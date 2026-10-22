Η Αλέξια στο enikos.gr: «Οτιδήποτε έχει αυθεντικότητα, αρτιότητα και μουσικότητα, αντέχει στον χρόνο»

Η σπουδαία ερμηνεύτρια Αλέξια με αφορμή τον ερχομό της στην Αθήνα για 4 μοναδικές μουσικές παραστάσεις μιλάει στο enikos.gr για την πολύπλευρη σχέση της με τη μουσική, την αγάπη που λαμβάνει από τα νέα παιδιά και την εκπαιδευτική δράση της σε σχολεία.

Της Νάντιας Ρηγάτου

Η Αλέξια ανήκει στις περιπτώσεις καλλιτεχνών που η φωνή της και η δύναμή της ερμηνευτικά ήταν αδύνατον να την περιορίσει σε ένα μουσικό είδος. Για τέσσερις δεκαετίες υπάρχει στο μουσικό στερέωμα, μοιράζεται ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο και Αμερική μεταδίδοντας την αγάπη της αλλά και το σεβασμό της στη μουσική.

Για τις παραστάσεις στο “Melissa Music Theater” από τις 31 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου, την αγάπη της στη τζαζ μουσική, την επιτυχία των 90ς που την ακολουθεί παντού, τα μέρη που επισκέπτεται πάντα όταν είναι στην Αθήνα αλλά και τη δράση της σε σχολεία σε Κύπρο και Ελλάδα, κάναμε μια όμορφη συζήτηση.

-Έρχεσαι στην Αθήνα για 4 μουσικές παραστάσεις. Πως νιώθεις γι’ αυτό;

Νιώθω βαθιά χαρά, ενθουσιασμό, μία γλυκιά προσμονή. Προετοιμαζόμαστε μουσικά εδώ και αρκετό καιρό, με εξαιρετικούς μουσικούς της Αθήνας, οι οποίοι είναι όλοι τους ταλαντούχοι και συνδυάζουν όλα τα στοιχεία που ταιριάζουν με τα είδη μουσικής που με ενδιαφέρουν, που τραγουδώ, που θα παίξουμε. Είναι όλοι τους μουσικοί κυρίως της Τζαζ, της Πειραματικής, της World Music και του Αυτοσχεδιασμού. Μπορούν δε να παίξουν οποιοδήποτε είδος μουσικής, προσθέτοντας όλα αυτά τα ιδιαίτερα στοιχεία. Νοιώθω επίσης χαρά για τον χώρο στον οποίο θα φιλοξενούμαι, το “Melissa Music Theater”. Η πρόσκληση για συνεργασία έγινε με πολλή αγάπη και σεβασμό προς την καλλιτεχνική μου υπόσταση.

-Η συναυλία έχει τίτλο «The Singer and her Voice». Τι θα περιλαμβάνει;

Το «The Singer and her Voice», «Η Τραγουδίστρια και η Φωνή της», περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της εξελικτικής καλλιτεχνικής μου πορείας, από τις τέσσερεις δεκαετίες, με πολύπλευρες πτυχές και εναλλαγές, με μουσικές επιρροές από ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών τα οποία τραγούδησα δισκογραφικά και σε ζωντανές εμφανίσεις: Ποπ, Τζαζ, World Music, Gospel, Πειραματική μουσική, Μίκη Θεοδωράκη, μουσική κινηματογράφου, Αυτοσχεδιασμό.

-Έχεις το χάρισμα να μπορείς να τραγουδάς τα πάντα. Εσένα τι σου αρέσει περισσότερο να ερμηνεύεις;

