ταξί τραυματίστηκε ελαφρά.

Όπως προέκυψε από έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε σημαντική συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα του κατηγορούμενου, που, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη, μετρήθηκε διαδοχικά σε 1,62 και 1,48 g/L.

«Ήπια 2 με 3 ποτά ουίσκι», είπε στην απολογία του

Κατά την απολογία του στο δικαστήριο, ο 57χρονος υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει «2 με 3 ποτά ουίσκι» σε κέντρο διασκέδασης, αλλά όταν «έπιασε» τιμόνι αισθανόταν «σωματικά και πνευματικά καλά».

Ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του 78χρονου ψάλτη, ενώ απέδωσε την εκτροπή της πορείας του σε προσπάθεια αποφυγής ζώου- «πιθανότατα σκύλου» στον δρόμο, αλλά και στην αντανάκλαση των προβολέων του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο θανών. «Είμαι 35 χρόνια επαγγελματίας οδηγός και ποτέ δεν μου έτυχε κάτι», ανέφερε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ωστόσο, ο τραυματίας οδηγός ταξί διέψευσε τους ισχυρισμούς περί αναμμένων προβολέων, κάνοντας επίκληση σε βίντεο -το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία – από το δικό του όχημα που εκείνη την ώρα κινούνταν πίσω από τον θανόντα.

«Καταστράφηκε η ζωή μας όλη»

Στο δικαστήριο κατέθεσε και η χήρα του 78χρονου ψάλτη, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι ο σύζυγός μου θα είχε τόσο φρικτό θάνατο. Κάθε Κυριακή πήγαινε στην εκκλησία. Εκείνη την ημέρα επειδή ήταν η χριστουγεννιάτικη λειτουργία ξεκίνησε στις 5 το πρωί. Καταστράφηκε η ζωή μας όλη».

Κρίθηκε ένοχος, επιστρέφει στη φυλακή

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση, έκρινε τον 57χρονο ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατος, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Το δικαστήριο του επέβαλε επιπλέον φυλάκιση 1 μήνα για σωματική βλάβη από αμέλεια όσον αφορά τον οδηγό του ταξί.

Μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου, ο 57χρονος επέστρεψε στις φυλακές, όπου κρατείτο προσωρινά μετά την απολογία του στον ανακριτή τον περσινό Νοέμβριο, καθώς αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.