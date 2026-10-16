Χανιά: Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στην Κίσσαμο – Κακοποίησε τη σύντροφό του για δεύτερη φορά μέσα σε έναν μήνα

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας για δεύτερη φορά, με τη διαφορά 30 ημερών, έπεσε μία 48χρονη στην Κίσσαμο Χανίων. Η γυναίκα απευθύνθηκε στις 13 Οκτωβρίου στις αστυνομικές αρχές καταγγέλλοντας ότι ο 57χρονος σύντροφός της την είχε κακοποιήσει.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, έναν μήνα νωρίτερα είχε συμβεί κάτι ανάλογο: το είχε εκμυστηρευτεί η ίδια στο προσωπικό του Κέντρου Υγείας της περιοχής, όπου είχε πάει, λέγοντας ότι ο 57χρονος την χτύπησε και την απείλησε με όπλο.

Νοσηλεύτρια ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές για το συμβάν, για το οποίο επιλήφθηκαν το ΑΤ Κισσάμου και το Τμήμα Ενδοοικογενειακής Χανίων. Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ πήγαν στο σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι και συνέλαβαν τον 57χρονο, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ένα μήνα αργότερα, ωστόσο, ο ίδιος σύμφωνα με την καταγγελία της 48χρονης, χτύπησε ξανά τη γυναίκα του, η οποία τούτη τη φορά βρήκε το κουράγιο να απευθυνθεί στην Αστυνομία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η καταγγέλλουσα ούτε στη μία, ούτε στην άλλη περίπτωση επιθυμούσε την ενεργοποίηση του panic button. Μετά το τελευταίο περιστατικό, η 48χρονη είχε φιλοξενηθεί σε safe house από την ΕΛ.ΑΣ.

Ένα μήνα νωρίτερα, μετά το πρώτο επεισόδιο, η γυναίκα είχε φύγει από την Κρήτη, ωστόσο ο σύντροφός της φέρεται να την έπεισε να επιστρέψει.