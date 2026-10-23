Στημένοι αγώνες μπάσκετ: Απολογείται σήμερα ο πρώην διαιτητής με τα 820.000 ευρώ – Οι μαρτυρίες που «καίνε» τους εμπλεκόμενους

Οι αποκαλύψεις γύρω από τους στημένους αγώνες του μπάσκετ είναι συνταρακτικές ενώ από σήμερα, Παρασκευή (23/10) ανοίγει ο κύκλος των απολογιών, καθώς στις 13:00 απολογείται ο κατηγορούμενος πρώην διαιτητής, ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση το περασμένο καλοκαίρι και στο σπίτι του οποίου βρέθηκε το μεγάλο ποσό των 820.000 ευρώ.

Οι έξι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, εν ενεργεία και πρώην διαιτητές, καθώς και παράγοντες του αθλήματος αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ενώ όπως ισχυρίζονται, περιμένουν να δουν το κατηγορητήριο, να ενημερωθούν και να απαντήσουν σε μία προς μία.

Όπως τονίζουν δικαστικές πηγές στο ΕΡΤnews, ακριβώς επειδή έχει τελεστεί το αδίκημα κατ’ εξακολούθηση, μπορεί να αποφασιστεί και προφυλάκιση των κατηγορουμένων εάν κριθεί σκόπιμο από εισαγγελέα και ανακριτή, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας τους.

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών διήρκεσε περίπου τρεις μήνες και οδήγησε στις αποκαλύψεις και στις συλλήψεις.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Ο πρώην διαιτητής στο σπίτι του οποίου εντοπίστηκε το ποσό των 820.000 ευρώ έχει αναφέρει ότι «το συγκεκριμένο ποσό δικαιολογείται από τις κανονικές απολαβές μου από το μπάσκετ, καθώς ήμουν διεθνής διαιτητής, διαιτητής στην Ευρωλίγκα και στις ελληνικές κατηγορίες μπάσκετ και έχω όλα τα οικονομικά παραστατικά προκειμένου να το δικαιολογήσω».

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μπάσκετ, Βαγγέλης Λιόλιος και ένας συνεργάτης του επιχειρηματίας, θα απολογηθούν στις 10 το πρωί της Κυριακής. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι τρεις, η μοναδική εν ενεργεία κατηγορούμενη διαιτητής και δύο πρώην διαιτητές, εκ των οποίων ο ένας είναι αρχιδιαιτητής και σύμβουλος σε θέματα διαιτησίας.

Ο Β. Λιόλιος επίσης αρνείται το κατηγορητήριο σε βάρος του, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες περιγράφονται 49 περιπτώσεις δωροδοκίας, όπου στους πέντε αγώνες περιγράφονται συγκεκριμένα χρηματικά ποσά που έχουν δοθεί κατ’ εντολήν του προέδρου της Ομοσπονδίας σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ο ίδιος δηλώνει αθώος, λέγοντας ότι βρίσκεται σε χρόνια δικαστική αντιδικία με συγκεκριμένα πρόσωπα και παράγοντες στον χώρο του μπάσκετ. Σύμφωνα με τον συνήγορο του, από το 2022 έως το 2026 ο κ. Λιόλιος έχει υποβάλει τέσσερις μηνύσεις σε βάρος του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Αμαρουσίου, πρώην προπονητών και παραγόντων, συγκεκριμένης ομάδας και άλλων προσώπων και όπως αφήνει να εννοηθεί, η εμπλοκή του στην συγκεκριμένη υπόθεση είναι αποτέλεσμα σκευωρίας.

Οι μαρτυρίες που «καίνε» τους εμπλεκόμενους

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης φέρεται να ήταν η συμβολή δύο προσώπων, τα οποία κατέθεσαν στοιχεία σχετικά με καταγγελλόμενες δωροδοκίες διαιτητών, εξασφαλίζοντας τη μη άσκηση δίωξης σε βάρος τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης.

Ο πρώτος μάρτυρας, εν ενεργεία διαιτητής, φέρεται να έχει καταθέσει στον αθλητικό εισαγγελέα ότι συμμετείχε σε 30 στημένους αγώνες στην δεύτερη κατηγορία αγώνων μπάσκετ. Κατέθεσε ότι ο ίδιος δεν χρηματίστηκε για αυτούς τους αγώνες, αλλά ότι τον είχε προσεγγίσει ένας εκ των κατηγορουμένων, ο Γιώργος Μαυραγάνης και του είχε εξασφαλίσει παιχνίδια καθώς δεν συμμετείχε απ’ ότι φαίνεται σε πολλούς αγώνες μπάσκετ, με αντίτιμο να σφυρίζει με συγκεκριμένο τρόπο.

Σε ένα από τα μηνύματα που ο μάρτυρας προσκόμισε στον αθλητικό εισαγγελέα, ο Γιώργος Μαυραγάνης φέρεται να του λέει «πρέπει οπωσδήποτε να χάσει η συγκεκριμένη ομάδα. Θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου».

Επίσης ο ίδιος μάρτυρας φέρεται να έχει καταθέσει για έναν σχολικό αγώνα που διενεργήθηκε τον περασμένο Μάρτιο στην Πάφο μεταξύ δύο ομάδων, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, που σύμφωνα με τον ίδιο ήταν στημένος αγώνας.

