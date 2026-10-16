Πέθανε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών

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Πέθανε σε ηλικία 90 ετών, ο εφοπλιστής Γιώργος Βαρδινογιάννης, σκορπίζοντας θλίψη στον κόσμο των επιχειρήσεων και της ναυτιλίας. Ο «Καπετάνιος» άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή έπειτα από μερικές ημέρες νοσηλείας.

Είχε διατελέσει και πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης γεννήθηκε το 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου, και ήταν ένα από τα δέκα παιδιά του Γιάννη Βαρδινογιάννη, που είχε απώτερη καταγωγή από τον Άγιο Ιωάννη Σφακίων, και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη από το Γεράνι Ρεθύμνου.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης αποφοίτησε από τη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον στην Αγγλία.

Υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για δύο θητείες.

Θητεία στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Στις 17 Ιουλίου 1979 η οικογένεια Βαρδινογιάννη αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ανέλαβε πρόεδρος.

Υπήρξε πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για σχεδόν 21 χρόνια, από τον Ιούλιο του 1979 μέχρι τον Μάιο του 2000. Σ’ αυτό το διάστημα, η ομάδα κατέκτησε 6 Πρωταθλήματα, 9 Κύπελλα και 3 Σούπερ Καπ, ενώ δύο φορές έφτασε πολύ κοντά στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, του Κυπέλλου Πρωταθλητριών – Τσάμπιονς Λιγκ: τη σεζόν 1984 – 1985 (αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τη Λίβερπουλ), και τη σεζόν 1995 – 1996 (αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τον Άγιαξ). Παράλληλα έφερε στον Παναθηναϊκό μερικούς από τους πιο αγαπητούς παίκτες και προπονητές στην ιστορία του (Δημήτρης Σαραβάκος, Χουάν Ραμόν Ρότσα, Βέλιμιρ Ζάετς, Στράτος Αποστολάκης, Γιάτσεκ Γκμοχ, Ίβιτσα Όσιμ, Χουάν Χοσέ Μπορέλι, Κριστόφ Βαζέχα κτλ).