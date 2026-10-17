Ναταλία Γερμανού για Θοδωρή Αθερίδη μετά τις αντιδράσεις: «Η κυρία αυτή ευθύνεται για τον θάνατο ενός ανθρώπου»

«Δεν έπιασα τη λεπτή του ειρωνεία» τόνισε η Ναταλία Γερμανού, αναφερόμενη στις δηλώσεις του Θοδωρή Αθερίδη για την γιατρό της Καρνεάδου, που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, σημειώνοντας παράλληλα ότι «η κυρία αυτή ευθύνεται για τον θάνατο ενός ανθρώπου».

Η παρουσιάστρια σχολίασε τις δηλώσεις του ηθοποιού, μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» στον Alpha, το Σάββατο 17/10.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο δικαίωμα που έχει κάθε άνθρωπος να στέκεται στο πλευρό των φίλων του, ακόμη κι όταν εκείνοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές ποινικές κατηγορίες. Όπως επισήμανε, ωστόσο, η υποστήριξη προς ένα οικείο πρόσωπο δεν αναιρεί την ευθύνη που συνοδεύει κάθε δημόσια δήλωση, ούτε τις συνέπειες που μπορεί να έχει.

«Είμαστε οι επιλογές μας σε αυτή τη ζωή»

«Όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται να έχουν φίλους, ακόμα και αν οι άνθρωποι αυτοί κατηγορούνται για ποινικά αδικήματα και είναι προφυλακισμένοι. Δικαιούνται να στηρίζουν τους φίλους τους με όποιες συνέπειες υπάρχουν. Αν εγώ αυτή τη στιγμή βγω και πω κάτι που είναι ποινικά κολάσιμο, έχω το βάρος της ευθύνης μου και αύριο θα κληθώ να αντιμετωπίσω τις συνέπειες.

Ο Αθερίδης υπερασπίζεται τον υπουργό, γιατί είναι φίλος του, υπερασπίζεται τον κύριο Λιγνάδη γιατί είναι φίλος του. Ξέρει τις συνέπειες. Οτιδήποτε κάνουμε έχει συνέπειες, παιδιά. Είμαστε οι επιλογές μας σε αυτή τη ζωή», ανέφερε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη δήλωση του Θοδωρή Αθερίδη για το πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η παραμονή της γιατρού στις φυλακές Κορυδαλλού.

«Τώρα αυτό που είπε ότι μια πλούσια κυρία θα δυσκολευτεί περισσότερο στον Κορυδαλλό από μια φτωχιά που τι; Που μπαινοβγαίνει στις φυλακές; Προσπάθησα να μπω στο μυαλό του, αλλά επειδή δεν μπορώ, δεν θα κρίνω κιόλας. Προτιμώ να μείνω απ’ έξω. Η κυρία αυτή ευθύνεται για τον θάνατο ενός ανθρώπου. Δεν είναι μια πλούσια κυρία που έκλεψε από το κράτος. Εγώ δεν έπιασα τη λεπτή του ειρωνεία. Προτιμώ να σιωπήσω», κατέληξε η Ναταλία Γερμανού.

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