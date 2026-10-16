Ιταλία: Παράλυση στα μεγάλα αεροδρόμια από νωρίς το πρωί – Μειώθηκαν κατά 50% οι πτήσεις λόγω τεχνικής βλάβης, καθυστερήσεις δύο ωρών

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Προβλήματα και σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς το πρωί σε κορυφαία αεροδρόμια της Ιταλίας, εξαιτίας τεχνικής βλάβης που έπληξε το κεντρικό σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι οι προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών μειώθηκαν τις πρωινές ώρες κατά 50% και ότι οι καθυστερήσεις αγγίζουν κατά μέσο όρο τις δυο ώρες.

Όπως επισημαίνεται πάντως, τα προβλήματα δεν προκύπτει να οφείλονται σε συνέπειες κυβερνοεπίθεσης.

Τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν

Οι καθυστερήσεις άρχισαν γύρω στις 6 το πρωί, τοπική ώρα, στα αεροδρόμια της Ρώμης, του Μιλάνου και του Τορίνο.

Μέχρι τώρα, στο αεροδρόμιο της ιταλικής πρωτεύουσας «Φιουμιτσίνο – Λεονάρντο Ντα Βίντσι» ανακοινώθηκε η ακύρωση τεσσάρων πτήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