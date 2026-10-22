Στημένοι αγώνες στο μπάσκετ: «Θα σου δώσω 10.000 ευρώ για να βοηθήσεις τη ρωσική ομάδα» – Η καταγγελία Ουκρανού διαιτητή για απόπειρα χρηματισμού από Έλληνα συνάδελφό του

Απόπειρα χρηματισμού με 10.000 ευρώ, προκειμένου να ευνοήσει τη ρωσική Ούνικς Καζάν στους τελικούς του EuroCup το 2021 απέναντι στη Μονακό, είχε καταγγείλει ο Ουκρανός διαιτητής Μίκολα Αμπρόσοφ το 2023. Στην υπόθεση είχε αναφερθεί και το όνομα του Έλληνα διαιτητή Κορομηλά, ενώ η καταγγελία, που είχε αρχικά αρχειοθετηθεί, επανήλθε στο πλαίσιο νέας έρευνας των ελληνικών Αρχών.

Οι συγκεκριμένοι τελικοί είχαν ιδιαίτερη αγωνιστική και οικονομική σημασία, καθώς οι δύο ομάδες διεκδικούσαν όχι μόνο την κατάκτηση του τροπαίου, αλλά και τη συμμετοχή τους στην EuroLeague, η οποία προσφέρει μεγαλύτερα έσοδα και οικονομικά οφέλη. Η Μονακό επικράτησε τελικά της Ούνικς Καζάν, εξασφαλίζοντας την άνοδό της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Σύμφωνα με όσα είχε καταγγείλει ο Αμπρόσοφ, ο διαιτητής Μπόρις Ρίζικ τον προσέγγισε πριν από τους τελικούς και του μετέφερε πρόταση χρηματισμού, η οποία, όπως υποστήριξε, προερχόταν από τον Έλληνα διαιτητή Κορομηλά.

Η πρόταση που του μεταφέρθηκε, σύμφωνα με την καταγγελία του, ήταν: «Θα σου δώσω 10.000 ευρώ για να βοηθήσεις τη ρωσική ομάδα».

Ο Κορομηλάς δεν συμμετείχε στη διαιτητική ομάδα της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

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Σύμφωνα με το Mega, ο Ουκρανός διαιτητής είχε αναφέρει, επίσης, ότι ενημέρωσε για την καταγγελλόμενη απόπειρα χρηματισμού έναν Έλληνα συνάδελφό του, ο οποίος συμμετείχε στον τελικό. Μάλιστα, υποστήριξε ότι τον ενημέρωσε ακόμη και κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, καθώς εξακολουθούσε να δέχεται πιέσεις για να αποδεχθεί τα χρήματα και να επηρεάσει το αποτέλεσμα υπέρ της ρωσικής ομάδας.

Η αρχειοθέτηση της υπόθεσης και η νέα κατάθεση στις ελληνικές Αρχές

Ο Μίκολα Αμπρόσοφ είχε υποβάλει επίσημη καταγγελία στις ευρωπαϊκές μπασκετικές αρχές. Ωστόσο, η υπόθεση αρχειοθετήθηκε, καθώς τα στοιχεία που εξετάστηκαν δεν κρίθηκαν επαρκή για τη στοιχειοθέτηση κατηγορίας σε βάρος του Έλληνα διαιτητή που κατονομάστηκε ή οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου προσώπου.

Μετά την καταγγελία, ο Ουκρανός διαιτητής φέρεται να έμεινε εκτός αγώνων ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η υπόθεση επανήλθε όταν ο Αμπρόσοφ ενημερώθηκε για τη νέα έρευνα των ελληνικών Αρχών. Ο Ουκρανός διαιτητής κατέθεσε εκ νέου, επαναλαμβάνοντας τους αρχικούς ισχυρισμούς του για την προσφορά των 10.000 ευρώ και τις πιέσεις που υποστήριξε ότι δέχθηκε κατά τη διάρκεια του τελικού.

Παράλληλα, επικαλέστηκε τη μαρτυρία του Έλληνα διαιτητή που συμμετείχε στην αναμέτρηση, τον οποίο, όπως ανέφερε, είχε ενημερώσει για την καταγγελλόμενη απόπειρα χρηματισμού.