Ο δεύτερος μάρτυρας, επιχειρηματίας και πρώην ιδιοκτήτης ομάδων μπάσκετ, ανέφερε στον αθλητικό εισαγγελέα μια διαδικτυακή επικοινωνία του με την κατηγορούμενη ενεργεία διαιτητή Βασιλική Τσαρούχα. O μάρτυρας είπε στον αθλητικό εισαγγελέα ότι είχε ανεβάσει ένα μήνυμά τους σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης από συγκεκριμένο πολυτελές ξενοδοχείο, το Κόστα Ναβαρίνο και ότι σε αυτήν την ανάρτηση η Βασιλική Τσαρούχα του έστειλε ένα μήνυμα «με όλο το θάρρος μπορείς να κανονίσεις και για μένα να πάω στο Κόστα Ναβαρίνο;». Ο μάρτυρας καταθέτει ότι τότε προσέγγισε τον επίσης κατηγορούμενο Γιώργο Μαυραγάνη, του είπε «θα το κανονίσω εγώ και ότι θα μοιραστούμε το κόστος της διαμονής» για την κατηγορούμενη Βασιλική Τσαρούχα.

Ο μάρτυρας περιέγραψε ότι για έναν συγκεκριμένο αγώνα που έπαιζε η δική του ομάδα με την ομάδα του Προμηθέα Πατρών, που τότε ιδιοκτήτης ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μπάσκετ Βαγγέλης Λιόλιος, ο κατηγορούμενος του ζήτησε να κερδίσει ο Προμηθέας με αντάλλαγμα 50.000 ευρώ και ότι είπε στον μάρτυρα ότι στον αμέσως επόμενο αγώνα θα βοηθούσε την ομάδα του με τον διορισμό συγκεκριμένων διαιτητών για να ανακτήσει τους βαθμούς που θα χάσει.

Όπως καταθέτει ο μάρτυρας, σε αυτό τον αγώνα μία εκ των διαιτητών που είχε κληρωθεί ήταν η Βασιλική Τσαρούχα, που -σύμφωνα πάντα με τον μάρτυρα- είχε ζητήσει 5.000 ευρώ.

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας κατέθεσε επίσης ότι το 2016 ο Βαγγέλης Λιόλιος του υποσχέθηκε μέσω τρίτου 100.000 ευρώ προκειμένου η δική του ομάδα να μην ανέβει στην πρώτη κατηγορία και αντιθέτως να ανέβει ο Προμηθέας Πατρών.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο μάρτυρας, η δική του ομάδα ήταν πρώτη στη δεύτερη κατηγορία μπάσκετ. Ο ίδιος παραιτήθηκε από την ηγεσία της ομάδας, εκείνη εξέπεσε και ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία, η δεύτερη της βαθμολογίας που ήταν ο Προμηθέας Πατρών και με αυτό τον τρόπο εξασφάλισε την άνοδο στην κατηγορία.

Η καταγγελία Ουκρανού διαιτητή για απόπειρα χρηματισμού από Έλληνα συνάδελφό του

Απόπειρα χρηματισμού με 10.000 ευρώ, προκειμένου να ευνοήσει τη ρωσική Ούνικς Καζάν στους τελικούς του EuroCup το 2021 απέναντι στη Μονακό, είχε καταγγείλει ο Ουκρανός διαιτητής Μίκολα Αμπρόσοφ το 2023. Στην υπόθεση είχε αναφερθεί και το όνομα του Έλληνα διαιτητή Κορομηλά, ενώ η καταγγελία, που είχε αρχικά αρχειοθετηθεί, επανήλθε στο πλαίσιο νέας έρευνας των ελληνικών Αρχών.

Οι συγκεκριμένοι τελικοί είχαν ιδιαίτερη αγωνιστική και οικονομική σημασία, καθώς οι δύο ομάδες διεκδικούσαν όχι μόνο την κατάκτηση του τροπαίου, αλλά και τη συμμετοχή τους στην EuroLeague, η οποία προσφέρει μεγαλύτερα έσοδα και οικονομικά οφέλη. Η Μονακό επικράτησε τελικά της Ούνικς Καζάν, εξασφαλίζοντας την άνοδό της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Σύμφωνα με όσα είχε καταγγείλει ο Αμπρόσοφ, ο διαιτητής Μπόρις Ρίζικ τον προσέγγισε πριν από τους τελικούς και του μετέφερε πρόταση χρηματισμού, η οποία, όπως υποστήριξε, προερχόταν από τον Έλληνα διαιτητή Κορομηλά.

Η πρόταση που του μεταφέρθηκε, σύμφωνα με την καταγγελία του, ήταν: «Θα σου δώσω 10.000 ευρώ για να βοηθήσεις τη ρωσική ομάδα».

Ο Κορομηλάς δεν συμμετείχε στη διαιτητική ομάδα της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Σύμφωνα με το Mega, ο Ουκρανός διαιτητής είχε αναφέρει, επίσης, ότι ενημέρωσε για την καταγγελλόμενη απόπειρα χρηματισμού έναν Έλληνα συνάδελφό του, ο οποίος συμμετείχε στον τελικό. Μάλιστα, υποστήριξε ότι τον ενημέρωσε ακόμη και κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, καθώς εξακολουθούσε να δέχεται πιέσεις για να αποδεχθεί τα χρήματα και να επηρεάσει το αποτέλεσμα υπέρ της ρωσικής ομάδας.

«Παγώνουν» οι επιχορηγήσεις προς την ΕΟΚ

Σε προσωρινή αναστολή των επιχορηγήσεων προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης προχώρησε ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης στον απόηχο των αποκαλύψεων.

Ταυτόχρονα, δρομολογείται έκτακτος δημοσιονομικός και διαχειριστικός έλεγχος στην Ομοσπονδία, με αναδρομική ισχύ από το 2024. Παράλληλα, ζητήθηκε η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.