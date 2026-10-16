Θεσσαλονίκη: «Μακρυχέρης» υπάλληλος πρατηρίου καυσίμων – Κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε 123.000 ευρώ μέσα σε 7 μήνες

Ένας 23χρονος υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, φέρεται να υπεξαίρεσε 123.000 ευρώ, από το ταμείο της επιχείρησης. Η φερόμενη υπεξαίρεση πραγματοποιήθηκε σε διάστημα επτά μηνών, από τα τέλη Μαρτίου έως τα μέσα Οκτωβρίου του 2026, με την υπόθεση να αποκαλύπτεται έπειτα από αστυνομική έρευνα και να σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του.

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βενζίνη καύσιμα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Μακρυχέρης» και φιλόδοξος φέρεται να ήταν υπάλληλος πρατηρίου βενζίνης, ο οποίος έκλεβε χρήματα, από το ταμείο της επιχείρησης.
  • Ο 23χρονος φέρεται να υπεξαίρεσε σταδιακά το ποσό των 123.000 ευρώ, σε διάστημα επτά μηνών, από πρατήριο υγρών καυσίμων, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αστυνομική έρευνα, με σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Μακρυχέρης» και φιλόδοξος φέρεται να ήταν, υπάλληλος πρατηρίου βενζίνης, ο οποίος εκμεταλλευόμενος τη θέση του, έκλεβε χρήματα από το ταμείο της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, φέρεται να υπεξαίρεσε σταδιακά το ποσό των 123.000 ευρώ, σε διάστημα 7 μηνών, από το ταμείο πρατηρίου υγρών καυσίμων στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όπου εργαζόταν, ο 23χρονος.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αστυνομική έρευνα, ενώ σε βάρος του 23χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς.

Η εις βάρος του αποδιδόμενη υπεξαίρεση φέρεται να τελέστηκε το διάστημα από τα τέλη Μαρτίου έως τα μέσα Οκτωβρίου του 2026.

 

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