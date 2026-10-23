Υπόθεση Marfin: Επιστρέφει στη φυλακή και ο τρίτος κατηγορούμενος μετά την συμπληρωματική απολογία του

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Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (23/10) η απολογία και του τρίτου κατηγορουμένου στην υπόθεση του εμπρησμού της τράπεζας Marfin, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για την ανθρωποκτονία, στο πλαίσιο της εφαρμογής της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας.

Ο 42χρονος επέστρεψε στις φυλακές, όπως είχε συμβεί και με τους άλλους δύο κατηγορουμένους, οι οποίοι απολογήθηκαν την Τετάρτη (21/10).

Τι υποστήριξε ο συνήγορος του 42χρονου

Ο συνήγορος υπεράσπισης του, Γιάννης Ραχιώτης, έκανε λόγο για μεθόδευση, αμφισβητώντας τη διαδικασία αναβάθμισης του κατηγορητηρίου στο πλαίσιο του αντιτρομοκρατικού νόμου. Όπως υποστήριξε, η εξέλιξη αυτή αποσκοπεί στο να εκδικαστεί η υπόθεση από τακτικούς δικαστές και όχι από μικτό ορκωτό δικαστήριο, με τη συμμετοχή ενόρκων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία επιτρέπει τον έλεγχο των αποφάσεων του δικαστηρίου.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η υπεράσπιση δεν είχε κάτι επιπλέον να προσθέσει κατά τη συμπληρωματική απολογία.

Και οι τρεις κατηγορούμενοι αρνούνται το σύνολο των κατηγοριών που τους αποδίδονται για την υπόθεση του εμπρησμού στην τράπεζα Marfin, το 2010.