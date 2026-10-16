Καρτερός σε Δουδωνή για τα περί εξαφάνισής του από ΕΛΑΣ: Είναι κακόπιστος, συκοφάντης και ψεύτης, ή μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας;

Συνεχίζεται η κόντρα ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με τον Θανάση Καρτερό, μετά το άρθρο του στο οποίο έθετε το ερώτημα αν «ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι βλάκας;», να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο.

Στο νέο επεισόδιο ο Θανάσης Καρτερός κάνει μια ανάρτηση, με την οποία απαντά στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτη Δουδωνή, με αφορμή βίντεο του τελευταίου στο οποίο υποστηρίζει ότι ο Καρτερός «εξαφανίστηκε» από την Πολιτική Γραμματεία της ΕΛ.Α.Σ μετά τις αντιδράσεις για κείμενο που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε γράψει καθ’ υπαγόρευση του Αλέξη Τσίπρα.

Στην ανάρτησή του, ο Θανάσης Καρτερός διερωτάται αν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είναι «κακόπιστος, συκοφάντης και ψεύτης» ή αν παρασύρθηκε από την επιδίωξη προσωπικής προβολής μέσω μιας επίθεσης στον Αλέξη Τσίπρα. Συνεχίζοντας, δηλώνει ότι αποδέχεται την υποτιθέμενη «εξαφάνισή» του και καλεί τον πρώην πρωθυπουργό να τον επαναφέρει στο ανύπαρκτο όργανο, ζητώντας μάλιστα και «προαγωγή». Παράλληλα, στρέφει τα πυρά του και προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, θέτοντας το ερώτημα εάν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει εγκρίνει το επίμαχο βίντεο.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Θανάση Καρτερού

«Όταν μιλάει ο Δουδωνής…

Και ξαφνικά ακούω με κατάπληξη από ένα πολύ σίγουρο, πολύ αξιόπιστο και πολύ αυστηρό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ονόματι Δουδωνής, ότι η νόσος της εξαφάνισης που πλήττει την ΕΛ.Α.Σ επιδεινώνεται. Σε επι τούτου βίντεο μάλιστα, με σκηνοθεσία, φωτισμό και την κατάλληλη πόζα του πρωταγωνιστή. Ιατρική πόζα, ούτως ειπείν, αφού μιλάει για νόσο.

Και η κατάπληξη γίνεται αποπληξία, όταν ακούω παρακάτω το όνομά μου ως εξαφανισμένου από την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. Τέτοιο όργανο βέβαια δεν υπάρχει, αλλά αυτό δεν μειώνει την κεραμίδα, από κάπου με εξαφάνισαν αφού το υποστηρίζει με εικόνα και ήχο ο Δουδωνής. Δεν υπάρχει περίπτωση να σφάλλει ο άνθρωπος που έχει διαγνώσει την τυπολογία του συνεταιρισμού ΕΛ.Α.Σ-ΝΔ, και τώρα αποκαλύπτει την τυπολογία της εξαφάνισής μου. Πρώτα έγραψα καθ’ υπαγόρευση του Τσίπρα και ύστερα ο Τσίπρας με εξαφάνισε μπροστά στην κατακραυγή. Υπογραφή: Δουδωνής.

Τώρα ομολογώ ότι είμαι σε δίλημμα. Να τον διαψεύσω κατηγορηματικά θέτοντας δημόσια τον δάκτυλο επί τον τύπον της παπάντζας; Ή να αποδεχτώ την εξαφάνισή μου και να τελειώνουμε; Η δεύτερη επιλογή είναι η πιο ασφαλής και αρμόζουσα στα σύγχρονα πολιτικά ήθη. Η πρώτη ενέχει τον εξής κίνδυνο: Αν τον διαψεύσω, τότε το μπλέξιμο είναι σίγουρο, αφού θα πρέπει να εξηγήσω την τυπολογία της πράξης του. Αν είναι δηλαδή κακόπιστος, συκοφάντης και ψεύτης, που ξέρει την αλήθεια, αλλά δεν της δίνει το δικαίωμα να του χαλάσει ένα ωραίο βίντεο. Ή αν είναι μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας -δεν ξαναλέω κακές λέξεις, όπως βλέπετε- που είδε το τυρί της προσωπικής προβολής με μια ωραία επίθεση στον Τσίπρα, αλλά δεν είδε τη φάκα της αλήθειας.

Για να μην έχουμε πάλι καμιά εξαφάνιση -δύσκολα βέβαια μπορεί να επέλθει κάτι τέτοιο, αφού είμαι ήδη εξαφανισμένος, αλλά μ’ αυτόν τον Τσίπρα όλα να τα περιμένεις- απαντώ ότι ΝΑΙ. Ο ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ. Είμαι και δηλώνω εξαφανισμένος από τον Τσίπρα. Τον οποίο καλώ δημοσίως:

Πρώτον να ανακαλέσει αυθωρεί και παραχρήμα την εξαφάνισή μου και να με επαναφέρει αμέσως στο όργανο από το οποίο με εξαφάνισε, ακόμα κι αν δεν με εξαφάνισε.

Δεύτερον, όχι μόνο να με επαναφέρει, αλλά και να μου δώσει προαγωγή σε ανώτερο όργανο, ως πιστό ανόργανο όργανο των επιδιώξεών του.

Και τρίτον, όταν μιλάει ο Δουδωνής μη βγάλει τσιμουδιά κανείς. Αυτός ξέρει…

Μια ερώτηση: Αυτό το βίντεο του Δουδωνή, ο Ανδρουλάκης το έχει εγκρίνει;

Και ένα ηθικοπλαστικό υστερόγραφο: Για όσους είναι κατά Ανδρουλάκη μεριά, η τιμή τιμή δεν έχει. Για όσους αντίθετα είναι κατά Τσίπρα μεριά, η κακοποίηση της τιμής τους πιάνει καλή τιμή στον τίμιο κόσμο των τιμητών».

Το βίντεο του Παναγιώτη Δουδωνή

«Επιδεινώθηκε η νόσος της εξαφάνισης στελεχών από την ΕΛ.Α.Σ. Μετά τον κύριο Σιακαντάρη, που εξαφανίστηκε από το Εθνικό Συμβούλιο, εξαφανίστηκε ο κύριος Καρτερός από την Πολιτική Γραμματεία. “Λάθος της υπηρεσίας”, λέει ο γραμματέας του κόμματος», τόνισε μέσα από βίντεο που ανάρτησε στα social media ο κ. Δουδωνής.

Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του γραμματέα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, ο οποίος, μιλώντας στο Action 24, ανέφερε ότι ο αρθρογράφος παραμένει μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ. Μάλιστα, ο κ. Χατζηγιαννάκης ισχυρίστηκε ότι το όνομά του δεν μπήκε στο site του κόμματος από λάθος.