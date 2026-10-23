Αυστρία: Απέλασε 4 Ρώσους διπλωμάτες από τη Βιέννη με την κατηγορία της κατασκοπείας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αυστρίας ανακοίνωσε την Παρασκευή την απέλαση τεσσάρων Ρώσων διπλωματών, κρίνοντας ότι οι ενέργειές τους παραβίαζαν το διπλωματικό τους καθεστώς.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΞ της Αυστρίας ενημέρωσε ότι προχωρά στην απέλαση των Ρώσων διπλωματών, που έδρευαν στη Βιέννη, επειδή επιδίδονταν σε «δραστηριότητες ασύμβατες με το διπλωματικό τους καθεστώς» — ένας τυπικός όρος που παραπέμπει σε κατασκοπεία, σημείωνει το Reuters.

Στη σχετική ανακοίνωση, το αυστριακό υπουργείο αναφέρει πως «Με βάση τα ευρήματα των αυστριακών αρχών ασφαλείας, το αυστριακό υπουργείο Εξωτερικών έλαβε μέτρα εναντίον τεσσάρων Ρώσων διπλωματών στη Βιέννη», προσθέτοντας ότι οι εν λόγω αξιωματούχοι κηρύχθηκαν persona non grata και διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα.



Σύμφωνα με το υπουργείο, οι τρεις εξ αυτών υπηρετούσαν στην πρεσβεία της Ρωσίας στην Αυστρία, ενώ ο τέταρτος στελέχωνε τη ρωσική αντιπροσωπεία στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), με αντικείμενο τη στρατιωτική ασφάλεια και τον έλεγχο των εξοπλισμών.

Η ρωσική πρεσβεία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό της απόφασης.

Οι απελάσεις και η στάση της Αυστρίας

Με αυτή την εξέλιξη, ο συνολικός αριθμός των Ρώσων διπλωματών που έχουν απελαθεί από την Αυστρία από το 2020 ανέρχεται πλέον σε 18.

Παρότι η Αυστρία διατηρεί επίσημα καθεστώς ουδετερότητας, οι κυβερνήσεις της έχουν ταχθεί πολιτικά στο πλευρό της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Αν και η Βιέννη δεν συνηθίζει να σχολιάζει δημοσίως τις λεπτομέρειες τέτοιων απελάσεων, κατά την προηγούμενη αντίστοιχη διαδικασία τον περασμένο Μάιο -οπότε και απελάθηκαν τρεις Ρώσοι διπλωμάτες- είχε γίνει γνωστό ότι ο λόγος ήταν η ύπαρξη ενός «δάσους από κεραίες» στις οροφές των ρωσικών διπλωματικών κτιρίων, οι οποίες μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για υπονόμηση της ασφάλειας και κατασκοπεία.

BREAKING: Austria has declared three Russian diplomats persona non grata over an “antenna forest” on the roofs of diplomatic buildings that the government says could be used for signals spying, Reuters reports. 🔴 More on https://t.co/hGzrK2N8WC https://t.co/GRcBJ9alz1 — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) May 4, 2026

Η Βιέννη ως διαχρονικό «καταφύγιο» κατασκόπων

Η αυστριακή πρωτεύουσα αποτελεί εδώ και δεκαετίες μείζον διπλωματικό κέντρο, φιλοξενώντας τον ΟΑΣΕ και οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών, όπως η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Λόγω αυτής της δομής, ισχυρότερες χώρες, όπως η Ρωσία και οι ΗΠΑ, διατηρούν συχνά ξεχωριστούς πρεσβευτές για την Αυστρία, τον ΟΑΣΕ και τους οργανισμούς του ΟΗΕ, με τον καθένα να διευθύνει μια ξεχωριστή πρεσβεία ή αποστολή.

Η Βιέννη, η οποία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είχε διαιρεθεί σε τομείς ελεγχόμενους από τις Συμμαχικές Δυνάμεις, διατηρεί διαχρονικά τη φήμη μιας «φωλιάς κατασκόπων».

Η ογκώδης διπλωματική παρουσία προσφέρει παραδοσιακά την ευκαιρία σε ξένες δυνάμεις να εγκαθιστούν πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών τους υπό την κάλυψη της διπλωματικής ασυλίας.