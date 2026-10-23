«Σκόνη και θρύψαλα» στο μπάσκετ: Τα συνθηματικά, οι 30 αγώνες και οι εντολές για νίκες με κάθε κόστος – «Είναι καθαροί και νόμιμοι», λέει ο δικηγόρος 2 εμπλεκομένων

«Μου είπε “σκόνη και θρύψαλα”, εννοώντας να κάνω τα πάντα ώστε να κερδίσει συγκεκριμένη ομάδα». Είναι μία από τις μαρτυρίες και συγκεκριμένα εν ενεργεία διαιτητή στη Β’ κατηγορία του μπάσκετ που «καίει» τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση του «Basketgate», μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος.

Οι καταγγελίες για στημένους αγώνες -ακόμη και σε σχολικά πρωταθλήματα- έχουν προκαλέσει τριγμούς στο ελληνικό μπάσκετ καθώς οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως για τους έξι συλληφθέντες, είναι αποκαλυπτικές.

Εν τω μεταξύ, ανοίγει σήμερα ο πρώτος κύκλος απολογιών για τους έξι κατηγορούμενους, καθώς την πόρτα του γραφείου του ανακριτή περνά ο πρώην διεθνής διαιτητής, Πέτρος Παπαπέτρου.

Οι μαρτυρίες – «κλειδιά»

Εν ενεργεία διαιτητής στη δεύτερη κατηγορία μπάσκετ, που κατέθεσε στη δικαιοσύνη, κάνοντας χρήση διάταξης του αθλητικού νόμου χωρίς προσωπική ποινική εμπλοκή, μίλησε για 30 στημένα παιχνίδια κατά απαίτηση του κατηγορούμενου επιχειρηματία Γιώργου Μαυραγάνη.

«Πρέπει οπωσδήποτε να χάσει η Χ.., θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου», φέρεται να έχει πει.

«Χωρίς να μπορώ να το αποδείξω, είμαι σίγουρος ότι είχε γνώση ο κ. Λιόλιος, λόγω της σχέσης του με τον κ. Μαυραγάνη. Θεωρώ ότι ό,τι συνέβαινε στο ελληνικό μπάσκετ, το γνώριζαν και ο κύριος Λιόλιος και ο κύριος Κορομηλάς και ο κύριος Μαυραγάνης και γινόταν κατόπιν συνεννόησης μεταξύ τους. Ο κύριος Μαυραγάνης και ο κύριος Ηλίας Κορομηλάς στην εποχή του κορονοϊού, πριν εκλεγεί ο κύριος Λιόλιος στη διοίκηση της ΕΟΚ, με είχαν καλέσει μαζί με βιντεοκλήσεις, δύο φορές, λέγοντας μου, ότι μόλις αναλάβουν τη διοίκηση, εγώ θα εκτοξευθώ» τόνισε ο ίδιος, σύμφωνα με το ERTNews.

Ανάμεσα στα στημένα παιχνίδια, που κατήγγειλε ο μάρτυρας είναι και ο τελικός μεταξύ δύο σχολικών ομάδων που διεξήχθη τον περασμένο Μάρτιο στην Πάφο. Όπως υποστήριξε ο ίδιος, εντολή του κατηγορούμενου Μαυραγάνη ήταν να κερδίσει η σχολική ομάδα του Προμηθέα Πατρών, με τον ίδιο να ορίζεται ως ένας από τους τρεις διαιτητές.

«Μου είπε “σκόνη και θρύψαλα”, εννοώντας ότι πρέπει να κερδίσει συγκεκριμένη ομάδα και να πάρει το πρωτάθλημα. Η “σκόνη” σημαίνει να φέρω το επιθυμητό αποτέλεσμα αλλά με λίγες διαμαρτυρίες, ενώ με τη φράση “σκόνη και θρύψαλα” εννοούσαν να κάνω τα πάντα, ό,τι είναι δυνατό, έστω και προκλητικά, προκειμένου να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας ότι θα έχω την πλήρη κάλυψη τους».

Από την πλευρά του, ο επιχειρηματίας και πρώην πρόεδρος ομάδων μπάσκετ της Β’ κατηγορίας, με τα όσα έχει καταθέσει στον αθλητικό εισαγγελέα, αγγίζει ευθέως τον ισχυρό άνδρα της ομοσπονδίας μπάσκετ. Μιλά για υπόγειες συμφωνίες μεταξύ τους, προκειμένου να ανέλθει στη μεγάλη κατηγορία η ομάδα του Προμηθέα Πατρών, ιδιοκτησίας τότε του Βαγγέλη Λιόλιου.

