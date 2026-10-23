Λογαριασμοί ρεύματος: Τι αλλάζει με την εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών – Πότε θα καταργηθούν τα παλιά ρολόγια

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Η Ελλάδα περνά σταδιακά στην εποχή των έξυπνων μετρητών, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ αντικαθιστά σε καθημερινά βάση χιλιάδες παλιά ρολόγια ηλεκτρικού ρεύματος.

Και αυτό σημαίνει πως, αλλάζει ο τρόπος ελέγχου κατανάλωσης ρεύματος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων αλλά και καταγραφής. Ειδικότερα, από τον ΔΕΔΔΗΕ εγκαθίστανται 10 έξυπνοι μετρητές το λεπτό και έτσι επιταχύνεται η διαδικασία της ψηφιοποίησης του ηλεκτρικού δικτύου, προκειμένου να περιοριστούν οι ρευματοκλοπές και να μειωθούν οι χρεώσεις που επιβαρύνουν τους συνεπείς καταναλωτές. Επίσης επισημαίνεται πως, περισσότερες από 2 εκατομμύρια είναι οι ψηφιακές συσκευές που έχουν εγκατασταθεί.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί πως, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Διαχειριστή, η διαδικασία της μετάβασης στο νέο σύστημα για το σύνολο των καταναλωτών χαμηλής τάσης θα έχει ολοκληρωθεί έως το 2030.

Τα στοιχεία

Σημειώνεται δε πως, ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιος Μάνος μίλησε πρόσφατα στο Renewable & Storage Forum για το θέμα των έξυπνων μετρητών.

Όπως ανέφερε, πραγματοποιούνται σχεδόν 6.000 εγκαταστάσεις σε ημερήσια βάση και ο ]μηνιαίος ρυθμός φτάνει τις 130.000. Ήδη, μέσω τηλεμέτρησης καταγράφεται το 66% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, περιορίζεται η ανάγκη επιτόπιων καταμετρήσεων και η συλλογή στοιχείων μπορεί να γίνεται με ταχύτερο τρόπο.

Τα νέα ρολόγια ρεύματος και οι αλλαγές για τους καταναλωτές

Αξίζει να σημειωθεί πως με την εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών στα ρολόγια, δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ για την ανάγνωση των ενδείξεων ρεύματος, καθώς μεταδίδονται τα δεδομένα με ηλεκτρονικό τρόπο.

Έτσι, περιορίζονται οι εκτιμήσεις για την κατανάλωση ρεύματος εάν η αξιοποίηση των δεδομένων γίνεται μέσω των συστημάτων τιμολόγησης και δημιουργούνται προϋποθέσεις για πιο διαφανείς λογαριασμούς.

Ταυτόχρονα, οι πολίτες θα έχουν καλύτερη εικόνα για τις ώρες που θα χρησιμοποιούν περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Σημειώνεται δε πω,ς με την νέα τεχνολογία, υποστηρίζονται και τα «πορτοκαλί» τιμολόγια ρεύματος. Υπενθυμίζεται πως σε αυτά, η μεταβολή της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται ανάλογα με την ώρα κατανάλωσης.

Οι ρευματοκλοπές

Ακόμη ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ μίλησε για το θέμα των ρευματοκλοπών. Όπως είπε, το κόστος των ρευματοκλοπών έχει πέσει κάτω από τα 300 εκατ. ευρώ από 350 εκατ. ευρώ που ήταν σε ετήσια βάση το 2023.

Και πρόσθεσε πως, ο περιορισμός των απωλειών έχει ένα ετήσιο όφελος της τάξεως από 130 εκατ. ευρώ έως 150 εκατ. ευρώ. Αλλά το σωρευτικό όφελος μαζί με τις εισπράξεις από βεβαιωμένες ρευματοκλοπές εκτιμάται πως είναι στα 400 εκατ. ευρώ για τους συνεπείς καταναλωτές.

Με άλλα λόγια, αναβαθμίζεται ευρύτερα το ηλεκτρικό δίκτυο με την εγκατάσταση των νέων μετρητών και μάλιστα ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη χαρτογραφήσει ψηφιακά το 50% των πελατών της χαμηλής τάσης και αναμένεται να τοποθετηθούν 50.000 μονάδες παρακολούθησης σε υποσταθμούς.