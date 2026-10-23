Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ο Παναγιώτης Γιαννάκης δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας – Καταθέτει τη Δευτέρα στον ανακριτή

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, προτίθεται να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση των καταγγελιών για χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ. Την πρόθεσή του γνωστοποίησε νωρίτερα ο δικηγόρος του, Ανδρέας Μήτσαινας, ο οποίος επισκέφθηκε τον ανακριτή για να τον ενημερώσει σχετικά.

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ θα καταθέσει τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή.

Η επικείμενη κατάθεση του πρώην διεθνούς καλαθοσφαιριστή και προπονητή συνδέεται με όσα περιγράφονται στη δικογραφία για τον αγώνα Φάρου Λάρισας – Άρη, στις 17 Μαρτίου 2018. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο Γιαννάκης, που ήταν τότε προπονητής του Άρη, αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Παναγιώτη Γιαννάκη, Ανδρέας Μήτσαινας, ξεκαθάρισε ότι ο εντολέας του θέλει να δώσει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν, αφού προηγουμένως λάβει γνώση της δικογραφίας.

«Ο ίδιος επιθυμεί τη Δευτέρα να έρθει να καταθέσει και ενδεχομένως, αν χρειάζεται, να κάνει και δήλωση προς υποστήριξη κατηγορίας. Ο κ. Γιαννάκης θα έρθει τη Δευτέρα που θα έχουμε λάβει γνώση των πραγμάτων και θα τοποθετηθεί για τα εκδικητικά σφυρίγματα», δήλωσε.

Στο ανακριτικό γραφείο βρέθηκαν νωρίτερα και τρεις διαιτητές, οι οποίοι κατέθεσαν ως μάρτυρες υπεράσπισης του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, που πρόκειται να απολογηθεί την Κυριακή. Ανάμεσά τους ήταν ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, μέλος της ΚΕΔ και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ελλάδος.

Σχολιάζοντας τις καταθέσεις, ο συνήγορος του Βαγγέλη Λιόλιου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, ανέφερε ότι οι μάρτυρες παρουσίασαν στοιχεία για τον τρόπο επιλογής και αξιολόγησης των διαιτητών, καθώς και για τη λειτουργία του συστήματος διαιτησίας.