Σε ευχαριστώ! Αγαπώ να μαθαίνω, ακολουθώ την διαίσθηση μου αλλά και αφουγκράζομαι αυτά για τα οποία διψάει ή επιθυμεί η φωνή μου να εκφράσει, να εξερευνήσει, να τραγουδήσει, να μάθει, να απολαύσει. Ερευνώ την Μουσική, ακούω καινούργιες αλλά και ανακαλύπτω μουσικές αιώνων. Αγαπώ να τραγουδώ τραγούδια ή μουσικές που αποτελούν προϊόν έμπνευσης, από ταλαντούχους μουσικούς, ιδιαίτερα παρόλα αυτά, αγαπώ την Τζαζ, την Μουσική του Μίκη Θεοδωράκη με τον οποία συνεργάστηκα επί δέκα χρόνια, την World Music και τον Αυτοσχεδιασμό. Αυτό το αμάλγαμα, το συγκέρασμα, η σύζευξη όλων των μουσικών μου επιρροών, μέσα από τις δικές μου συνθέσεις, έχει δημιουργήσει μια άλλη υπόσταση, ένα άλλο ήχο, τον δικό μου προσωπικό ήχο. Αν και η Ελλάδα με γνώρισε μέσα από τους Ποπ δίσκους μου, οι σπουδές μου και το θεμέλιο των γνώσεων και των εμπειριών μου, έγκειται στην Τζαζ και στην φιλοσοφία της Τζαζ, που είναι η μελέτη, ο σεβασμός προς τους κανόνες και μετά η ελευθερία του να είμαστε πάντα διαφορετικοί και καινούργιοι, κάθε φορά, αυθεντικοί. Η φιλοσοφία της τζαζ αντιλαμβάνεται τη μουσική όχι απλώς ως ένα σύνολο ήχων, αλλά ως μια ενεργή στάση απέναντι στη ζωή, η οποία έχει τις ρίζες της στην ατομική ελευθερία, τον αυτοσχεδιασμό και τη δημοκρατική συνεργασία. Αντιμετωπίζει τη ζωντανή μουσική ερμηνεία ως έναν διαρκή διάλογο, κατά τον οποίο το νόημα δημιουργείται στην παρούσα στιγμή. Ηχογράφησα τρείς δίσκους Τζαζ, «In a Jazz mood», μέσω του οποίου φέραμε τον αυθεντικό ήχο της Αμερικανικής Τζαζ, αφού συνεργάστηκα με τον θρύλο της τζαζ, τον Αμερικανό πιανίστα Chick Corea, τον σπουδαίο μπασίστα John Patitucci κ.ά., το «Birds have to fly» (Grammies), μία παραγωγή δική μου, σύμπραξη Ευρωπαίων και Ελλήνων μουσικών, σε μουσική Peter Massink σε στίχους δικούς μου και σε ερμηνεία δική μου, και τον δίσκο μου «Η Αλέξια Ερμηνεύει τα Κλασσικά» (εταιρεία δίσκων BMG), σε ενορχηστρώσεις του αείμνηστου Κώστα Καπνίση, όπου αξιοποιήθηκαν ποικίλα μουσικά σύνολα, με τον συνδυασμό της Τζαζ και της Συμφωνικής μουσικής. Αναδείξαμε το Τζαζ στοιχείο απο τις Ελληνικές ταινίες της Χρυσής εποχής του Ελληνικού κινηματογράφου, τους Έλληνες τζαζίστες της εποχής, όπως ο αγαπημένος μας, ο αείμνηστος Μίμης Πλέσσας, ο Γιάννης Σπάρτακος, ο Κώστας Κλάββας, ο Τάκης Μωράκης και βεβαίως ο Κώστας Καπνίσης ο οποίος και ενορχήστρωσε αριστοτεχνικά τον δίσκο. Ο δίσκος περιέχει τα ντουέτα μου με την σπουδαία Ρένα Βλαχοπούλου, τον Βλάσση Μπονάτσο και την Ζωή Κουρούκλη. Έχω κυκλοφορήσει διαδικτυακά αρκετούς δίσκους Αυτοσχεδιασμού. Αυτοσχεδιασμό in situ, επίσης τραγουδώ σε μουσεία και σε αρχαιολογικούς χώρους ανά τον κόσμο.

-Τι σου λείπει από την Ελλάδα και το κάνεις πάντα όταν έρχεσαι;

Περπατώ στην Αρεοπαγίτου και γενικά, γύρω από την Ακρόπολη, μαζί με τις φίλες και τους φίλους μου που πάντοτε φροντίζω να βλέπω όποτε βρίσκομαι εδώ. Είναι η αγαπημένη μου περιοχή. Η ενέργεια εκεί βρίσκω ότι είναι ζωογόνος. Όλα ευθυγραμμίζονται όταν είμαι εκεί. Κατά την διάρκεια της συνεργασίας μου με τον Μίκη Θεοδωράκη, κάναμε συναυλίες σε κοινότητες, σε χωριά, σε νησιά της Ελλάδος. Από τα αστικά κέντρα μέχρι και τις πιο απομονωμένες περιοχές στην καρδιά της Ελλάδας. Εκεί γνώρισα την αληθινή Ελλάδα που είναι οι άνθρωποι της, όπως και στην Αμερική την ομογένεια. Είναι πάντα οι άνθρωποι, αυτοί με ενδιαφέρουν αυτούς αγαπώ και θέλω να τους βλέπω, να τους συναντώ.

-Τα τραγούδια των 90ς είναι πολύ αγαπητά στα νέα παιδιά τα οποία τα ανακαλύπτουν στο διαδίκτυο. Είναι κάτι που το γνωρίζεις; Και γιατί πιστεύεις συμβαίνει αυτό;

Αυτό με γεμίζει από χαρά. Τα τραγούδια αυτά ακούγονται από όλους, ακόμα και όταν βρίσκομαι στην Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες, συναντώ παντού και πάντα υπέροχους, Ελληνίδες και Έλληνες οι οποίοι μου το εκφράζουν. Χαίρομαι κάθε φορά! Το γεγονός ότι κάθε χρόνο ανακαλύπτουν τις μουσικές μου τα νέα παιδιά, βεβαίως με χαροποιεί! Οτιδήποτε έχει αυθεντικότητα, αρτιότητα και μουσικότητα, αντέχει στον χρόνο. Αυτό αποτελεί ευλογία για μένα. Αυτή είναι και η έννοια του πραγματικά «εμπορικού». Ίσως οι νέες και οι νέοι να ταυτίζονται με την ενέργεια της φωνής, της μουσικής, του ήχου, ίσως είναι οι δονήσεις της, σε συνδυασμό με την παιδικότητα μου η οποία παραμένει αναλλοίωτη!

