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Υπόθεση Marfin: Ολοκληρώθηκαν οι συμπληρωματικές απολογίες 2 εκ των 3 κατηγορουμένων – Επιστρέφουν στην φυλακή

Ολοκληρώθηκαν ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας οι συμπληρωματικές απολογίες δύο εκ των τριών προσωρινά κρατουμένων για τον εμπρησμό του υποκαταστήματος της τράπεζας Marfin στις 5 Μαΐου 2010. Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι αρνούνται οποιαδήποτε ανάμειξη στα επεισόδια, επέστρεψαν στη φυλακή αντιμέτωποι με αναβαθμισμένες κατηγορίες για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Η διαδικασία της κύριας ανάκρισης οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, με την απολογία του τρίτου κατηγορουμένου να εκκρεμεί για την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

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Κοινωνία

46χρονη marfin
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκαν οι συμπληρωματικές απολογίες δύο εκ των τριών προσωρινά κρατουμένων για τον εμπρησμό της Marfin, οι οποίοι επέστρεψαν στη φυλακή, ενώ ο τρίτος αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
  • Η συμπληρωματική δίωξη αφορά την αναβάθμιση της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας κατά συρροή στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας, καθώς και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
  • Και οι δύο κατηγορούμενοι απολογήθηκαν καταθέτοντας υπομνήματα, στα οποία επανέλαβαν την κατηγορηματική άρνησή τους για οποιαδήποτε ανάμειξη ή εμπλοκή στα επεισόδια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ολοκληρώθηκαν οι συμπληρωματικές απολογίες δύο εκ των τριών προσωρινά κρατουμένων για τον εμπρησμό του υποκαταστήματος της τράπεζας Marfin, στις 5 Μαΐου 2010, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων.

Υπόθεση Marfin: Απολογούνται δύο εκ των τριών κατηγορουμένων – Το χρονικό της τραγωδίας

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (21/10) ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις πρόσθετες κατηγορίες που τους αποδίδονται μετά την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επέστρεψαν στη φυλακή, όπου κρατούνται προσωρινά.

Πρόκειται για την 46χρονη γυναίκα, η οποία εκδόθηκε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με τη συναίνεσή της, κατόπιν έκδοσης εντάλματος σε βάρος της για την υπόθεση, καθώς και έναν από τους δύο 42χρονους συγκατηγορουμένους της. Ο τρίτος κατηγορούμενος έχει λάβει προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

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Οι πρόσθετες κατηγορίες

Η συμπληρωματική ποινική δίωξη αφορά την αναβάθμιση της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας κατά συρροή, με την απόδοση της πράξης στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας, βάσει του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα.

Marfin: Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για την εμπρηστική επίθεση – Συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των 3 κατηγορουμένων

Παράλληλα, στους κατηγορουμένους αποδίδονται 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας από πρόθεση, όσες και οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο τραπεζικό υποκατάστημα την ημέρα της επίθεσης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η κύρια ανάκριση πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της. Μετά την απολογία και του τρίτου κατηγορουμένου, η ανακρίτρια αναμένεται να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την περάτωση της διαδικασίας.

Τι υποστήριξαν οι δύο κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη κατέθεσε υπόμνημα 59 σελίδων, στο οποίο επαναλαμβάνει την άρνησή της για οποιαδήποτε εμπλοκή στον εμπρησμό.

Όπως υποστηρίζει η υπεράσπισή της, η κατηγορουμένη συμμετείχε στο μαζικό συλλαλητήριο που πραγματοποιούνταν στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς να έχει ανάμειξη στα επεισόδια που οδήγησαν στην πυρπόληση της τράπεζας και στον θάνατο των τριών εργαζομένων.

Ο συνήγορός της υποστηρίζει ότι η δικογραφία δεν περιλαμβάνει νεότερα στοιχεία σε σχέση με εκείνα που είχαν τεθεί υπόψη των κατηγορουμένων στο αρχικό στάδιο της ανάκρισης, μετά τη σύλληψή τους.

Με υπόμνημα απολογήθηκε και ο 42χρονος, επαναλαμβάνοντας την αρχική θέση του ότι δεν έχει καμία σχέση με τα επεισόδια.

Το χρονικό της τραγωδίας στη Marfin

Η τραγωδία σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010, κατά τη διάρκεια μαζικών διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων κατά των μέτρων λιτότητας.

Marfin

Το υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου δέχθηκε εμπρηστική επίθεση, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο εσωτερικό του κτιρίου. Οι εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν, ενώ τρεις από αυτούς έχασαν τη ζωή τους από τις συνέπειες της φωτιάς και του καπνού. Τα θύματα ήταν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, έγκυος τότε, η Παρασκευή Ζούλια και ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης.

Marfin, Τραγωδία, Μαρία Καραγιάννη

Η επίθεση προκάλεσε σοκ στην ελληνική κοινωνία και αποτέλεσε μία από τις πιο τραγικές στιγμές των κινητοποιήσεων εκείνης της περιόδου.

 

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