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Ζέτα Δούκα για την κόντρα Βίσση – Καρβέλα: «Υπάρχουν τόσο σημαντικά ζητήματα σε αυτόν τον κόσμο»

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Ζέτα Δούκα
Φωτογραφία: Instagram/zetadouka
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ζέτα Δούκα βρέθηκε στην εκπομπή «Happy Day» και απέφυγε να πάρει θέση για την κόντρα Βίσση – Καρβέλα.\n- Η ηθοποιός εξέφρασε την ευχή να τα βρουν, υπογραμμίζοντας ότι η δημόσια συζήτηση θα έπρεπε να επικεντρώνεται σε ζητήματα με μεγαλύτερη κοινωνική βαρύτητα.\n- «Υπάρχουν φτώχεια, βία, εγκληματικότητα, ρατσισμός, φασισμός, πόλεμοι, καταστροφές» που πρέπει να αναδεικνύει η επικαιρότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζέτα Δούκα.

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Στην εκπομπή «Happy Day» και στη Σταματίνα Τσιμτσιλή στον ALPHA βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής, 16 Οκτωβρίου, η Ζέτα Δούκα.

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Η ηθοποιός απέφυγε να πάρει θέση για τις διαφορές των δύο καλλιτεχνών, εκφράζοντας την ευχή να καταφέρουν να τις ξεπεράσουν. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η δημόσια συζήτηση θα ήταν προτιμότερο να επικεντρώνεται σε ζητήματα με μεγαλύτερη κοινωνική βαρύτητα.

«Εύχομαι να τα βρουν. Υπάρχουν τόσο σημαντικά ζητήματα σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν φτώχεια, βία, εγκληματικότητα, ρατσισμός, φασισμός, πόλεμοι, καταστροφές που νομίζω ότι η επικαιρότητα θα πρέπει κυρίως να έχει και να αναδεικνύει ή να καταδεικνύει αυτά τα θέματα, παρά να ασχολούμαστε με δύο ανθρώπους, οι οποίοι για κάποιο λόγο έχουν κάποιες διαφορές. Δεν ξέρουμε γιατί τις έχουν και εύχομαι να τις γεφυρώσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζέτα Δούκα.

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Δείτε το βίντεο του ALPHA:

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