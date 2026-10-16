Σύνοδος Κορυφής: Ικανοποίηση στην Αθήνα για τα συμπεράσματα των «27» – «Στο τραπέζι η ανάγκη πρόσθετων παρεμβάσεων»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στη σωστή κατεύθυνση κινούνται τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις τιμές της ενέργειας, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η Ελλάδα πέτυχε να αποτυπωθεί στο κείμενο η ανάγκη εξέτασης πρόσθετων στοχευμένων και προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Τα συμπεράσματα εγκρίθηκαν από τους ηγέτες των 27 τα ξημερώματα της Παρασκευής, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αναφορά στις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα κράτη μέλη. Έτσι αναγνωρίζεται η ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι επιμέρους εθνικές ιδιαιτερότητες.

Κατά τις κυβερνητικές πηγές, τα συμπεράσματα κινούνται προς την κατεύθυνση που υποστήριξε ο Πρωθυπουργός και διατηρούν στο ευρωπαϊκό τραπέζι την ανάγκη για πρόσθετες παρεμβάσεις.

Στο κείμενό τους οι ηγέτες ζητούν συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή συγκυρία και καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα βραχυπρόθεσμα μέτρα.

Χαιρετίζουν, επίσης, την πρόθεση της Κομισιόν να παρατείνει το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τους πιο εκτεθειμένους βιομηχανικούς κλάδους. Το κείμενο αναφέρεται ακόμη σε μέτρα για την αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων και σε εθελοντικούς μηχανισμούς συγκέντρωσης της ζήτησης ενέργειας.

Το ενεργειακό κεφάλαιο οριστικοποιήθηκε μετά από προσαρμογές στο αρχικό σχέδιο. Οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών, κυρίως για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, παραμένουν ανοιχτές. Το επόμενο ζητούμενο, σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, είναι η εξέταση συγκεκριμένων στοχευμένων και προσωρινών μέτρων που θα ανταποκρίνονται στην πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις.