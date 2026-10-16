Απάτη κατά του ΕΦΚΑ: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του Φίλιππου Καμπούρη και του ΛΑΟΣ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της απάτης κατά του ΕΦΚΑ καθώς όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Παρασκευής (16/10), η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία του Φίλιππου Καμπούρη και του πολιτικού κόμματος ΛΑΟΣ.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία του Καμπούρη, ακόμη 11 προσώπων, 32 εταιρειών και του κόμματος ΛΑΟΣ

Συγκεκριμένα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με εντολή του προέδρου της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έπειτα από ενδείξεις διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα σε βαθμό κακουργήματος, δέσμευσε όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Φιλίππου Καμπούρη, ακόμη 11 προσώπων, 32 εταιρειών και του κόμματος ΛΑΟΣ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες της έρευνας, έχουν εντοπιστεί οκτώ οχήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα ανήκουν στο κόμμα, καθώς και πέντε ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, για πρώτη φορά δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία πολιτικού κόμματος στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.