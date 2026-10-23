Πασχάλης Τσαρούχας: «Τραβηγμένη από την υπέροχη γυναίκα μου» – Η φωτογραφία από τις διακοπές του στην Ιταλία με την Κατερίνα Νοτοπούλου

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Ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου είχαν περάσει ένα μέρος του φετινού καλοκαιριού, στην Ιταλία. Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, ο ηθοποιός δημοσίευσε στο προφίλ που διατηρεί στο Facebook, μία φωτογραφία που τον είχε τραβήξει η σύντροφός του, στη διάρκεια των διακοπών τους.

Στο στιγμιότυπο, ο καλλιτέχνης φοράει ένα γκρι κοντομάνικο μπλουζάκι και κοιτάει την κάμερα χαμογελώντας.

«Τραβηγμένη από την υπέροχη γυναίκα μου Κατερίνα Νοτοπούλου στην Αίτνα, δύο ημέρες πριν την έκρηξη του ηφαιστείου», έχει γράψει ο Πασχάλης Τσαρούχας στη λεζάντα με την οποία συνόδεψε την φωτογραφία, που από σήμερα αποτελεί τη νέα εικόνα προφίλ του, στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στις 10 Οκτωβρίου, λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα του στην παράσταση «Ζορμπάς», ο ηθοποιός είχε δημοσιεύσει ένα ρομαντικό στιγμιότυπό του, με τη σύντροφό του.

Τότε, είχε αναφέρει στη λεζάντα του: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου».