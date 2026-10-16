Διεθνής αναγνώριση για τον Χρήστο Ταραντίλη

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Χρήστος Ταραντίλης
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Σημαντική επιστημονική διάκριση για τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εταίρο της EY (Ernst & Young) και πρώην υπουργό Χρήστο Ταραντίλη, ο οποίος περιλαμβάνεται για έβδομη συνεχόμενη χρονιά στη λίστα «World’s Top 2% Scientists» («Κορυφαίοι 2% των επιστημόνων παγκοσμίως»), στα πεδία της Επιχειρησιακής Έρευνας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η διάκριση αφορά τον συνολικό αντίκτυπο της επιστημονικής του πορείας (career-long impact), από την πρώτη δημοσίευσή του έως σήμερα. Η λίστα καταρτίζεται από ερευνητές του Πανεπιστημίου Stanford στις ΗΠΑ, σε συνεργασία με τον διεθνή εκδοτικό οίκο Elsevier, και αποτυπώνει τη διαχρονική επιρροή των επιστημόνων με βάση βιβλιομετρικά κριτήρια, όπως ο αριθμός των αναφορών στο έργο κάθε επιστήμονα, χωρίς να υπολογίζονται οι αυτοαναφορές, η διάρκεια και η ποιότητα της συγγραφικής δραστηριότητας του, το μέγεθος της συγγραφικής ομάδας σε κάθε δημοσίευση του και ο ρόλος του συγγραφέα στις δημοσιεύσεις.

 

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