-Τι άλλο κάνεις αυτή την περίοδο;

Εκτός από τις μουσικές μου εμφανίσεις στην Αμερική, στην Κύπρο, στην Ελλάδα, είμαι στην παραγωγή ηχογράφηση τριών διαφορετικών θεματικά δίσκων, και από το 2017, έχω δημιουργήσει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μουσικής Ακρόασης με τον τίτλο Re-bE, μία πτυχή του οποίου, είναι το Ραδιόφωνο Re-bE, ένας διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός, το Re-bE Radio, ο οποίος ακούγεται μόνο στα Σχολεία όλων των βαθμίδων.

Το πρόγραμμα είναι επίσημα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου από το 2017, ξεκίνησε από την Κύπρο και εξαπλώθηκε στην Ελλάδα μας εδώ και τρία χρόνια. Μετά από τις παραστάσεις μου στο «Melissa Music Theater», θα ακολουθήσει περιοδεία για το Εκπαιδευτικό μου Πρόγραμμα Re-bE, σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η σημαντική υποστήριξη της εταιρείας ECOS Greece, μας δίνει την δυνατότητα να επισκεφθώ προσωπικά, όλα τα Σχολεία, σε όλες τις πόλεις και τις κοινότητες, όπου έχει εφαρμοστεί το Πρόγραμμα: στην Αθήνα, από την Γλυφάδα μέχρι τα Δυτικά προάστια, στις Σέρρες, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Λιτόχωρο, στην Κρήτη κλπ, όπου θα πραγματοποιήσω Μουσικές Ακροάσεις έργων Κλασσικής και Τζαζ Μουσικής, για παιδιά και Εκπαιδευτικούς. Θα είναι μία συλλογική βιωματική εμπειρία, η Μουσική Ακρόαση είναι η βάση του Προγράμματος μου, και αποσκοπεί στην διάδοση της ποιοτικής μουσικής για την καλλιέργεια των παιδιών και των εφήβων.

Το Re-bE Radio, μεταδίδει μουσικές της οποίες επιμελούμαι εγώ όπως και πολλοί μουσικοί και μουσικολόγοι, από το διεθνές δίκτυο των συνεργατών μου, και περιλαμβάνει Κλασσική Μουσική, Τζαζ, Μουσικές του κόσμου, πειραματική, Αυτοσχεδιασμό, Μίκη Θεοδωράκη, όπως και άλλους Έλληνες συνθέτες, αναδεικνύουμε δε τα έργα Γυναικών δημιουργών ανά τους αιώνες.

-Υπάρχει κάποιο επαγγελματικό σου όνειρο που δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα;

Ως καλλιτέχνης, επειδή επιδιώκω και έχω την ανάγκη να εξελίσσομαι μέσα από ποικίλα μουσικά περιβάλλοντα, θεωρώ ότι εξ’ ορισμού υπάρχει και θα υπάρχει αυτή η ανάγκη μου να οραματίζομαι συνεχώς καινούργια πρότζεκτς και συνεργασίες, δίσκους και Live και όχι μόνο. Κάποια από αυτά τα οποία έχω ήδη υλοποιήσει, είναι Live – Arts παραστάσεις, Φωνητικοί Αυτοσχεδιασμοί σε Μουσεία, στις κυπριακές και στις ελληνικές αρχαιότητες. Αυτά γίνονται σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κύπρου και με το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Οραματίζομαι να συνεχίσω τις συνεργασίες μου με ταλαντούχους μουσικούς σε παγκόσμιο επίπεδο, δισκογραφικά και σε Live, να τραγουδώ εδώ στην Ελλάδα πολύ συχνά και με καινούργιες θεματικές ενότητες και να συμβάλω στην διάσωση και την διατήρηση της Μουσικής Ποιότητας. Χρειάζεται να ενταχθεί η Μουσική σε όλα τα σχολεία όλων των σχολικών βαθμίδων, ως ένα σοβαρό μάθημα. Τα παιδιά μας χρειάζονται ποιοτική μουσική που δυναμώνει την καρδιά, τα εμψυχώνει και ανυψώνει το πνεύμα τους. Η Μουσική μπορεί να τα γεμίζει από δύναμη, αισθήματα αρμονίας ισορροπίας ενότητας ειρήνης αγάπης αλληλεγγύης θετικότητας. Εάν μας ενδιαφέρει το μέλλον των παιδιών μας και του τόπου μας, είναι επιτακτική η ανάγκη περιφρούρησης, διάσωσης και διάδοσης της Ποιοτικής Μουσικής και των ποιοτικών, θετικών προτύπων.

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«The Singer and her Voice»

H Αλέξια στο Melissa Music Theater

Ακαδημίας 43, Κολωνάκι

Από 31 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου