Κοζάνη: Άνδρας τραυματίστηκε από πυρά σε κυνήγι – Χειρουργείται στο Μαμάτσειο

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Σοβαρό ατύχημα συνέβη σε κυνήγι, το μεσημέρι του Σαββάτου (17/10) σε περιοχή της Κοζάνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του kozanimedia, ένας άνδρας τραυματίστηκε, όταν φέρεται να πυροβόλησε και να εξοστρακίστηκε η σφαίρα, πλήττοντάς τον στην κοιλιακή χώρα.

Ο άνδρας, που είναι κάτοικος χωριού της περιοχής, έχει διακομιστεί στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματός του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.