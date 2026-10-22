Αμαλιάδα: «Η οικονομική ανάγκη με έκανε, ήμουν εδώ χωρίς δουλειά» λέει ο 44χρονος που έθαψε τη μητέρα του στον κήπο – Τι υποστήριξε για τη σύνταξη

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Τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να θάψει την 79χρονη μητέρα του στον κήπο του σπιτιού τους στην Αμαλιάδα, με τη βοήθεια του 37χρονου αδελφού του, εξήγησε ο 44χρονος γιος της, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία να καλύψει τα έξοδα της κηδείας. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι προχώρησε στην ταφή προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Ο 44χρονος μίλησε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, και περιέγραψε όσα, όπως υποστήριξε, συνέβησαν μετά τον θάνατο της μητέρας του και αναφέρθηκε στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε. «Η οικονομική ανάγκη με έκανε. Εγώ το έκανα και την έθαψα εδώ στο σπίτι», παραδέχθηκε.

«Είκοσι χρόνια την κοιτάω τη μάνα μου»

Αναφερόμενος στην οικονομική του κατάσταση, ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι είχε σταματήσει να εργάζεται για να φροντίζει τη μητέρα του, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε βοήθεια από τα υπόλοιπα αδέλφια του.

«Δεν είχα να τη θάψω. Ήμουν εδώ χωρίς δουλειά. Τα άλλα μου αδέλφια δεν με βοηθάνε και έπαιρνε μια σύνταξη τέσσερα κατοστάρικα», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε εάν η απόφασή του συνδεόταν με την επιθυμία να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη των 400 ευρώ, απέρριψε το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, επισημαίνοντας ότι φρόντιζε τη μητέρα του επί δύο δεκαετίες.

«Ποια λεφτά ήθελα; Τέσσερα κατοστάρικα σύνταξη έπαιρνε. Τι να μου κάνουν τα λεφτά; Εγώ καθόμουν, άφησα τη ζωή μου. Είκοσι χρόνια την κοιτάω τη μάνα μου. Εγώ την έκανα μπάνιο, εγώ την τάιζα», υποστήριξε.

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Πώς μετέφεραν και έθαψαν τη σορό της 79χρονης

Στη συνέχεια, ο 44χρονος περιέγραψε τη διαδικασία της ταφής, αναφέροντας ότι η μητέρα του πέθανε περίπου στις 22:30. Όπως ισχυρίστηκε, μαζί με τον μικρότερο αδελφό του άνοιξαν έναν λάκκο στον κήπο της κατοικίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Γύρω στις δύο η ώρα, δυόμισι, είχαμε ανοίξει τον λάκκο και τη βάλαμε μέσα», είπε.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για τον τρόπο με τον οποίο μετέφεραν τη σορό, απάντησε: «Την τυλίξαμε σε μια κουβέρτα και τη βάλαμε στον ώμο και την πήγαμε».

Ο 44χρονος υποστήριξε ακόμη ότι εκείνο το βράδυ στο σπίτι βρίσκονταν μόνο εκείνος, ο 37χρονος αδελφός του και η μητέρα τους.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, επιβεβαίωσε επίσης ότι η 79χρονη είχε σακούλα στο κεφάλι κατά την ταφή. Εξηγώντας τον λόγο, ισχυρίστηκε ότι δεν ήθελε να πέσει χώμα πάνω στη σορό της.

«Για να μην πέσουν τα χώματα πάνω της. Δεν ήθελα να τη βάλω έτσι στο χώμα», ανέφερε.

«Ο μεγάλος μου αδελφός με κατέδωσε»

Ο 44χρονος αναφέρθηκε και στον 46χρονο αδελφό του, ο οποίος κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία, αφού είχε διαφωνήσει με την απόφαση να ταφεί η μητέρα τους στον κήπο.

Όπως υποστήριξε, ο μεγαλύτερος αδελφός του δεν συμφωνούσε με την ενέργειά του και φοβόταν τις συνέπειες.

«Ο μεγάλος μου αδελφός δεν ήθελε να κάνω αυτό που έκανα και φοβόταν κι αυτός. Αυτός με κατέδωσε», δήλωσε.

Ο 44χρονος παραδέχθηκε, τέλος, ότι έχει μετανιώσει για την απόφασή του, επιμένοντας ωστόσο ότι δεν είχε κάποιον να τον βοηθήσει οικονομικά.

«Το μετάνιωσα. Τι να έκανα; Άμα δεν έχεις κανέναν να σε βοηθήσει», ανέφερε.

Κλείνοντας τη συνέντευξή του, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η μητέρα του θα τον συγχωρούσε για την πράξη του.

«Εγώ πιστεύω ότι η μάνα μου εκεί πάνω που θα πάει τώρα, δεν θα μου κρατήσει κακία για αυτό που της έκανα», δήλωσε.