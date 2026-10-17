«Σείεται» η Γαλλία: Σφοδρές συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας στο Παρίσι – Φωτιές, δακρυγόνα και δεκάδες συλλήψεις

Στους δρόμους δεκάδων πόλεων της Γαλλίας, βγήκαν χιλιάδες πολίτες για να διαμαρτυρηθούν για την ακρίβεια και το υψηλό κόστος διαβίωσης. Επεισόδια, συλλήψεις και πολιτική αντιπαράθεση «συνθέτουν» ένα έκρυθμο σκηνικό, την ώρα που η χώρα οδεύει προς τις κάλπες.

Πεδίο συγκρούσεων το Παρίσι

Σύμφωνα με το AFP, αστυνομία και διαδηλωτές, συγκρούστηκαν στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις σήμερα (17/10/2026), με τον καπνό από τις φωτιές και τα δακρυγόνα να συνθέτει ένα απόκοσμο σκηνικό, με αρκετούς διαδηλωτές να ζητούν την απομάκρυνση του Μακρόν.

«Όλοι μισούν την αστυνομία» – «Μακρόν, παραιτήσου»

Στο Παρίσι, δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν στα ανατολικά και βόρεια της πόλης, με ορισμένους να φωνάζουν: «Όλοι μισούν την αστυνομία» και «Μακρόν, παραιτήσου».

«Για χρόνια αντιμετωπίζουμε προβλήματα με το κλίμα, την οικονομία και την ισότητα, αλλά η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα γι’ αυτό», δήλωσε η Αγνές, μια 50χρονη ηθοποιός, που δεν έδωσε το επώνυμό της, καθώς διαδήλωνε.

It looks like a post-apocalyptic movie, but this is Place de la Republique in Paris, right now. https://t.co/CS8zJ2Vxwt — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 17, 2026



Ο 18χρονος μαθητής λυκείου Καμίλ Αλαγιάν, δήλωσε ότι διαδηλώνει «για τόσους πολλούς λόγους – τις επερχόμενες εκλογές του 2027, τους πολιτικούς που λέει ψέματα, τους υπερπλούσιους που συγκεντρώνουν όλο και περισσότερο πλούτο τα τελευταία 10 χρόνια», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

🚨🚨🇫🇷 PARIS 2026 IMAGES DE RÉVOLUTION DE COULEUR Suivez : @Infrarouge90FR Source 📷 : @LucAuffret #17octobre #Manifestationdu17 #Révolutiondecouleur https://t.co/ItmwLElY1d — Infrarouge (@Infrarouge90FR) October 17, 2026

Η επιστροφή των «Κίτρινων Γιλέκων»

Τα παράθυρα των γραφείων των γαλλικών τηλεοπτικών δικτύων CNews και Europe 1 στο δυτικό Παρίσι καταστράφηκαν από διαδηλωτές, ενώ δημοσιογράφοι του AFP είδαν αρκετά πυρπολημένα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Η αστυνομία στην πρωτεύουσα, έκανε χρήση αντλιών νερού και δακρυγόνων όταν εκατοντάδες διαδηλωτές με μάσκες, ορισμένοι εκ των οποίων εκτοξεύουν πυροτεχνήματα, ήρθαν σε αντιπαράθεση μαζί τους σε διάφορα σημεία, είδαν ρεπόρτερ του AFP. Περισσότερα από 130 άτομα συνελήφθησαν στην πρωτεύουσα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Welcome to Marseille— the Kandahar of France https://t.co/Rj6EaBSzcx — Nervana Mahmoud (@Nervana_1) October 17, 2026



Το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων της χώρας, το οποίο πριν από οκτώ χρόνια πραγματοποίησε διαδηλώσεις δρόμου κατά της κυβέρνησης Μακρόν, για τις σχεδιαζόμενες αυξήσεις στον φόρο των καυσίμων, είχε καλέσει σε διαδηλώσεις «κίτρινων και νεολαίας».

Περισσότερες από 600 διαδηλώσεις είχαν προγραμματιστεί σε όλη τη Γαλλία, σύμφωνα με ιστοσελίδα που δημιούργησαν οι διοργανωτές. Στο Παρίσι, οι Αρχές, απαγόρευσαν τις διαδηλώσεις γύρω από κυβερνητικά κτίρια, τη λεωφόρο Champs-Elysees και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

🇫🇷 Mitaa ya Paris mambo bado songombingo huku uharibifu wa mali, moto kuwashwa na watu kukamatwa kwa nguvu ukiendelea, haya yanatokea katika siku hii ya maandamano ya wanafunzi na kundi la Yellow Vests. Video kutoka kwa mwandishi wa Sputnik Afrika https://t.co/h6au0uBlcV — Sputnik Afrika (@sputnik_swahili) October 17, 2026

Πληθωρισμός και αστυνομική βία πυροδοτούν το έκρυθμο κλίμα

Πολλοί από τους διαδηλωτές παραπονέθηκαν για τον πληθωρισμό, ο οποίος εκτοξεύτηκε πάνω από το 3% λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Άλλοι καταδίκασαν την εικαζόμενη αστυνομική βία στις μαθητικές διαμαρτυρίες που έχουν σαρώσει τη Γαλλία, τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες.

