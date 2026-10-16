Βίντεο Ανδρουλάκη στο TikTok: «Έμαθες τι σημαίνει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος για σένα;»

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Με τη μορφή «Q&A» (σ.σ. ερωτήσεις και απαντήσεις) σε ένα νέο βίντεό του στο TikTok με τίτλο «Έχεις ερωτήσεις; Έχουμε λύσεις! Έμαθες τι σημαίνει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος για σένα;», ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξηγεί την πρόταση νόμου που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για το ιδιωτικό χρέος.

Στο βίντεο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξηγεί τι θα αλλάξει αν οι προτάσεις του κόμματος γίνουν νόμος, απαντώντας στις εξης ερωτήσεις:

Κινδυνεύει ακόμη η πρώτη μου κατοικία;

Αν χρωστώ ακόμη στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία;

Αν είμαι συνεπής;

Το δάνειο μου πάει σε fund;

Κι αν το fund δεν δέχεται ρύθμιση;

Και αν δεν τηρεί τους κανόνες;

Εγώ που έχω δάνειο σε ελβετικό φράγκο;

«Πώς το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει την προστασία της πρώτης κατοικίας, πώς θα εφαρμοστούν πραγματικές 120 δόσεις για όλους και πώς θα αλλάξουν οι κανόνες βάζοντας τέλος στην ασυδοσία των funds», αναφέρεται στο σχετικό Δελτίο Τύπου του κόμματος.

«Βάζουμε κανόνες και δίνουμε πραγματικές λύσεις για μια χώρα που χωρά την αξιοπρέπεια μας, όχι την ασυδοσία τους. Μια χώρα που μας χωρά όλους», τονίζει, στο βίντεο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.