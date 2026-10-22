Χριστίνα Σάλτη: «Ακόμα μιλάω λες και η μαμά μου δεν έχει “φύγει”»

Η Χριστίνα Σάλτη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Happy Day», μίλησε για την απώλεια της μητέρας της που έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2025 και περιέγραψε πώς τη διαχειρίζεται στην καθημερινότητά της. 

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Χριστίνα Σάλτη
Φωτογραφία: Instagram/xsalti
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Happy Day», η Χριστίνα Σάλτη μίλησε για την απώλεια της μητέρας της, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2025.
  • Αναφερόμενη στον τρόπο που διαχειρίζεται το πένθος, η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε: «Εντωμεταξύ ακόμα μιλάω λες και η μαμά μου δεν έχει “φύγει”».
  • Σχετικά με την προσωπική της ζωή, σημείωσε: «Είμαι πολύ καλά, ωραία. Χαίρομαι γιατί και μετά την απώλεια της μαμάς μου, είχα ένα στήριγμα καλό ψυχικά».

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Τον Σεπτέμβριο του 2025, έφυγε από τη ζωή η μητέρα της Χριστίνας Σάλτη. Η αγαπημένη τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, «Happy Day», μίλησε για αυτή τη σκληρή απώλεια που βίωσε, περιγράφοντας πώς τη διαχειρίζεται.

Αναφερόμενη στον θάνατο της μητέρας της, η Χριστίνα Σάλτη εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της πως: «Γενικά οι απώλειες είναι κάτι πολύ δύσκολο. Η μαμά μου είναι μέσα μου, είναι σαν να είμαι εγώ η μαμά μου. Εντωμεταξύ ακόμα μιλάω λες και η μαμά μου δεν έχει “φύγει”.

Μου λένε όλοι: “Καλέ, είναι εδώ;”. Απαντώ: “Παιδιά, δεν μπορώ να μιλήσω στον παρελθοντικό χρόνο”. Κάπως έτσι, αλλά γενικά το να είσαι δραστήριος και κάτι να κάνεις κάθε μέρα, σε κάνει να ξεχνιέσαι». 

Σε ερωτήσεις που δέχτηκε για την προσωπική της ζωή, η γνωστή τραγουδίστρια απάντησε: «Είμαι πολύ καλά, ωραία. Χαίρομαι γιατί και μετά την απώλεια της μαμάς μου, είχα ένα στήριγμα καλό ψυχικά. Όχι, δεν ψάχνω κινητό. Θα καταστραφούμε αν ψάξουμε κινητό. Λέω πως αν πας να δεις ποιους ακολουθεί, θα πάθεις ζημιά. Άστο, θα κάνεις σενάρια. Δεν κοιτάς τίποτα και θα δεις έτσι». 

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