Η συνδυασμένη αναταραχή και των δύο κινήσεων διαμαρτυρίας δημιουργεί ένα έκρυθμο κλίμα, καθώς η χώρα κατευθύνεται προς τις προεδρικές εκλογές σε έξι μήνες.

🇫🇷 Scenes coming out of PARIS are ABSOLUTELY CRAZY 😱 People are running WILD and NO ONE is stopping them Writer: Oliver

https://t.co/hxKX4C7uzl — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 17, 2026

Πολιτική αντιπαράθεση: Πυρά από Λεπέν, απάντηση από Μελανσόν

Οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης που ανταγωνίζονται για τη διαδοχή του Μακρόν, έχουν εκμεταλλευτεί τις διαμαρτυρίες.

Η ακροδεξιά υποψήφια για την προεδρία Μαρίν Λεπέν, η οποία έχει ταχθεί με το μέρος της αστυνομίας, δήλωσε στο X:

«Λεηλασίες, καταστροφές, επιθέσεις στην αστυνομία – οι ταραξίες αμαύρωσαν για άλλη μια φορά τις διαδηλώσεις της 17ης Οκτωβρίου για το κόστος ζωής». Ισχυρίστηκε επίσης ότι τα αιτήματα των διαδηλωτών «καπηλεύτηκαν από την άκρα αριστερά», τόνισε.

Euh … Euh … Euh …

Les immigrés …

Euh … Euh … Euh …

Discours fondateur de Marine #Lepen pour la présidentielle.

Octobre 2026 — ManU #TAGA (@ManU20682903) October 17, 2026



Ο ακροαριστερός αντίπαλός της, Ζαν-Λικ Μελανσόν, από την πλευρά του, επέμεινε ότι «όλα εξελίσσονται ειρηνικά» στις περισσότερες από τις πανεθνικές διαδηλώσεις, ενώ κατηγόρησε τη μεταδιδόμενη ειδησεογραφία ότι «μας κατακλύζει με εικόνες βίας σε δεκάδες πόλεις».

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν την Παρασκευή, παρότρυνε τους διαδηλωτές για «σεβασμό στα πρόσωπα και την περιουσία».

[ 🇫🇷 FRANCE ] 🔸À Paris, Jean-Luc Mélenchon a été rattrapé par des manifestants qui l’ont acclamé et remercié alors qu’il quittait le rassemblement. https://t.co/dSsvPwBMMR — Little Think Tank (@L_ThinkTank) October 17, 2026

«Επανάσταση ή θάνατος»: Μηνύματα με ιστορικές αναφορές

Αρκετοί διαδηλωτές προσπάθησαν να κάνουν παραλληλισμούς με τη Γαλλική Επανάσταση του 1789.

«Είναι η Επανάσταση – καταλαμβάνουμε τη Βαστίλη!», φώναζαν ορισμένοι στη Μασσαλία κατά τη διάρκεια της βίαιης εισόδου στα γραφεία του δημάρχου. Στη δυτική πόλη Λα Ροσέλ, οι διαδηλωτές πορεύονταν πίσω από ένα πανό που έγραφε «Επανάσταση ή θάνατος», ενώ στο Μονπελιέ ένα γιγαντιαίο μπλε πανό που έγραφε «Ο λαός θα νικήσει» αναρτήθηκε πάνω από κεντρική πλατεία.

«Η κυβέρνηση τρέμει και έχει δίκιο να τρέμει, γιατί όταν ο γαλλικός λαός είναι θυμωμένος, δεν υποχωρεί ποτέ», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Παρίσι ο Ριάντ Ρανί, επικεφαλής του αντιπροσωπευτικού οργάνου μαθητών λυκείου LSU.

#17octobre À Paris, les policiers font fassent à des centaines de manifestants qui les prennent à partie sous une pluie de projectiles. https://t.co/kILbCqSIpq — R.A Photography (@RAPhotography75) October 17, 2026

Οικονομική ασφυξία και δημόσιο χρέος

Το σταθερά αυξανόμενο κόστος διαβίωσης έχει γίνει μια από τις κύριες ανησυχίες των Γάλλων, απασχολώντας περίπου το 45% αυτών, σύμφωνα με έρευνα σε 2.000 άτομα, που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Protesters in Paris were hit with batons and tear gas on Saturday as demonstrations against the cost of living began. Hundreds of thousands of protesters from the Yellow Vest movement and trade unions joined student demonstrations in a convergence of grievances against the state. 🔗: https://t.co/cJQOAjb8Ii — The Telegraph (@Telegraph) October 17, 2026

«Στο τέλος του μήνα δεν μου μένει τίποτα. Οι τιμές ανεβαίνουν αλλά οι μισθοί όχι», δήλωσε ο Φρανκ, ένας δημόσιος υπάλληλος γύρω στα σαράντα, καθώς διαδήλωνε στην κεντρική πόλη Γκερέ με περίπου 300 άτομα. «Δεν αντέχουμε άλλο, ασφυκτιούμε», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης αγωνίζεται να συγκρατήσει το δημόσιο χρέος της, το οποίο προβλέπεται για το επόμενο έτος να ξεπεράσει το 120% του ΑΕΠ της, δηλαδή διπλάσιο από το όριο του 60% που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.