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Εντάλματα σύλληψης για τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιο και ακόμη 5 μέλη

Εκδόθηκαν έξι εντάλματα σύλληψης για τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιο, και ακόμη πέντε πρόσωπα, στο πλαίσιο έρευνας του αθλητικού εισαγγελέα για σοβαρές καταγγελίες που περιλαμβάνουν αναφορές σε ενδεχόμενη χειραγώγηση αγώνων. Η έκδοση των ενταλμάτων αποφασίστηκε λόγω εκτίμησης κινδύνου διαφυγής, καθώς οι εμπλεκόμενοι δεν εμφανίστηκαν να παράσχουν εξηγήσεις ως ύποπτοι. Μετά την άσκηση ποινικών διώξεων, η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή και τα εντάλματα εκδόθηκαν υπό καθεστώς μυστικότητας με εισαγγελική σύμπραξη.

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Αθλητισμός

Λιόλιος - ΕΟΚ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιο, και ακόμη πέντε πρόσωπα.
  • Τα συνολικά έξι εντάλματα συνδέονται με την έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα για σοβαρές καταγγελίες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αναφορές σε ενδεχόμενη χειραγώγηση αγώνων.
  • Η απόφαση ελήφθη από τον εισαγγελέα και τον ανακριτή λόγω κινδύνου διαφυγής, καθώς οι εμπλεκόμενοι είχαν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι χωρίς να εμφανιστούν.

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιο, καθώς και για ακόμη πέντε πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα εντάλματα είναι συνολικά έξι και συνδέονται με την έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα για σοβαρές καταγγελίες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αναφορές σε ενδεχόμενη χειραγώγηση αγώνων.

Γιατί εκδόθηκαν τα εντάλματα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η έκδοση των ενταλμάτων αποφασίστηκε από τον αρμόδιο εισαγγελέα και τον ανακριτή, οι οποίοι φέρονται να έκριναν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη σύλληψη των εμπλεκομένων, λόγω κινδύνου διαφυγής.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος και τα υπόλοιπα πρόσωπα είχαν προηγουμένως κληθεί από τον αθλητικό εισαγγελέα να παράσχουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου, χωρίς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να εμφανιστούν.

Μετά την άσκηση ποινικών διώξεων, η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή. Ακολούθως, και υπό καθεστώς μυστικότητας, εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης, με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελικής αρχής, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

 

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