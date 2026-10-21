Βίντεο: Άγνωστος με μάσκα… Τζο Μπάιντεν τρομοκράτησε οικογένεια – Κοίταζε επίμονα την κάμερα του κουδουνιού, μέσα στο σκοτάδι

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Ένα ιδιαίτερα αλλόκοτο περιστατικό που προκάλεσε τρόμο σε μια οικογένεια και προβληματισμό στις αστυνομικές αρχές καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο Τέξας των ΗΠΑ.

Ένας άγνωστος άνδρας, φορώντας μάσκα με τη μορφή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, εμφανίστηκε τη νύχτα στην εξώπορτα ενός σπιτιού, πραγματοποιώντας μια σειρά από παράξενες κινήσεις μπροστά στην κάμερα πριν εξαφανιστεί στο σκοτάδι.

Η εφιαλτική επίσκεψη

Όπως μετέδωσε το δίκτυο WFAA, το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 8 το βράδυ της Κυριακής στο σπίτι μιας οικογένειας στο Γουατόγκα, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Φορτ Ουόρθ, όταν η κάμερα του κουδουνιού κατέγραψε τον άγνωστο άνδρα.

Ο άνδρας με τη μάσκα του Μπάιντεν πλησίασε με απόλυτη ψυχραιμία την πόρτα και άνοιξε τη ζακέτα του, αποκαλύπτοντας μια μπλούζα που έγραφε τη λέξη «FREEDOM» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ) στο στήθος.

Όπως σημειώνει η New York Post, η αμφίεσή του ήταν παρόμοια με εκείνη που φορούσε ο Τσάρλι Κερκ όταν δολοφονήθηκε στο Πανεπιστήμιο Utah Valley τον Σεπτέμβριο του 2025.



Στη συνέχεια, ο άγνωστος καθάρισε μια μπανάνα κουνώντας ρυθμικά το κεφάλι του και έσκυψε προς την κάμερα -προσφέροντας ένα εφιαλτικό κοντινό πλάνο της λατέξ μάσκας του πρώην Αμερικανού Προέδρου- ενώ χτύπησε την κάμερα δύο φορές.

Αμέσως μετά, δάγκωσε την μπανάνα κοιτάζοντας επίμονα κατευθείαν μέσα στην κάμερα, πριν γυρίσει την πλάτη του και απομακρυνθεί ήρεμα.

«Το να είσαι αλλόκοτος δεν είναι ποινικό αδίκημα»

Η οικογένεια κατήγγειλε αμέσως το περιστατικό στην αστυνομία του Γουατόγκα και παρέδωσε το βιντεοληπτικό υλικό. Ωστόσο, οι αρχές διαπίστωσαν ότι «δεν υπήρχαν στοιχεία ότι είχε διαπραχθεί ποινικό αδίκημα», όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, Τζιμ Λιούις.

Οι αστυνομικοί «χτένισαν» τη γειτονιά αλλά δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον άνδρα.

«Αν και η επιλογή της αμφίεσης και του σνακ του ατόμου μπορεί να προκάλεσε κάποιες απορίες, κανένα από τα δύο δεν φαίνεται να παραβιάζει τον νόμο αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο Λιούις.

«Και ενώ δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τη μεταμφίεση, την μπανάνα ή την φαινόμενη πολιτική κρίση ταυτότητας, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το να είσαι αλλόκοτος δεν αποτελεί, από μόνο του, ποινικό αδίκημα».

Το αστυνομικό τμήμα ενημερώθηκε στη συνέχεια για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από άλλους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ανέφεραν παρόμοιες εμφανίσεις του μασκοφόρου άνδρα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν διαθέτει άλλο υλικό προς δημοσιοποίηση.

«Μην παίζετε με τις πόρτες των ανθρώπων. Τίποτα καλό δεν θα βγει από αυτό», σχολίασε ένας χρήστης των social media.