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Απάτη κατά του ΕΦΚΑ: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του Φίλιππου Καμπούρη και του ΛΑΟΣ

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία του Φίλιππου Καμπούρη και του πολιτικού κόμματος ΛΑΟΣ, στην υπόθεση της απάτης κατά του ΕΦΚΑ.
  • Η δέσμευση αφορά επίσης 11 ακόμη πρόσωπα και 32 εταιρείες, έπειτα από ενδείξεις διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα σε βαθμό κακουργήματος.
  • Έχουν εντοπιστεί οκτώ οχήματα (τα τέσσερα του κόμματος) και πέντε ακίνητα, ενώ σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία πολιτικού κόμματος σε έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

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Εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της απάτης κατά του ΕΦΚΑ καθώς όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Παρασκευής (16/10), η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δέσμευσε τα  περιουσιακά στοιχεία του Φίλιππου Καμπούρη και του πολιτικού κόμματος ΛΑΟΣ.

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Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία του Καμπούρη, ακόμη 11 προσώπων, 32 εταιρειών και του κόμματος ΛΑΟΣ

Συγκεκριμένα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με εντολή του προέδρου της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έπειτα από ενδείξεις διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα σε βαθμό κακουργήματος, δέσμευσε όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Φιλίππου Καμπούρη, ακόμη 11 προσώπων, 32 εταιρειών και του κόμματος ΛΑΟΣ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες της έρευνας, έχουν εντοπιστεί οκτώ οχήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα ανήκουν στο κόμμα, καθώς και πέντε ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

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Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, για πρώτη φορά δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία πολιτικού κόμματος στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

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