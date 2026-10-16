Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια ο 22χρονος για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης από MDMA

Στα δικαστήρια οδηγείται σήμερα ο 22χρονος, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της 20χρονης, από υπερβολική δόση ναρκωτικών και θα απολογηθεί ενώπιον της 5ης ειδικής ανακρίτριας.

Ο συγκεκριμένος κατηγορείται, ως το πρόσωπο που έδωσε τη φονική δόση των ναρκωτικών και είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 20χρονη, τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, σε κλαμπ της Θεσσαλονίκης.

Ο 22χρονος ταυτοποιήθηκε και αναγνωρίστηκε ως το άτομο που έδωσε τα ναρκωτικά στον 20χρονο φίλο της άτυχης γυναίκας, και ο οποίος με τη σειρά του, σύμφωνα με την απολογία του, τα μοιράστηκε με εκείνη.

Αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να αρνηθεί ότι γνώριζε και τους δύο, τόσο την 20χρονη όσο και τον φίλο της. Φέρεται βέβαια, να παραδέχεται, όπως τουλάχιστον «μεταφέρθηκε» μέσω δηλώσεων της συνηγόρου του, ότι είχε διακινήσει ναρκωτικά, στο πλαίσιο, όμως, της διάθεσης μεταξύ χρηστών.

Ο ίδιος, αντιμετωπίζει και νέα κατηγορία, αυτή της διακίνησης ναρκωτικών με σκοπό την πώληση, καθώς στην κατοχή του, βρέθηκαν κι άλλες ποσότητες ναρκωτικών και συγκεκριμένα 39 γραμμάρια χασίς, αλλά και ποσότητες MDMA τόσο σε μορφή βράχου όσο και σε μορφή πάστας.

Από την άλλη, ο 20χρονος φίλος της 22χρονης, ο οποίος επίσης είχε συλληφθεί για την υπόθεση έπειτα από το θάνατό της, αφότου ολοκληρώθηκε η απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα αρνούμενος κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ότι είχε οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο της άτυχης κοπέλας.