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Πασχάλης Τσαρούχας: «Τραβηγμένη από την υπέροχη γυναίκα μου» – Η φωτογραφία από τις διακοπές του στην Ιταλία με την Κατερίνα Νοτοπούλου

Ο Πασχάλης Τσαρούχας δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία από τις καλοκαιρινές διακοπές που πέρασε στην Ιταλία με την Κατερίνα Νοτοπούλου. Τη φωτογραφία τράβηξε η σύντροφός του στην Αίτνα, με τον ηθοποιό να τη συνοδεύει με τη λεζάντα «τραβηγμένη από την υπέροχη γυναίκα μου» και να την ορίζει ως νέα εικόνα προφίλ του. 

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Πασχάλης Τσαρούχας
Φωτογραφία: Instagram/pas_tsarouchas
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πασχάλης Τσαρούχας δημοσίευσε στο Facebook μία φωτογραφία που τον τράβηξε η Κατερίνα Νοτοπούλου, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών τους στην Ιταλία.
  • «Τραβηγμένη από την υπέροχη γυναίκα μου Κατερίνα Νοτοπούλου στην Αίτνα, δύο ημέρες πριν την έκρηξη του ηφαιστείου», έγραψε στη λεζάντα της νέας εικόνας προφίλ του ο ηθοποιός.
  • Στις 10 Οκτωβρίου, μετά την πρεμιέρα του στην παράσταση «Ζορμπάς», είχε αναρτήσει ένα ρομαντικό στιγμιότυπο σημειώνοντας: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου είχαν περάσει ένα μέρος του φετινού καλοκαιριού, στην Ιταλία. Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, ο ηθοποιός δημοσίευσε στο προφίλ που διατηρεί στο Facebook, μία φωτογραφία που τον είχε τραβήξει η σύντροφός του, στη διάρκεια των διακοπών τους.

Στο στιγμιότυπο,  ο καλλιτέχνης φοράει ένα γκρι κοντομάνικο μπλουζάκι και κοιτάει την κάμερα χαμογελώντας.

«Τραβηγμένη από την υπέροχη γυναίκα μου Κατερίνα Νοτοπούλου στην Αίτνα, δύο ημέρες πριν την έκρηξη του ηφαιστείου», έχει γράψει ο Πασχάλης Τσαρούχας στη λεζάντα με την οποία συνόδεψε την φωτογραφία, που από σήμερα αποτελεί τη νέα εικόνα προφίλ του, στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στις 10 Οκτωβρίου, λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα του στην παράσταση «Ζορμπάς», ο ηθοποιός είχε δημοσιεύσει ένα ρομαντικό στιγμιότυπό του, με τη σύντροφό του.

Τότε, είχε αναφέρει στη λεζάντα του: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου». 

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