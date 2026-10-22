Στημένα παιχνίδια στο μπάσκετ: «Το δώρο ήταν να αποβάλει τον προπονητή της αντίπαλης ομάδας» – Οι καταθέσεις «φωτιά» και τα μηνύματα για αγώνες του Προμηθέα

Νέα στοιχεία για τις καταγγελίες περί χειραγώγησης αγώνων και χρηματισμού διαιτητών στο ελληνικό μπάσκετ προκύπτουν από τις καταθέσεις δύο μαρτύρων-κλειδιών, οι οποίοι φέρονται να περιέγραψαν στις δικαστικές Αρχές περιστατικά δωροδοκίας, χρηματικές συναλλαγές και παρεμβάσεις στην εξέλιξη αναμετρήσεων. Οι μαρτυρίες τους περιλαμβάνονται στη δικογραφία που οδήγησε στις συλλήψεις και στην άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος έξι προσώπων από τον χώρο της καλαθοσφαίρισης, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος.

Σύμφωνα με τον ANT1, οι δύο μάρτυρες συνεργάστηκαν με τις Αρχές, προσφέροντας στοιχεία για την έρευνα, με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζουν ποινικές ευθύνες για τις πράξεις στις οποίες φέρονται να είχαν εμπλακεί. Στις καταθέσεις που τους αποδίδονται περιλαμβάνονται αναφορές σε καταβολές χρημάτων για τον επηρεασμό αποτελεσμάτων, καθώς και σε συμφωνίες μεταξύ παραγόντων και διαιτητών.

Η καταγγελία για τα 5.000 ευρώ και την αποβολή προπονητή

Όπως αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, σε μία από τις καταθέσεις γίνεται αναφορά σε κρίσιμη αναμέτρηση του Μαρτίου, από την οποία εξαρτιόταν η παραμονή ομάδας στην Α1 κατηγορία. Ο μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί επικοινωνία με επιχειρηματία, ο οποίος τον ενημέρωσε για τον ορισμό του διαιτητή Τάσου Πηλοΐδη και για επαφές που είχαν πραγματοποιηθεί.

«Τον Μάρτιο παιζόταν ένα κομβικό παιχνίδι για την παραμονή μιας ομάδας στην κατηγορία Α1. Ο επιχειρηματίας μού είπε ότι ορίστηκε διαιτητής και ο Πηλοΐδης. Μου είπε ότι είχαν επαφές και συναντήθηκαν. Μου δήλωσε ότι ελέγχει και έναν δεύτερο διαιτητή. Ο κύριος Πηλοΐδης μού ζήτησε 5.000 ευρώ για να κερδίσει η ομάδα. Είχα πάει προετοιμασμένος και έδωσα τα χρήματα. Εκείνος εξεπλάγη από την ταχύτητα και μου είπε ότι θα μου κάνει και ένα δώρο. Το δώρο ήταν να αποβάλει τον προπονητή της αντίπαλης ομάδας. Όταν τον απέβαλε, γύρισε και μου έκλεισε το μάτι», φέρεται να ανέφερε στην κατάθεσή του.

Ο μάρτυρας υποστήριξε, επίσης, ότι η αποβολή του προπονητή της αντίπαλης ομάδας είχε παρουσιαστεί ως πρόσθετη ενέργεια στο πλαίσιο της καταγγελλόμενης συμφωνίας.

Η συνάντηση με τον Βαγγέλη Λιόλιο έξω από το Promitheas Park

Σε άλλο σημείο της κατάθεσης, ο μάρτυρας φέρεται να περιέγραψε συνάντηση με τον Βαγγέλη Λιόλιο, μετά τη λήξη αγώνα, κατά την οποία, όπως ισχυρίστηκε, παρέλαβε 5.000 ευρώ.

«Μετά τη λήξη του αγώνα επικοινώνησα τηλεφωνικά με τον κύριο Λιόλιο. Συναντηθήκαμε με τα αυτοκίνητά μας έξω από το Promitheas Park, γύρω στις 8 το βράδυ. Βγήκαμε από τα αυτοκίνητα και μου έδωσε 5.000 ευρώ σε δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 100 ευρώ. Τον ρώτησα αν πρέπει να υπογράψουμε μια δανειακή σύμβαση και μου απάντησε ότι αυτό πρέπει να το συνεννοηθώ με τον κύριο Μαυραγάνη. Μου είπε, κλείνοντάς μου το μάτι: “Σου λέω κάτι. Η Βάσω θα είναι το Σάββατο”, εννοώντας τον αγώνα».

Οι αγώνες του Προμηθέα που ερευνώνται και τα μηνύματα

Παράλληλα με τις μαρτυρικές καταθέσεις, οι δικαστικές Αρχές εξετάζουν στοιχεία για συγκεκριμένες αναμετρήσεις που φέρονται να συνδέονται με προσπάθειες επηρεασμού αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των αγώνων που ελέγχονται για ενδεχόμενη χειραγώγηση, με φερόμενη εμπλοκή κατηγορούμενων διαιτητών, περιλαμβάνονται παιχνίδια του Προμηθέα Πατρών κατά τα έτη 2018, 2021, 2024, 2025 και 2026.

Στη δικογραφία φέρονται να περιλαμβάνονται και γραπτά μηνύματα, τα οποία εξετάζονται ως ενδεχόμενα στοιχεία συνεννόησης για την εξέλιξη αγώνων.

Σε ένα από αυτά, που αποδίδεται στον κατηγορούμενο επιχειρηματία, αναφέρεται: «Πρέπει οπωσδήποτε να χάσει η Χ ομάδα. Θέλω, όπου τους βρίσκω, να τους διαλύω, γιατί είναι εχθροί μου».

Ένα δεύτερο μήνυμα φέρεται να έχει αποσταλεί από κατηγορούμενη διαιτητή προς επιχειρηματία και αφορά αίτημα για διαμονή στο πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα Costa Navarino. «Μπορείς να κανονίσεις για μένα να πάω στο Costa Navarino;», αναφέρεται στο μήνυμα.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η κράτηση φέρεται να έχει επιβεβαιωθεί για το διάστημα 6 έως 9 Σεπτεμβρίου 2018, με κόστος 352 ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Η κατάθεση για τα 100.000 ευρώ το 2016

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην κατάθεση του δεύτερου μάρτυρα-κλειδιού, ο οποίος φέρεται να κατήγγειλε χρηματική συναλλαγή που συνδέεται με την άνοδο του Προμηθέα στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι το 2016 έλαβε 100.000 ευρώ από τον Βαγγέλη Λιόλιο, μέσω τρίτου προσώπου, προκειμένου να παραιτηθεί από την προεδρία της ομάδας του. Όπως φέρεται να κατέθεσε, σκοπός της συγκεκριμένης συμφωνίας ήταν να εξασφαλιστεί η άνοδος του Προμηθέα στην πρώτη κατηγορία, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Βαγγέλης Λιόλιος βρισκόταν στη διοίκηση της ομάδας της Πάτρας.