«Η συζήτηση είχε ως εξής: “ρε παιδάκι μου αφού δεν έχετε τα χρήματα να διεκδικήσετε την άνοδο και να κάνετε ΚΑΕ, αφήστε το παιχνίδι σήμερα και εγώ είμαι εδώ για εσένα”. Εγώ απάντησα ότι εφόσον πάρουμε την πρώτη θέση, θα παραιτηθώ από την άνοδο, απλά θέλω 100.000 ευρώ για να κλείσω όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που είχε ο Φ. Τέσσερις ημέρες αργότερα ο… μου παρέδωσε μια σακούλα με χρήματα, λέγοντάς μου “αυτά τα χρήματα είναι για σένα, όπως είχαμε συμφωνήσει. Ο Βαγγέλης δεν μπορούσε να έρθει”».

«Δεν έχουν να κρύψουν τίποτα, είναι καθαροί και νόμιμοι»

«Ουδείς από τους δύο αποδέχονται ότι έχουν κάνει τα πράγματα για τα οποία κατηγορούνται» και τα «αρνούνται κατηγορηματικά», τόνισε ο δικηγόρος των συλληφθέντων στην υπόθεση χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ Ηλία Κορομηλά και Βάσως Τσαρούχα, Άγγελος Πεπόνης στο ΕΡΤnews.

«Δεν έχουν να κρύψουν τίποτα, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε. Είναι διαυγείς. Είναι άνθρωποι καθαροί, νόμιμοι, οι οποίοι δεν έχουν διαπράξει καμία αξιόποινη πράξη. Θα το αποδείξουμε με τα μέσα που θα συλλέξουμε και τα μέσα που έχουμε ήδη από προγενέστερους των ενταλμάτων σύλληψης, χρόνους», πρόσθεσε ο κ. Πεπόνης για τον πρώην διαιτητή και νυν σύμβουλο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και για την εν ενεργεία διεθνή διαιτητή, αντίστοιχα.

Ο δικηγόρος σημείωσε επίσης ότι «η αθλητική νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα να πηγαίνει κάποιος να καταγγέλλει κάτι και εν συνεχεία να μη διώκεται, να μην τιμωρείται. Αυτό, ενώ ξεκινάει ως βοηθητικό για να διερευνηθεί και να διαπιστωθεί κάτι, πρέπει να δούμε εάν καταλήγει να γίνεται παραπλανητικό, γιατί ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να πάει να πει κάτι το οποίο δεν είναι αληθές, δεν είναι αξιόπιστο έτσι ή να το διαστρεβλώσει και μετά να εμφανίσει ότι εγώ δεν τιμωρούμαι, δεν διώκομαι και πήγα και το είπα».

Σχολιάζοντας τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει από τη δικογραφία, για επαφές, μηνύματα και συναντήσεις ώστε να ευνοηθούν συγκεκριμένες ομάδες, ο κ. Πεπόνης σημείωσε: «Τι άλλο να πει το πρόσωπο το οποίο καταγγέλλεται ή εμφανίζεται να έχει συμμετάσχει σε μια επικοινωνία, πέραν του ότι δεν ισχύει και ότι το αρνείται; Είναι κάτι που δεν ισχύει».

«Και οι δύο εντολείς μου, σε πολύ προγενέστερο χρονικό διάστημα των ενταλμάτων συλλήψεως, είχαν ανθρώπους οι οποίοι ανεξήγητα σε έναν βωμό εξυπηρέτησης συμφερόντων οικονομικής φύσεως στον χώρο του ανταγωνισμού του αθλητισμού, είχαν αντιμετωπίσει συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες τους προβλημάτιζαν από πού προέρχονται και γιατί συμβαίνουν και για τις οποίες είχαν ανταπαντήσει με άλλες νομικές ενέργειες οι οποίες ή έχουν ευδοκιμήσει ή είναι εν εξελίξει. Και σε αυτή τη στιγμή εμφανίζεται η υπόθεση και βγαίνουν εντάλματα σύλληψης».

Ο κ. Πεπόνης σημείωσε επίσης ότι λίγες ημέρες πριν βγουν τα εντάλματα «φυσικά πρόσωπα προανήγγειλαν τι θα συμβεί στον χώρο του αθλητισμού. Αυτό πώς ακούγεται; Είναι ενδεικτικό απόλυτα του τι έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση».