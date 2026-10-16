Γιώργος Βαρδινογιάννης: Η «ρότα» του αντισυμβατικού «Καπετάνιου» – Οι άγνωστες ιστορίες ζωής σε στεριά και θάλασσα, ο Παναθηναϊκός και η γνωριμία του με την Αγάπη Πολίτη

Η διαδρομή του Γιώργου Βαρδινογιάννη από την Επισκοπή Ρεθύμνου μέχρι τις «θάλασσες του κόσμου» με τη ναυτιλιακή εταιρεία Varnima και τη «χρυσή εποχή» του Παναθηναϊκού, έχει πολλούς ενδιάμεσους σταθμούς.

Ένας άνθρωπος που στο DΝΑ του «κουβαλούσε» το κρητικό ταμπεραμέντο, με ένα τσιγάρο τις περισσότερες φορές στα χείλη του, δεν ήταν ο εφοπλιστής ο απόμακρος. Με την ίδια ευκολία που έκλεινε επιχειρηματικά deals, με την ίδια, συναναστρεφόταν απλό κόσμο και πανηγύριζε στις κερκίδες των γηπέδων τις νίκες της «πράσινης» αγάπης του.

Όσοι τον γνωρίζουν τον περιγράφουν ως αντισυμβατικό και παθιασμένο. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ήταν «Καπετάνιος», όπως τον αποκαλούσαν, στις θάλασσες, στα γήπεδα και στη ζωή του. Χάρασσε «ρότες» και τις ακολουθούσε, αλλά δεν τον τρόμαζαν οι «φουρτούνες» κρατώντας γερά το τιμόνι.

Δεν τον κέρδισε η πολιτική, δεν αγαπούσε άλλωστε ποτέ την «ξύλινη γλώσσα». Προτίμησε το εμπορικό ναυτικό και αποφοίτησε από τη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον της Αγγλίας.

Η άγνωστη ιστορία πίσω από το προσωνύμιο «Καπετάνιος»

Τον αποκαλούσαν «Καπετάνιο» και όχι τυχαία. Απέκτησε το προσωνύμιο όταν με μία τολμηρή κίνηση κατάφερε και έσπασε το εμπάργκο που είχε επιβληθεί στη Ροδεσία (σημερινή Ζιμπάμπουε), ενώ μαινόταν ο πόλεμος και τον καταδίωκε το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό.

Ήταν Απρίλιος του 1966 όταν το πετρελαιοφόρο Joanna V, με κυβερνήτη τον Βαρδινογιάννη, κατευθυνόταν προς το λιμάνι της Μπέιρα, στη Μοζαμβίκη. Από εκεί ξεκινούσε πετρελαιαγωγός που τροφοδοτούσε τη Ροδεσία, η οποία δεν διέθετε πρόσβαση στη θάλασσα. Το πλοίο εντοπίστηκε από το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό και στις 4 Απριλίου 1966 αναχαιτίστηκε από τη φρεγάτα HMS Plymouth. Ο Βαρδινογιάννης είχε πει τότε ότι το Joanna V θα σταματούσε στην Μπέιρα μόνο για ανεφοδιασμό και ότι το πετρέλαιο προοριζόταν για το Τζιμπουτί.

Η εξήγηση δεν έπεισε τις βρετανικές Αρχές, οι οποίες θεωρούσαν ότι το φορτίο προοριζόταν για τη Ροδεσία. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε η απαιτούμενη διεθνής εξουσιοδότηση για τη χρήση βίας εναντίον του πλοίου.

Έτσι, στις 5 Απριλίου 1966, το Joanna V κατάφερε να φτάσει στην Μπέιρα, παρά τις βρετανικές προειδοποιήσεις, καθώς η φρεγάτα δεν μπόρεσε να εμποδίσει την είσοδό του στο λιμάνι.

Το περιστατικό αυτό ήταν που συνδέθηκε με το προσωνύμιο «Καπετάνιος». Το όνομα παρέπεμπε όχι μόνο στη ναυτική του ιδιότητα, αλλά και στην απόφασή του να συνεχίσει το ταξίδι παρά την παρέμβαση του Βασιλικού Ναυτικού.

Η παρουσία του πετρελαιοφόρου στην Μπέιρα προκάλεσε έντονη διπλωματική κινητοποίηση, καθώς η Βρετανία επιδίωκε να αποτρέψει την εκφόρτωση του πετρελαίου και τη μεταφορά του στη Ροδεσία.

Στις 9 Απριλίου 1966, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε την απόφαση 221, η οποία εξουσιοδοτούσε τη Βρετανία να εμποδίζει, ακόμη και με χρήση βίας εφόσον ήταν αναγκαίο, την άφιξη πετρελαιοφόρων που θεωρούνταν ότι μετέφεραν καύσιμα για τη Ροδεσία.

Η απόφαση αναφερόταν ονομαστικά στο Joanna V, επιτρέποντας στις βρετανικές Αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψη και κράτησή του μετά την αναχώρησή του από την Μπέιρα, εφόσον είχε εκφορτώσει εκεί το πετρέλαιό του. Η υπόθεση του πετρελαιοφόρου είχε πλέον φτάσει στο ανώτατο όργανο του ΟΗΕ για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Το περιστατικό αυτό συνολικά αποτέλεσε μία νίκη του Γιώργου Βαρδινογιάννη απέναντι στο βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό.

Η αντιδικτατορική δράση του

Σημαντικό κεφάλαιο της ζωής του αποτέλεσε η αντιδικτατορική του δράση. Υπήρξε από τους πρωτεργάτες της προετοιμασίας του Κινήματος του Ναυτικού το 1973.

Στο πλαίσιο των σχετικών διεργασιών ταξίδεψε στο Λονδίνο, όπου συναντήθηκε με τον αυτοεξόριστο βασιλιά Κωνσταντίνο Β΄ και του ζήτησε να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Για τη δράση και τις πεποιθήσεις του διώχθηκε και φυλακίστηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, παραμένοντας πιστός στις αρχές του.

Ο Παναθηναϊκός

Όταν ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ανέλαβε το «τιμόνι» της ΠΑΕ Παναθηναϊκός το ημερολόγιο έδειχνε Ιούλιο του 1979 και από τότε έμεινε για 21 χρόνια στο τιμόνι του, έως τον Μάιο του 2000.

Όπως επισημαίνουν οι «πράσινοι» φίλαθλοι, το 1979 θεωρείται χρονιά που άλλαξε την ιστορία του Παναθηναϊκού. Τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς, η οικογένεια Βαρδινογιάννη αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της νεοσύστατης ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Για την απόκτηση του συλλόγου είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ο άνθρωπος που αργότερα θα ταύτιζε το όνομά του με τις μεγάλες επιτυχίες του μπασκετικού Παναθηναϊκού.

Τελικά, με πρωτοβουλία του Γιώργου Βαρδινογιάννη και σε συνεννόηση με τον νομικό σύμβουλο του Αθλητικού Ομίλου, Μιχάλη Καραμανλή, η ΠΑΕ περνά στον έλεγχο της οικογένειας.

Στις 14 Νοεμβρίου 1979, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης αναλαμβάνει την προεδρία.

Ήταν η αρχή μιας εποχής που θα διαρκούσε μέχρι τον Μάιο του 2000, με τον «καπετάνιο» να παραμένει περισσότερο από κάθε άλλον πρόεδρο στην Ιστορία του συλλόγου έως τότε.

Ο νέος πρόεδρος είχε τη δική του αντίληψη για το ποδόσφαιρο. Ήθελε να έχει προσωπική εικόνα και άποψη για τις αποφάσεις, από τις μετεγγραφές μέχρι τη λειτουργία της ομάδας.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Παναθηναϊκός απέκτησε το προπονητικό κέντρο της Παιανίας, επένδυσε στις ακαδημίες του και οργάνωσε την ποδοσφαιρική του λειτουργία πάνω σε νέες βάσεις. Η περίοδος Βαρδινογιάννη ταυτίστηκε και με μεγάλες μεταγραφικές κινήσεις. Δημήτρης Σαραβάκος, Κριστόφ Βαζέχα, Χουάν Ραμόν Ρότσα, Βέλιμιρ Ζάετς αποτελούν «ηχηρά ονόματα» που πέρασαν την πόρτα της πράσινης ΠΑΕ ως ποδοσφαιριστές και προπονητές.

Ο Βαρδινογιάννης δεν δίσταζε, μάλιστα, να προχωρά σε μετεγγραφές που προκαλούσαν αίσθηση, αποκτώντας ποδοσφαιριστές από τον Ολυμπιακό, όπως ο Γιάννης Κυράστας, ο Μάικ Γαλάκος, ο Νίκος Σαργκάνης και ο Στράτος Αποστολάκης.

Έξι πρωταθλήματα, εννέα Κύπελλα και τρία Σούπερ Καπ

Ο απολογισμός της 21ετούς προεδρίας του Γιώργου Βαρδινογιάννη περιλαμβάνει σημαντικές εγχώριες επιτυχίες. Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε έξι πρωταθλήματα Ελλάδας, το 1984, το 1986, το 1990, το 1991, το 1995 και το 1996.

Στην ίδια περίοδο πρόσθεσε εννέα Κύπελλα Ελλάδας, το 1982, το 1984, το 1986, το 1988, το 1989, το 1991, το 1993, το 1994 και το 1995, καθώς και τρία Σούπερ Καπ.

Τέσσερις από αυτές τις χρονιές, το 1984, το 1986, το 1991 και το 1995, η ομάδα κατέκτησε το νταμπλ.

