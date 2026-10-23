Κόντρα Σπανάκη – Μεταξά στη Βουλή: «Σταματήστε τη συνεχή κινδυνολογία για τα σχολεία» – «Θα έπρεπε να είστε πιο σοβαρός όταν πρόκειται για τα παιδιά μας»

Η κινδυνολογία για την κατάσταση στα σχολεία δεν ωφελεί ούτε τους μαθητές, ούτε τους εκπαιδευτικούς, ούτε τους γονείς, υπογράμμισε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, με αφορμή τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του ΚΚΕ για την «επικίνδυνη κατάσταση στο κτίριο του πρώην πολυκλαδικού Λυκείου Βόλου και τις καταστροφές στο εργαστήριο του πρώτου Εργαστηριακού Κέντρου».

Ο υφυπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται σε καθημερινή συνεργασία για την επίλυση προβλημάτων και κάλεσε ιδίως το ΚΚΕ να εγκαταλείψει τη «συνεχή κινδυνολογία».

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Βασίλης Μεταξάς είπε ότι «δεν περνάει μέρα που να μην υπάρχει ένα σοβαρό περιστατικό στα σχολεία της χώρας, είτε σοβάδες, είτε τοίχοι που πέφτουν, είτε πλημμυρισμένες αίθουσες, είτε εκκένωση σχολείων ολόκληρων, όπως έγινε πριν από λίγο καιρό στην Γκράβα και μόλις χθες στον Κολωνό, εξαιτίας διαρροής φυσικού αερίου».

Κάλεσε δε την κυβέρνηση να σταματήσει το «μπαλάκι» των ευθυνών. Ειδικά για το πολυκλαδικό Λύκειο Βόλου, ο βουλευτής είπε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη μόνωση στην οροφή του κτηρίου, στο οποίο στεγάζονται τρία Λύκεια, ένα εργαστηριακό κέντρο και παρά τις έγγραφες καταγγελίες, δεν έχει γίνει τίποτα με αποτέλεσμα από το 2023 να έχει συμβεί σοβαρή πτώση σοβάδων, αλλά ακόμη και τμήμα του μπετόν και από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης κάλεσε το ΚΚΕ να εγκαταλείψει τη «συνεχή κινδυνολογία», για τα σχολεία. Ιδίως για την αναφορά του βουλευτή στη Γκράβα, ο κ. Σπανάκης είπε ότι «υπάρχει πόρισμα του ΤΕΕ, υπάρχουν και οι διαδικασίες που έχουν κινηθεί και από το υπουργείο Παιδείας και από τον Δήμο Αθηναίων και υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στην αυτοδιοίκηση και το υπουργείο Παιδείας και η Γκράβα, αυτή τη στιγμή, δεν έχει κανένα θέμα διαρροής, ούτε καν ένδειξη διαρροής φυσικού αερίου». Αυτή η κινδυνολογία δεν ωφελεί την εκπαιδευτική κοινότητα, δεν ωφελεί τους μαθητές, δεν ωφελεί τους καθηγητές, δεν ωφελεί τους γονείς, είπε ο υφυπουργός Εσωτερικών και ζήτησε η συζήτηση να γίνεται βάσει στοιχείων.

Όπως είπε, το υπουργείο Εσωτερικών έχει στενή καθημερινή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για να επιλύει προβλήματα. Για το πρώην πολυκλαδικό λύκειο Βόλου, ο κ. Σπανάκης είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι ο δήμος προχωρά σε έργα συντήρησης και ανακαίνισης του πρώτου εργαστηριακού κέντρου Βόλου, με χρονικό ορίζοντα επαναλειτουργίας το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Το έργο αφορά στην πλήρη υδρομόνωση σε 3.500 τ.μ. Επίσης εκτελούνται εργασίες πλήρους ελέγχου των ορόφων σε όλα τα σημεία των εργαστηριακών χώρων και σε τεχνικές αποκαταστάσεις, προκειμένου να εξαλειφθούν τα κατάλοιπα της υγρασίας. Ο δήμος έχει μεριμνήσει για έλεγχο από ηλεκτρολόγο. Στο στάδιο της αποκατάστασης βρίσκεται και η προστασία από τους κεραυνούς.

