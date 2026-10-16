Θεσσαλονίκη: «Μακρυχέρης» υπάλληλος πρατηρίου καυσίμων – Κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε 123.000 ευρώ μέσα σε 7 μήνες

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«Μακρυχέρης» και φιλόδοξος φέρεται να ήταν, υπάλληλος πρατηρίου βενζίνης, ο οποίος εκμεταλλευόμενος τη θέση του, έκλεβε χρήματα από το ταμείο της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, φέρεται να υπεξαίρεσε σταδιακά το ποσό των 123.000 ευρώ, σε διάστημα 7 μηνών, από το ταμείο πρατηρίου υγρών καυσίμων στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όπου εργαζόταν, ο 23χρονος.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αστυνομική έρευνα, ενώ σε βάρος του 23χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς.

Η εις βάρος του αποδιδόμενη υπεξαίρεση φέρεται να τελέστηκε το διάστημα από τα τέλη Μαρτίου έως τα μέσα Οκτωβρίου του 2026.