Στην Ευρώπη, πέρα από τις δύο παρουσίες στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών και του Champions League, ξεχωρίζει η πορεία μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA την περίοδο 1987-88.

Η αποχώρηση του 2000 και το τέλος μιας εποχής

Στις 29 Μαΐου 2000, ύστερα από σχεδόν 21 χρόνια στην προεδρία, ο «καπετάνιος» αποχώρησε από τη θέση του. Τον διαδέχθηκε ο ανιψιός του, Γιάννης Βαρδινογιάννης, γνωστός ως «Τζίγγερ», γιος του αδελφού του, Βαρδή.

Η οικογένεια συνέχισε να έχει τον έλεγχο της ΠΑΕ, μέχρι την οριστική αποχώρησή της από τα διοικητικά του Παναθηναϊκού το 2011.

Η γνωριμία με την Αγάπη Πολίτη

Η Αγάπη Πολίτη υπήρξε μία από τις πιο εντυπωσιακές και πολυφωτογραφημένες γυναίκες της δεκαετίας του 1980 και του 1990. Κόρη του Νίκου Πολίτη, γνωστού τερματοφύλακα του Ολυμπιακού τη δεκαετία του 1950, είχε γεννηθεί στον Πειραιά. Μεγαλώνοντας σε μια οικογένεια με ιδιαίτερη αγάπη για τον αθλητισμό, ασχολήθηκε και η ίδια με το βόλεϊ.

Λίγο μετά την ενηλικίωσή της, άρχισε να εργάζεται σε μία από τις εταιρείες του ομίλου Βαρδινογιάννη. Εκεί γνώρισε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, ο οποίος προερχόταν από την ισχυρή επιχειρηματική οικογένεια της Κρήτης.

Αν και η ακριβής ημερομηνία του γάμου τους δεν έχει δημοσιοποιηθεί, η σχέση τους αποτέλεσε την αρχή μιας κοινής πορείας, στη διάρκεια της οποίας απέκτησαν τρία παιδιά, τον Νίκο, τον Παύλο και τη Χρυσή, ενώ ανήκαν ανάμεσα στα πιο αναγνωρίσιμα ζευγάρια της αθηναϊκής κοινωνίας.

Πώς περιέγραφε η Αγάπη Πολίτη τον Γιώργο Βαρδινογιάννη

Παρότι η Αγάπη Πολίτη απέφευγε να μιλά συχνά για την προσωπική της ζωή, σε μία από τις λιγοστές συνεντεύξεις της είχε αναφερθεί στον χαρακτήρα του συζύγου της, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική πλευρά του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», η Αγάπη Πολίτη είχε περιγράψει τον Γιώργο Βαρδινογιάννη ως «έναν έξυπνο, ισχυρογνώμονα, ρομαντικό και ηθικά υγιή άνδρα. Με αξίες».

Οι τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του

Οι τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του Γιώργου Βαρδινογιάννη συνδέθηκαν με δύο χαρμόσυνα γεγονότα.

Έδωσε το παρών στον γάμο του γιου του, Παύλου Βαρδινογιάννη με την Κατερίνα Μπιρμπίλη, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 στην Αγία Μαρίνα Εκάλης.

Επτά μήνες νωρίτερα σε εξίσου ευτυχή περίσταση, αδυνατισμένος αλλά με σταθερό βήμα στα 89 του χρόνια, συνόδεψε την ντυμένη νύφη κόρη του Χρυσή Βαρδινογιάννη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβή, στην Πλάκα.

Ήταν την Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025 όταν την παρέδωσε με την εγκάρδια ευχή του για μια ευτυχισμένη ζωή, στον γαμπρό Νικόλαο Ντε Γκρες, τον δευτερότοκο γιο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της Άννας-Μαρίας.

Δεινός ψαράς και αυθεντικός θαλασσινός

Η άλλη μεγάλη του αγάπη ήταν η θάλασσα. Δεινός ψαράς και αυθεντικός θαλασσινός, διατήρησε μέχρι τα τελευταία του χρόνια το πάθος του για το ψάρεμα και τη βαθιά σχέση του με το υγρό στοιχείο, που υπήρξε για εκείνον τόπος ελευθερίας, γαλήνης και προσωπικής έκφρασης.

Η ζωή του Γεωργίου Ιωάννη Βαρδινογιάννη διέσχισε σχεδόν εννέα δεκαετίες ελληνικής ιστορίας. Από την κατεχόμενη Κρήτη και το ταξίδι ενός νεαρού με δέκα δολάρια στην τσέπη, έως τις θάλασσες του κόσμου, την αντιδικτατορική δράση, τη διεθνή επιχειρηματικότητα και τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου, ακολούθησε μια πορεία γεμάτη τόλμη, δημιουργία και προσωπική αξιοπρέπεια.