Νίκος Ανδρουλάκης: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης

Στην ανάγκη επανακαθορισμού της διεθνούς θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην άμεση λήψη συλλογικών μέτρων για την προστασία των πολιτών, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο των εργασιών της προσυνόδου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε δριμεία κριτική στις πρόσφατες διπλωματικές εξελίξεις, χαρακτηρίζοντάς τις ως επικίνδυνες για τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών λαών.

Παράλληλα, έθεσε επιτακτικά την υποχρέωση της ευρωπαϊκής ηγεσίας να παρέμβει αποτελεσματικά στην ενεργειακή κρίση, η οποία υπονομεύει το βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλληλεγγύη και η στρατηγική ενοποίηση σε κρίσιμους τομείς αποτελούν τη μόνη βιώσιμη απάντηση στις σύγχρονες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις.

«Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στην αυτονομία»

«Δεν είναι μία πρωτοβουλία για την ειρήνη. Είναι ένα δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας εις βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Γι’ αυτό, η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομία, στην άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την παραγωγή και την ενέργεια», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος»

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης, που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής, αλλά και στο κόστος παραγωγής.

Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτήν την περίπτωση»