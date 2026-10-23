Γαλλία: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες έπειτα από ένοπλη επίθεση μέσα από αυτοκίνητο – Συνελήφθη ο δράστης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αιματοκύλισμα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε προάστια του Παρισιού, όταν ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως στον δρόμο με αυτόματο πυροβόλο όπλο.

Από την ένοπλη επίθεση έχασε τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος, ενώ υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες, με τις γαλλικές αρχές να προχωρούν λίγο αργότερα στη σύλληψη του δράστη.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Le Parisien που επιβεβαίωσαν τα στοιχεία του Actu17, καθώς και τα στοιχεία του δικτύου BFMTV, το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, στις περιοχές Τραπ και στη συνέχεια στη Λα Βεριέρ του νομού Ιβλίν, ένας άνδρας που επέβαινε σε όχημα άνοιξε πυρ στους δρόμους.

🚨 ALERTE – À Trappes, un homme a OUVERT LE FEU avec une ARME AUTOMATIQUE. Une personne a été TUÉE et plusieurs autres sont blessées. (Le Parisien) https://t.co/pI4q0lYvw3 — Frontières (@Frontieresmedia) October 23, 2026



Γύρω στις 10:30 το πρωί, ο ύποπτος εξαπέλυσε ριπές πυροβολισμών από το αυτοκίνητό του αρχικά στο Τραπ και κατόπιν στη Λα Βεριέρ.

Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς αρκετά άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της τρελής πορείας του.

🔴 INFO ACTU17. Un homme ouvre le feu avec une arme automatique à Trappes et à La Verrière, au moins quatre victimes ➡ https://t.co/31idmo4j4N https://t.co/ysQyDsmeQe — Actu17 (@Actu17) October 23, 2026



Ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς συνελήφθη από αστυνομικούς της BAC (Αντιεγκληματική Ταξιαρχία) στην περιοχή Κουανιέρ το πρωί της Παρασκευής, ενώ η νομαρχία των Ιβλίν ανακοίνωσε ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.

Ο δήμαρχος της περιοχής, Αλί Ραμπέχ, προέβη σε σχετική ανάρτηση στο Facebook: «Αυτό το πρωί της Παρασκευής, ένα άτομο άνοιξε πυρ από το όχημά του εναντίον πολλών ανθρώπων που συνάντησε στο Τραπ και τη Λα Βεριέρ».

«Λυπούμαστε να αναφέρουμε σε αυτό το στάδιο τον θάνατο ενός θύματος», έγραψε χαρακτηριστικά.



«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του εκλιπόντος, καθώς και την πλήρη υποστήριξή μου στους άλλους τραυματίες. Θέλω να εξάρω την επέμβαση των αρχών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», πρόσθεσε.