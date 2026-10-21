Εντάλματα σύλληψης για τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιο και ακόμη 5 μέλη

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιο, καθώς και για ακόμη πέντε πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα εντάλματα είναι συνολικά έξι και συνδέονται με την έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα για σοβαρές καταγγελίες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αναφορές σε ενδεχόμενη χειραγώγηση αγώνων.

Γιατί εκδόθηκαν τα εντάλματα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η έκδοση των ενταλμάτων αποφασίστηκε από τον αρμόδιο εισαγγελέα και τον ανακριτή, οι οποίοι φέρονται να έκριναν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη σύλληψη των εμπλεκομένων, λόγω κινδύνου διαφυγής.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος και τα υπόλοιπα πρόσωπα είχαν προηγουμένως κληθεί από τον αθλητικό εισαγγελέα να παράσχουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου, χωρίς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να εμφανιστούν.

Μετά την άσκηση ποινικών διώξεων, η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή. Ακολούθως, και υπό καθεστώς μυστικότητας, εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης, με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελικής αρχής, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.