ΕΕ: Μήνυμα στήριξης από Κόστα και Φον ντερ Λάιεν στον Ζελένσκι – «Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται σε εμάς»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί αμετακίνητη στάση στήριξης προς την Ουκρανία, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να διαβεβαιώνουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συνεχή βοήθεια και κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος παρουσίασε τις προτεραιότητες του Κιέβου, εστιάζοντας στην ανάγκη για άμεσο τερματισμό του πολέμου, αντιαεροπορική άμυνα και κάλυψη του αμυντικού και κρατικού προϋπολογισμού για τον χειμώνα και το 2027.

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Διεθνή Νέα

Ζελένσκι Κόστα Φον ντερ Λάιεν
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει αμετακίνητη στη στήριξη της Ουκρανίας και στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, με τον Αντόνιο Κόστα να διαβεβαιώνει «Μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς» και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να δηλώνει ότι «δεν θα άρουμε καμία από τις κυρώσεις, αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο».
  • Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι «θέλουμε αυτός ο πόλεμος να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό» και υπογράμμισε την ανάγκη προετοιμασίας για τον χειμώνα, η οποία περιλαμβάνει ενέργεια, αντιαεροπορική άμυνα και χρηματοδότηση.
  • Η Ουκρανία αντιμετωπίζει σημαντικό έλλειμμα 32,6 δισεκ. δολαρίων στον προϋπολογισμό της για το 2027, εν μέσω «περίπλοκης διπλωματικής κατάστασης» και επικρίσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αμετακίνητη παραμένει η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Μόσχα και το Κίεβο, με δύο κορυφαίους αξιωματούχους του μπλοκ να διακηρύσσουν από τις Βρυξέλλες, στο πλευρό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι η συγκυρία είναι απολύτως ακατάλληλη για τη διακοπή της βοήθειας προς την Ουκρανία ή την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

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Ακλόνιτη στήριξη

«Μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, λίγο πριν την έναρξη της δεύτερης ημέρας της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής, στη διάρκεια της οποίας θα συζητηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία παρουσία του Ζελένσκι.


«Ένα πράγμα είναι απολύτως ξεκάθαρο: δεν θα άρουμε καμία από τις κυρώσεις, αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο», σχολίασε από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υποδεχόμενη τον Ουκρανό Πρόεδρο.

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Οι προτεραιότητες του Κιέβου

Κατά την άφιξή του για τη σύνοδο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε «θέλουμε αυτός ο πόλεμος να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό. Δεν βλέπουμε ενδείξεις από τη ρωσική πλευρά ότι είναι έτοιμο για αυτό, για να τερματίσουν τον πόλεμο, γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να προετοιμαστούμε για τον χειμώνα».


«Το πακέτο για τον χειμώνα δεν αφορά μόνο την ενέργεια, αφορά την αντιαεροπορική άμυνα και τη χρηματοδότηση», εξήγησε ο ίδιος, ενώ πρόσθεσε ότι θα συζητήσει με τους Ευρωπαίους ηγέτες για τις ανάγκες της Ουκρανίας για το υπόλοιπο του έτους και για το 2027.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο ο Ζελένσκι είχε δηλώσει στο Reuters ότι το Κίεβο κατέληξε σε συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους του η οποία θα του επιτρέψει να καλύψει ένα έλλειμμα 27 δισεκ. δολαρίων στον αμυντικό του προϋπολογισμό φέτος και να παραγγείλει τα drones που χρειάζεται για να συνεχίσει να πολεμά στις αρχές του 2027.

Ωστόσο ο Ουκρανός υπουργός Οικονομικών Σέρχιι Μαρτσένκο είχε σημειώσει πρόσφατα ότι η χώρα έχει ακόμη ένα έλλειμμα 32,6 δισεκ. δολαρίων στον προϋπολογισμό της για το 2027.

«Περίπλοκη διπλωματική κατάσταση»

«Δεν είμαι ικανοποιημένος με τον αριθμό των χωρών που ήταν διατεθειμένες να δεσμευθούν να προσφέρουν νέα οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία. Αλλά θα δούμε πολλές χώρες να δεσμεύονται σύντομα να προσφέρουν περισσότερη στρατιωτική βοήθεια», σχολίασε ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν.

«Σήμερα η συζήτηση με τον Ζελένσκι θα επικεντρωθεί στο πώς θα αντιμετωπίσουμε την περίπλοκη διπλωματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και πώς θα επιβιώσουν τον χειμώνα», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφερθεί εναντίον του Ζελένσκι επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες. Χθες σε συνέντευξή του ο Τραμπ επέκρινε τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, χαρακτηρίζοντάς τα «ντροπή».

Στο μεταξύ ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, δήλωσε στο Reuters ότι η ΕΕ μάλλον θα προσφέρει ένα νέο δάνειο στην Ουκρανία προκειμένου να μπορέσει να καλύψει το κενό στον προϋπολογισμό της για το 2027.

«Αυτό είναι ο μηχανισμός που η Ευρώπη έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές», σχολίασε.

Ο Ιρλανδός ομόλογός του Μίχολ Μάρτιν σημείωσε ότι αναμένει πως η Ευρώπη θα συνεχίσει να «προσεγγίζει» τις ΗΠΑ αναφορικά με την Ουκρανία.

«Θα ανέμενα μια συνεχιζόμενη προσέγγιση από την Ευρώπη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες (σχετικά με την Ουκρανία), διότι για την Ευρώπη η Ρωσία υπήρξε ο επιτιθέμενος εξ αρχής. Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία», δήλωσε ο Μάρτιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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