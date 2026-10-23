Νότια Αφρική: Άνδρας πυροβόλησε 26 φορές ληστή που προσπάθησε να του κλέψει το αυτοκίνητο από το γκαράζ του σπιτιού του

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Ένα περιστατικό ένοπλης επίθεσης στη Νότια Αφρική, αποτυπώνει με τον πιο ωμό τρόπο, την καθημερινή απειλή της εγκληματικότητας.

Βίντεο από κάμερα ενός οχήματος, καταγράφει λεπτό προς λεπτό, τη στιγμή που η οικογενειακή ηρεμία μετατρέπεται σε μάχη επιβίωσης.

Η στιγμή της επίθεσης και η ακαριαία αντίδραση

Σύμφωνα με την Daily Mail, όλα έγιναν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια μιας συνήθους εξόδου μιας οικογένειας στο Ντέρμπαν.

Ένας άνδρας μιλούσε και γελούσε με τη μικρή του κόρη η οποία καθόταν στη θέση του συνοδηγού, ενώ ο γιος του στεκόταν δίπλα στην αυλόπορτα του σπιτιού τους.

Η ανέμελη στιγμή «διακόπηκε» βίαια, όταν ένα λευκό όχημα έκλεισε τον δρόμο και δύο ένοπλοι άνδρες βγήκαν τρέχοντας, ανοίγοντας αμέσως πυρ. Ένας από τους δράστες, κινήθηκε απειλητικά προς τον ανήλικο γιο στην πύλη.

Αντιλαμβανόμενος τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή των παιδιών του, ο πατέρας αντέδρασε ακαριαία. Έσκυψε πάνω από την κόρη του χρησιμοποιώντας το ίδιο του το σώμα ως ασπίδα, ενώ παράλληλα έβγαλε το όπλο του και πυροβόλησε τουλάχιστον 26 φορές προς το μέρος των εισβολέων.

Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των πυροβολισμών, το αυτοκίνητο συνέχισε να κυλάει ακυβέρνητο μέχρι που προσέκρουσε σε ένα δέντρο. Αμέσως ο αδερφός του κοριτσιού, έσπευσε να απεγκλωβίσει την έντρομη αδελφή του από το όχημα.

Η μάστιγα των carjackings στη Νότια Αφρική και η αστυνομική έρευνα

Από τη σφοδρή ανταλλαγή πυρών, ο ένας από τους επιτιθέμενους έπεσε νεκρός στο σημείο, ενώ οι υπόλοιποι συνεργοί του τράπηκαν σε φυγή με το όχημά τους. Ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, Αντισυνταγματάρχης Paul Magwaza, επιβεβαίωσε πως οι αρχές έχουν ήδη ανοίξει δικογραφίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα βίαιης κατάληψης οχήματος, καθώς και τη σχετική έρευνα για τον θάνατο του δράστη.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το πρόβλημα της βίαιης κλοπής οχημάτων (carjacking) στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με την οργάνωση οδικής ασφάλειας Arrive Alive, οι ληστείες αυτές αποτελούν πλέον οργανωμένες επιχειρήσεις, όπου τα κλεμμένα οχήματα, διοχετεύονται παράνομα στο εξωτερικό.

Η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία παράνομων και κλεμμένων πυροβόλων όπλων στη χώρα, καθιστά τέτοιου είδους αιματηρές επιθέσεις καθημερινό φαινόμενο, μετατρέποντας απλούς πολίτες σε πρωταγωνιστές επικίνδυνων συμπλοκών.