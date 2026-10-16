Κινηματογραφική διάρρηξη στην Αυλίδα: Έσπασαν βιτρίνα κοσμηματοπωλείου με σκαπτικό μηχάνημα

Σκηνές βγαλμένες από ταινία του Χόλιγουντ έλαβαν χώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής (16/10) στην Παραλία Αυλίδας, όταν έξι δράστες πραγματοποίησαν διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο, γκρεμίζοντας τη βιτρίνα του καταστήματος με ένα σκαπτικό μηχάνημα.

Η κλοπή έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν η ομάδα των έξι διαρρηκτών κατέστρεψε τη βιτρίνα του κοσμηματοπωλείου χρησιμοποιώντας ένα σκαπτικό μηχάνημα και στη συνέχεια εισέβαλε στο εσωτερικό του μαγαζιού, αρπάζοντας κοσμήματα και τιμαλφή.

Οι δράστες έδρασαν ταχύτατα και διέφυγαν από το σημείο χρησιμοποιώντας ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Μήνυση από τον ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η συνολική αξία των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν από το κατάστημα, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταγραφή των κλοπιμαίων.

Σύμφωνα με το evima.gr, ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου έχει υποβάλει μήνυση κατά αγνώστων, ενώ οι αστυνομικές αρχές πραγματοποιούν έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών και τη σύλληψή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να συλλέξουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, τυχόν μαρτυρίες αλλά και γενετικό υλικό που ενδεχομένως άφησαν πίσω τους οι «ποντικοί», σε μία προσπάθεια να φτάσουν στα ίχνη τους.