«Θα έπρεπε να είστε πιο σοβαρός και πιο σεμνός όταν πρόκειται για τους μαθητές και τα παιδιά μας. Θα έπρεπε να έχετε βγάλει και κάποια συμπεράσματα από άλλους υπουργούς που βγαίνανε και κουνούσαν το δάχτυλο και λέγανε ότι “διασφαλίζουμε την ασφάλεια των συγκοινωνιών”», σχολίασε ο βουλευτής του ΚΚΕ και επέμεινε ότι καθημερινά αποδεικνύεται πως τα σχολεία είναι ωρολογιακή βόμβα και πως η εικόνα που επιχειρεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση, επιρρίπτοντας μάλιστα ευθύνες στο ΚΚΕ, είναι πολύ μακριά από αυτά που ζουν οι μαθητές. «Είναι γνωστή η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, τα…κυρανάκια και τα…. μαρινάκια, που λένε ότι το ΚΚΕ πηγαίνει στα σχολεία για να τους εμφυσήσει ιδέες παράλογες. Ωστόσο δεν είναι “κινδυνολογία του ΚΚΕ” ότι τραυματίζονται μαθητές που τους πέφτουν οι σοβάδες στα κεφάλια τους. Δεν είναι “κινδυνολογία του ΚΚΕ” το γεγονός ότι το πόρισμα του ΤΕΕ για την Γκράβα βάζει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, για τα οποία εσείς και η δημοτική αρχή, και η προηγούμενη και η τωρινή, δεν τα είχατε λύσει. Δεν είναι “κινδυνολογία του ΚΚΕ” το γεγονός ότι χθες εκκενώθηκαν σχολεία στον Κολωνό», είπε ο κ. Μεταξάς και πρόσθεσε: «Δεν είναι “κινδυνολογία του ΚΚΕ” το γεγονός ότι πέρυσι είχαμε έκρηξη λεβητοστασίου στη Β. Ελλάδα και ένας μαθητής έχασε τη ζωή του. Και όταν αυτά συμβαίνουν κάθε μέρα, δεν μπορείτε να κρύβεστε κουνώντας το δάχτυλό σας. Λοιπόν, μεγαλύτερη σοβαρότητα και σεμνότητα».

«Εσείς μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε. Η σοβαρότητα έρχεται όταν μιλάς συγκεκριμένα, όταν πράττεις εύστοχα κι όταν λες την αλήθεια στον κόσμο. Όταν κινδυνολογείς και προσπαθείς να κρύβεσαι πίσω από ένα πρόβλημα για να έχεις -και καλά- πολιτικά επιχειρήματα, αυτό είναι επικίνδυνο», απάντησε ο υφυπουργός Εσωτερικών και πρόσθεσε: «Υπάρχει πόρισμα του ΤΕΕ. Προσπαθείτε να κινδυνολογήσετε, αλλά έχετε και μια υποκρισία. Ποια είναι η υποκρισία; Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και η δημοτική σας παράταξη στον Βόλο, ότι στις 15 Οκτωβρίου υπάρχει αίτημα προς τις Κτιριακές Υποδομές να ενταχθούν το 2ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας και το 2ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας στο Πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”. Δεν αναφερθήκατε στο Πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” που αναβαθμίζουμε χιλιάδες σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Δεν αναφερθήκατε».

Ο κ. Σπανάκης ενημέρωσε τον βουλευτή ότι:

Ο Δήμος Βόλου υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης στο υπουργείο Εσωτερικών για την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών και αδειοδοτήσεων του έργου, μελέτη νέου ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου-λυκείου στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου -μιλάμε για νέο σχολείο- τον Δεκέμβρη 2025. Το έργο εντάχθηκε στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του υπουργείου Εσωτερικών ΕΠΑ 2021-2025 και συγκεκριμένα στον άξονα ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με προϋπολογισμό 1.025.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα έχει γίνει η ηλεκτρονική αποσφράγιση ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης και βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού. Το νέο σχολείο θα εξυπηρετεί περίπου εκατόν είκοσι μαθητές και μαθήτριες, δηλαδή θα εξυπηρετεί όλο τον μαθητικό πληθυσμό Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Νομού Μαγνησίας.

Τον Ιούνιο του 2020 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογών του υπουργείου Εσωτερικών ενέταξε τον Δήμο Βόλου στην πρόσκληση για το έργο προσεισμικός έλεγχος στα σχολικά κτίρια του Δήμου Βόλου προϋπολογισμού 30.000 ευρώ. Το έργο αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προσεισμικό έλεγχο των σχολικών υποδομών όλων των σχολείων του δήμου.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογών του υπουργείου Εσωτερικών τον Ιούνιο του 2020 χρηματοδότησε τον Δήμο Βόλου για το έργο προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος στο 27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, συνολικού προϋπολογισμού 1.680.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το Ενιαίο Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο, ο υφυπουργός σημείωσε ότι στο πλαίσιο του έργου κατασκευής ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες, κατασκευάστηκαν στο σχολείο ράμπες και WC ΑμεΑ.