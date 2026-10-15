Νίκος Ανδρουλάκης: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της προσυνόδου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες, τόνισε την ανάγκη επανακαθορισμού της διεθνούς θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άμεσης λήψης συλλογικών μέτρων για την προστασία των πολιτών. Άσκησε κριτική στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν ως «συναλλακτική διπλωματία» εις βάρος των ευρωπαϊκών λαών και ζήτησε στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης σε άμυνα, εξωτερική πολιτική, παραγωγή και ενέργεια, καθώς και αποτελεσματική παρέμβαση στην ενεργειακή κρίση.

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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν ως «συναλλακτική διπλωματία» εις βάρος των ευρωπαϊκών λαών, τονίζοντας την ανάγκη επανακαθορισμού της διεθνούς θέσης της ΕΕ.
  • Υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομία, στην άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την παραγωγή και την ενέργεια».
  • Κάλεσε την ευρωπαϊκή ηγεσία να παρέμβει αποτελεσματικά στην ενεργειακή κρίση, υπογραμμίζοντας ότι «η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος» για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων.

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Στην ανάγκη επανακαθορισμού της διεθνούς θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην άμεση λήψη συλλογικών μέτρων για την προστασία των πολιτών, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο των εργασιών της προσυνόδου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες.

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε δριμεία κριτική στις πρόσφατες διπλωματικές εξελίξεις, χαρακτηρίζοντάς τις ως επικίνδυνες για τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών λαών.

Παράλληλα, έθεσε επιτακτικά την υποχρέωση της ευρωπαϊκής ηγεσίας να παρέμβει αποτελεσματικά στην ενεργειακή κρίση, η οποία υπονομεύει το βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλληλεγγύη και η στρατηγική ενοποίηση σε κρίσιμους τομείς αποτελούν τη μόνη βιώσιμη απάντηση στις σύγχρονες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις.

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«Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στην αυτονομία»

«Δεν είναι μία πρωτοβουλία για την ειρήνη. Είναι ένα δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας εις βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Γι’ αυτό, η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομία, στην άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την παραγωγή και την ενέργεια», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

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«Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος»

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης, που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής, αλλά και στο κόστος παραγωγής.

Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτήν την περίπτωση»

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