Χρύσπα: «Τρελαίνομαι με τους χειριστικούς ανθρώπους – Βρίσκουν ένα πρόβλημα σε κάθε λύση»

Στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα» μίλησε η Χρύσπα. Η τραγουδίστρια στη συνέντευξή της, αναφέρθηκε στην επανεκκίνηση που κάνει αυτή τη περίοδο σε όλους τους τομείς της ζωής της, ενώ εξέφρασε και τα συναισθήματά της για τους χειριστικούς ανθρώπους.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η Χρύσπα είπε πως: «Η επανεκκίνηση είναι μία γενικότερη συνθήκη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη ζωή μου και την αποτυπώνω ξεκάθαρα μέσα από τη μουσική μου.

Κάνω επανεκκίνηση στη ζωή μου, σε όλους τους τομείς. Και στην προσωπική ζωή και στην επαγγελματική. Τα προηγούμενα χρόνια ήμουν σε μία συνθήκη λίγο πιο μαζεμένη. Δηλαδή, δεν εξωτερίκευα τόσο την εσωτερική μου σκέψη, τις ανάγκες που είχα εγώ και σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος. Και ένιωθα ότι δεν με έχει γνωρίσει το κοινό όπως είμαι πραγματικά».

Στη συνέχεια, η καλλιτέχνις εξήγησε ότι: «Χαίρομαι που τώρα ξέρω και τι θέλω και τι κάνω και το διεκδικώ πια. Αυτό που θέλω πραγματικά τώρα είναι να αναγνωριστώ σαν καλλιτέχνης και σαν δημιουργός πια και έχω ανάγκη γενικά την ωμή αλήθεια, σε πολλά πράγματα».

Όταν ρωτήθηκε για το πιο είναι το μεγαλύτερο red flag στους ανθρώπους, η Χρύσπα απάντησε: «Ο χειρισμός. Τρελαίνομαι με τους χειριστικούς ανθρώπους. Δηλαδή μπορώ να τους βάλω κάτω και να τους πατάω. Γιατί είναι τοξικοί άνθρωποι ρε παιδάκι μου. Βρίσκουν ένα πρόβλημα σε κάθε λύση. Μου έχει συμβεί, μη σου τύχει. Χώρισα».