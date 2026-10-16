Νόμιζε ότι κόλλησε γαστρεντερίτιδα από τον γιο της – Η περιπέτεια μιας 39χρονης που διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου

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Μια γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου τελικού σταδίου, παρά το γεγονός ότι δεν είχε κανένα ασυνήθιστο σύμπτωμα, μοιράστηκε την συγκλονιστική ιστορία της.

Πίστευε ότι είχε κολλήσει γαστρεντερίτιδα από τον γιο της – Τελικά διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου

Η 39χρονη Amy Piccoli από το Λος Άντζελες άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία όταν ο γιος της αρρώστησε με γαστρεντερίτιδα. Αν και υπέθεσε ότι κόλλησε από τον γιο της, η γυναίκα επισκέφθηκε το τμήμα επειγόντων περιστατικών για εξετάσεις, καθώς παρουσίαζε σημάδια αφυδάτωσης. Η αξονική τομογραφία (CT scan) έδειξε εντελώς απρόσμενα μεγάλες μάζες στο συκώτι και το παχύ έντερο. Το ιατρικό προσωπικό διενήργησε πρόσθετες εξετάσεις για να προσδιορίσει τη φύση τους, και η Piccoli διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου Σταδίου 4.

Αναφερόμενη στην στιγμή της διάγνωσης, η Piccoli δήλωσε: «Κανένας στην οικογένειά μου δεν είχε καρκίνο. Σοκαρίστηκα όταν άκουσα τα αποτελέσματα, το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν το πόσο τρομακτικό ήταν αυτό».

Οι περισσότεροι ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου εμφανίζουν εμφανή συμπτώματα, όπως αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου ή αίμα στα κόπρανα. Η Dr. Robin Menderson, γαστρεντερολόγος στο Αντικαρκινικό Κέντρο Memorial Sloan Kettering, ανέφερε: «Είναι εξαιρετικά σπάνιο να διαγνωστεί κάποιος με καρκίνο του παχέος εντέρου τελικού σταδίου χωρίς να έχει βιώσει απολύτως κανένα σύμπτωμα. Ενδέχεται, ωστόσο, να υπάρχουν αλλαγές, όπως η έντονη κόπωση, τις οποίες οι άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν ως συμπτώματα καρκίνου».

Μετά τη διάγνωση, η Piccoli υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή. Καθώς ο καρκινικός ιστός που είχε κάνει μετάσταση στο συκώτι δεν μπορούσε να αφαιρεθεί χειρουργικά, η ίδια προχώρησε σε μεταμόσχευση ήπατος.

Τι είναι ο καρκίνος του παχέος εντέρου: Αίτια και παράγοντες κινδύνου

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι ένας κακοήθης όγκος που αναπτύσσεται στον βλεννογόνο του εντέρου. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο, αλλά συχνότερα εντοπίζεται στο σιγμοειδές έντερο και το ορθό. Τα αίτια χωρίζονται σε γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Γενετικοί παράγοντες

Οικογενειακό ιστορικό: Άτομα με συγγενείς που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου ή αδενώματα αντιμετωπίζουν αυξημένες πιθανότητες.

Κληρονομικά σύνδρομα: Η οικογενής αδενωματώδης πολυποδίαση (εμφάνιση εκατοντάδων ή χιλιάδων πολυπόδων που εξελίσσονται σε καρκίνο) και ο κληρονομικός μη πολυποδιασικός καρκίνος του παχέος εντέρου (Σύνδρομο Lynch).

Περιβαλλοντικοί παράγοντες και τρόπος ζωής

Διατροφή: Συχνή κατανάλωση τροφών πλούσιων σε ζωικά λίπη, καθώς και τηγανητών ή ψητών στα κάρβουνα φαγητών.

Έλλειψη θρεπτικών συστατικών: Χαμηλή πρόσληψη φυτικών ινών (φρούτα, λαχανικά) και ελλείψεις σε ασβέστιο ή βιταμίνη D.

Άλλοι παράγοντες κινδύνου: Έλλειψη σωματικής άσκησης, πολύποδες του εντέρου και φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου (π.χ. ελκώδης κολίτιδα, νόσος Crohn).

Συμπτώματα που χρειάζονται προσοχή

Στα αρχικά στάδια, ο καρκίνος του παχέος εντέρου προκαλεί ελάχιστα έως καθόλου συμπτώματα, τα οποία εκδηλώνονται σταδιακά καθώς ο όγκος μεγαλώνει.

Τα κυριότερα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Αίμα στα κόπρανα ή αιμορραγία από το ορθό

Σκούρα μαύρα κόπρανα (μέλαινα κένωση)

Αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου (διάρροια ή επιμένουσα δυσκοιλιότητα)

Ψηλαφητή μάζα/όγκος στην περιοχή της κοιλιάς

Ακόμη και αν δεν υπάρχουν πρώιμα σημάδια, η λανθάνουσα εσωτερική αιμορραγία στο έντερο μπορεί να προκαλέσει αναιμία. Επειδή το δεξί τμήμα του παχέος εντέρου είναι ευρύτερο και το περιεχόμενό του πιο υγρό, δεν αποφράσσεται εύκολα. Επομένως, σε αυτή την περιοχή οι αλλαγές στις κενώσεις είναι σπανιότερες και πολλοί ασθενείς εκδηλώνουν μόνο γενικά συμπτώματα όπως:

Απώλεια βάρους

Απώλεια όρεξης

Αναιμία και ανεξήγητη κόπωση

Οδηγίες πρόληψης

Η πρόληψη βασίζεται στη βελτίωση της διατροφής και των καθημερινών συνηθειών:

Περιορισμός επεξεργασμένου κρέατος, τηγανητών φαγητών και αλκοόλ

Αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών πλούσιων σε φυτικές ίνες. Μελέτη του Πανεπιστημίου Duke (ΗΠΑ) επιβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος καρκίνου μειώνεται σημαντικά όσο αυξάνεται η πρόσληψη φρούτων και λαχανικών.

Διατήρηση υγιούς βάρους: Η παχυσαρκία μπορεί να πυροδοτήσει υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα και χρόνια φλεγμονή. Η τακτική άσκηση και ο έλεγχος του βάρους είναι απαραίτητα βήματα προστασίας.