Νιου Τζέρσεϊ: 6χρονος έσωσε τη γιαγιά του που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Βραβεύτηκε ως «ήρωας» για το θάρρος του

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Όταν η παιδική αθωότητα συναντά την ψυχραιμία στα πιο δύσκολα λεπτά, το αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο. Ένα 6χρονο αγόρι από το Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, το οποίο έσπευσε αμέσως στο πλευρό της γιαγιάς του όταν εκείνη χτυπήθηκε από όχημα, κέρδισε τον θαυμασμό της τοπικής κοινωνίας και τιμήθηκε επίσημα ως ήρωας για την υποδειγματική του στάση.

Το ατύχημα και η άμεση αντίδραση

Λίγους μήνες μετά την καθοριστική του παρέμβαση, η πόλη του, Έγκ Χάρμπορ Τάουνσιπ, τίμησε τον μικρό Φιν ΜακΚένζι για την ψυχραιμία και το αίσθημα ευθύνης που επέδειξε.

Στις 30 Ιουλίου, η Ρεμπέκα ΜακΚένζι βρισκόταν στο σπίτι της στο Έγκ Χάρμπορ Τάουνσιπ του Νιου Τζέρσεϊ, βοηθώντας τον 6χρονο εγγονό της να κάνει ποδήλατο, όταν υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε ένα SUV να περνά και να την παρασύρει, ρίχνοντάς την στο έδαφος.

«Ήταν ακριβώς εκεί. Ήρθε τρέχοντας κοντά μου κρατώντας με από το χέρι», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ρεμπέκα ΜακΚένζι μιλώντας στο CBS News Philadelphia.

Αφού βεβαιώθηκε για την κατάσταση της γιαγιάς του, ο μικρός ενημέρωσε αμέσως τον παππού του και στη συνέχεια έτρεξε στο σπίτι ενός γείτονα για να καλέσει ασθενοφόρο.

«Ήξερα ότι το 911 μπορούσε να βοηθήσει», εξήγησε ο Φιν μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό.

Η επίσημη βράβευση

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στις 7 Οκτωβρίου, οι αξιωματούχοι του Έγκ Χάρμπορ Τάουνσιπ αφιέρωσαν χρόνο για να αναγνωρίσουν την ακαριαία αντίδραση του μαθητή της πρώτης δημοτικού, αναφέρει το περιοδικό People.

«Ξεκινάμε απόψε με κάτι που μας αρέσει να κάνουμε για να τιμήσουμε κάποιον που έκανε κάτι καταπληκτικό σε αυτή την πόλη. Και απόψε, είναι ένα εξάχρονο αγοράκι, ο κύριος Φιν ΜακΚένζι», ανέφερε η δήμαρχος Λώρα Πφρόμερ, ενημερώνοντας τους παρευρισκομένους ότι στη διαδικασία θα συμμετείχε και ο αρχηγός της αστυνομίας.

Η δήμαρχος ξεκίνησε στη συνέχεια να διαβάζει την επίσημη διακήρυξη, χαρακτηρίζοντας τον Φιν «κάτι το ξεχωριστό».

«Θα παρακάμψω την ιεραρχία και θα το διαβάσω μόνη μου απόψε», είπε. «Περιμένετε να ακούσετε τι έχει κάνει αυτός ο μικρός άνδρας».

«Η διακήρυξη του Δήμου του Έγκ Χάρμπορ απονέμεται στον Φιν ΜακΚένζι για την ανιδιοτελή προσφορά, το θάρρος και τη συμπόνια του», ανέφερε η Πφρόμερ. «Επειδή οι πράξεις θάρρους, συμπόνιας και αλτρουισμού αξίζουν αναγνώρισης ανεξαρτήτως ηλικίας».

Η δήμαρχος περιέγραψε στους παρευρισκομένους πώς η γιαγιά του Φιν ενεπλάκη σε «μια σοβαρότατη τροχαία σύγκρουση» και πώς ο μικρός «επέδειξε εξαιρετική ωριμότητα, παρουσία πνεύματος και ακλόνητο ενδιαφέρον για την ασφάλεια και την ευημερία ενός άλλου ανθρώπου».

Αργότερα, ο Φιν κλήθηκε στο μπροστινό μέρος της αίθουσας για να σταθεί δίπλα στον αρχηγό της αστυνομίας.

Ο 6χρονος, ο οποίος είχε επιστρέψει για να περιμένει δίπλα στη γιαγιά του μέχρι να φτάσει βοήθεια, επαινέθηκε για την «αντοχή του υπό πίεση, τη συμπόνια σε μια στιγμή κρίσης και ένα επίπεδο ευθύνης πολύ πέρα από τα χρόνια του».

Οι αξιωματούχοι της αίθουσας του χάρισαν ένα θερμό χειροκρότημα όρθιοι.

Η συγκινητική στιγμή

Η Ρεμπέκα ΜακΚένζι ήταν επίσης παρούσα και μίλησε για τις ηρωικές προσπάθειες του εγγονού της εκείνη την ημέρα, θυμούμενη ότι του έδωσε «μια μεγάλη αγκαλιά» αφού ο ίδιος παρέμεινε μαζί της μέχρι να καταφτάσουν τα σωστικά συνεργεία.

«Είναι ο καλύτερός μου φίλος», είπε στο CBS News Philadelphia. «Από την πρώτη στιγμή που τον είδα, ταιριάξαμε απόλυτα».



Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, ο οδηγός του οχήματος —η ταυτότητα του οποίου δεν δόθηκε στη δημοσιότητα— κλήθηκε να αντιμετωπίσει πρόστιμο για απρόσεκτη οδήγηση.