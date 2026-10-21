Αμαλιάδα: Συνελήφθησαν τα δύο αδέλφια που έθαψαν την μητέρα τους σε χωράφι πίσω από το σπίτι – Ολοκληρώθηκε η εκταφή της σορού της 79χρονης

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την ανατριχιαστική υπόθεση των δύο αδελφών στην Αμαλιάδα που έθαψαν την μητέρα τους σε χωράφι πίσω από το σπίτι τους και η οποία αποκαλύφθηκε το πρωί της Τετάρτης (21/10).

Συγκεκριμένα οι αστυνομικές αρχές στην Αμαλιάδα, συνέλαβαν τα δύο αδέλφια, ηλικίας 37 και 44 ετών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία του τρίτου γιου της οικογένειας, προκαλώντας οργή και αποτροπιασμό στο Πανελλήνιο.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 181 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά, μεταξύ άλλων, τη μη ανακοίνωση στις αρχές της ανεύρεσης νεκρού και τον ενταφιασμό σορού χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Εντοπίστηκε θαμμένη σε βάθος 50 εκατοστών

Η σορός της 79χρονης εντοπίστηκε στον κήπο του σπιτιού, σε βάθος περίπου 50 εκατοστών, τυλιγμένη σε κουβέρτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τις σχετικές καταγγελίες, η ηλικιωμένη φέρεται να πέθανε τη Δευτέρα, αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εκταφής, παρουσία αστυνομικών από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας και το Αστυνομικό Τμήμα Ήλιδας, καθώς και ιατροδικαστή.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και η σορός παραλήφθηκε από γραφείο τελετών, προκειμένου να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες ενέργειες.