Νάξος: Αστυνομικός έκανε σήμα σε οδηγό αυτοκινήτου να σταματήσει και εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και τον παρέσυρε – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

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Νάξος - περιπολικό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης (15/10) στη Νάξο, έξω από το Κέντρο Υγείας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού, ο οποίος κρίθηκε αναγκαίο να διακομισθεί εσπευσμένα στην Αθήνα.- Αστυνομικός που πραγματοποιούσε έλεγχο έκανε σήμα σε οδηγό ΙΧ αυτοκινήτου να σταματήσει, ωστόσο ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, παρασύροντας και τραυματίζοντας τον.- Ο οδηγός του οχήματος παραμένει άφαντος, με τις αστυνομικές Αρχές να πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

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Σοβαρό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης (15/10) στη Νάξο, έξω από το Κέντρο Υγείας, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού, ο οποίος κρίθηκε αναγκαίο να διακομισθεί εσπευσμένα στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cyclades24.gr, αστυνομικός που πραγματοποιούσε έλεγχο έκανε σήμα σε οδηγό ΙΧ αυτοκινήτου να σταματήσει. Ωστόσο, ο οδηγός, αντί να συμμορφωθεί με την υπόδειξη, φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα, παρασύροντας και τραυματίζοντας τον αστυνομικό.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη, όπου, μετά την εκτίμηση της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Την ίδια ώρα, ο οδηγός του οχήματος παραμένει άφαντος, με τις αστυνομικές Aρχές να πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

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