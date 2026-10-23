Αυστρία: Απέλασε 4 Ρώσους διπλωμάτες από τη Βιέννη με την κατηγορία της κατασκοπείας

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αυστρίας ανακοίνωσε την απέλαση τεσσάρων Ρώσων διπλωματών από τη Βιέννη, κρίνοντας ότι οι ενέργειές τους παραβίαζαν το διπλωματικό τους καθεστώς. Τρεις εξ αυτών υπηρετούσαν στη ρωσική πρεσβεία και ο τέταρτος στη ρωσική αντιπροσωπεία στον ΟΑΣΕ, ανεβάζοντας σε 18 τον συνολικό αριθμό των Ρώσων διπλωματών που έχουν απελαθεί από τη χώρα από το 2020. Οι εν λόγω αξιωματούχοι κηρύχθηκαν persona non grata με βάση ευρήματα των αυστριακών αρχών ασφαλείας και διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν την Αυστρία.

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Διεθνή Νέα

Βιέννη πρεσβεία Ρωσίας Αυστρία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το υπουργείο Εξωτερικών της Αυστρίας ανακοίνωσε την απέλαση τεσσάρων Ρώσων διπλωματών που έδρευαν στη Βιέννη, επειδή επιδίδονταν σε «δραστηριότητες ασύμβατες με το διπλωματικό τους καθεστώς».
  • Σύμφωνα με το αυστριακό υπουργείο, οι τρεις εξ αυτών υπηρετούσαν στην πρεσβεία της Ρωσίας, ενώ ο τέταρτος στελέχωνε τη ρωσική αντιπροσωπεία στον ΟΑΣΕ.
  • Με τη νέα αυτή απόφαση, ο συνολικός αριθμός των Ρώσων διπλωματών που έχουν απελαθεί από την Αυστρία από το 2020 ανέρχεται πλέον σε 18.

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Το υπουργείο Εξωτερικών της Αυστρίας ανακοίνωσε την Παρασκευή την απέλαση τεσσάρων Ρώσων διπλωματών, κρίνοντας ότι οι ενέργειές τους παραβίαζαν το διπλωματικό τους καθεστώς.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΞ της Αυστρίας ενημέρωσε ότι προχωρά στην απέλαση των Ρώσων διπλωματών, που έδρευαν στη Βιέννη, επειδή επιδίδονταν σε «δραστηριότητες ασύμβατες με το διπλωματικό τους καθεστώς» — ένας τυπικός όρος που παραπέμπει σε κατασκοπεία, σημείωνει το Reuters.

Στη σχετική ανακοίνωση, το αυστριακό υπουργείο αναφέρει πως «Με βάση τα ευρήματα των αυστριακών αρχών ασφαλείας, το αυστριακό υπουργείο Εξωτερικών έλαβε μέτρα εναντίον τεσσάρων Ρώσων διπλωματών στη Βιέννη», προσθέτοντας ότι οι εν λόγω αξιωματούχοι κηρύχθηκαν persona non grata και διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα.


Σύμφωνα με το υπουργείο, οι τρεις εξ αυτών υπηρετούσαν στην πρεσβεία της Ρωσίας στην Αυστρία, ενώ ο τέταρτος στελέχωνε τη ρωσική αντιπροσωπεία στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), με αντικείμενο τη στρατιωτική ασφάλεια και τον έλεγχο των εξοπλισμών.

Η ρωσική πρεσβεία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό της απόφασης.

Οι απελάσεις και η στάση της Αυστρίας

Με αυτή την εξέλιξη, ο συνολικός αριθμός των Ρώσων διπλωματών που έχουν απελαθεί από την Αυστρία από το 2020 ανέρχεται πλέον σε 18.

Παρότι η Αυστρία διατηρεί επίσημα καθεστώς ουδετερότητας, οι κυβερνήσεις της έχουν ταχθεί πολιτικά στο πλευρό της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Αν και η Βιέννη δεν συνηθίζει να σχολιάζει δημοσίως τις λεπτομέρειες τέτοιων απελάσεων, κατά την προηγούμενη αντίστοιχη διαδικασία τον περασμένο Μάιο -οπότε και απελάθηκαν τρεις Ρώσοι διπλωμάτες- είχε γίνει γνωστό ότι ο λόγος ήταν η ύπαρξη ενός «δάσους από κεραίες» στις οροφές των ρωσικών διπλωματικών κτιρίων, οι οποίες μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για υπονόμηση της ασφάλειας και κατασκοπεία.

Η Βιέννη ως διαχρονικό «καταφύγιο» κατασκόπων

Η αυστριακή πρωτεύουσα αποτελεί εδώ και δεκαετίες μείζον διπλωματικό κέντρο, φιλοξενώντας τον ΟΑΣΕ και οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών, όπως η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Λόγω αυτής της δομής, ισχυρότερες χώρες, όπως η Ρωσία και οι ΗΠΑ, διατηρούν συχνά ξεχωριστούς πρεσβευτές για την Αυστρία, τον ΟΑΣΕ και τους οργανισμούς του ΟΗΕ, με τον καθένα να διευθύνει μια ξεχωριστή πρεσβεία ή αποστολή.

Η Βιέννη, η οποία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είχε διαιρεθεί σε τομείς ελεγχόμενους από τις Συμμαχικές Δυνάμεις, διατηρεί διαχρονικά τη φήμη μιας «φωλιάς κατασκόπων».

Η ογκώδης διπλωματική παρουσία προσφέρει παραδοσιακά την ευκαιρία σε ξένες δυνάμεις να εγκαθιστούν πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών τους υπό την κάλυψη της διπλωματικής ασυλίας.

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