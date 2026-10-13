Marfin: Την ερχόμενη εβδομάδα οι απολογίες των 3 κατηγορουμένων – Επεισόδια έξω από την Ευελπίδων

Προθεσμία για να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin, μετά την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος τους.

Συγκεκριμένα, η δικαστική λειτουργός όρισε την 21η Οκτωβρίου ως ημερομηνία για τις συμπληρωματικές απολογίες των δύο κατηγορουμένων, ενώ η τρίτη απολογία προγραμματίστηκε για τις 23 Οκτωβρίου.

Η κλήση τους αφορά τη συμπληρωματική δίωξη που ζήτησε η ανακρίτρια από την Εισαγγελία για το αδίκημα του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα, το οποίο αφορά ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας.

Προσωρινά κρατούμενοι οι τρεις κατηγορούμενοι

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 42 ετών, απολογήθηκαν στις 14 Ιουλίου και, με τη σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου.

Κατά τις απολογίες τους, αμφότεροι αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή στα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν έξω από το υποκατάστημα της Marfin.

Ο ένας από τους δύο, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα φέρεται να είναι το άτομο που έσπασε την τζαμαρία του κτιρίου, υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου 2010, ωστόσο αποχώρησε από το σημείο μόλις άρχισαν τα επεισόδια.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν επίσης στην πορεία, αλλά σε διαφορετικό σημείο από εκείνο όπου σημειώθηκαν τα γεγονότα.

Παρά τους ισχυρισμούς τους, ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι έπρεπε να οδηγηθούν στη φυλακή, εκτιμώντας ότι, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που τους αποδίδονται, συντρέχει κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων.

Η έκδοση της 46χρονης από τη Βρετανία και η απόφαση για την κράτησή της

Προσωρινά κρατούμενη παραμένει και η τρίτη κατηγορούμενη, ηλικίας 46 ετών, η οποία διέμενε τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία και εκδόθηκε στην Ελλάδα.

Η γυναίκα βρίσκεται στη φυλακή από τις 11 Αυγούστου, όταν, μετά την απολογία της, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτησή της.

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών απέρριψε την προσφυγή που είχε καταθέσει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της, με αποτέλεσμα να παραμείνει στη φυλακή.

Η 46χρονη αρνείται την εμπλοκή της στην υπόθεση και υποστηρίζει ότι δεν συμμετείχε στα επεισόδια της 5ης Μαΐου 2010. Κατά την απολογία της, αρνήθηκε τον υποστηρικτικό ρόλο που της αποδίδεται, επισημαίνοντας ότι είχε λάβει μέρος στη διαδήλωση, χωρίς, όπως ισχυρίστηκε, να έχει οποιαδήποτε σχέση με τα γεγονότα που ακολούθησαν.

Παράλληλα, ανέφερε ότι γνώρισε τους δύο συγκατηγορουμένους της στον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των διαδηλωτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών απολογιών, η ανάκριση θα περατωθεί. Η υπόθεση θα εισαχθεί στο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών το οποίο με βούλευμα του θα κρίνει αν θα παραπέμψει ή όχι την υπόθεση σε δίκη, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Ένταση έξω από την Ευελπίδων

Ένταση σημειώθηκε κατά την αποχώρηση των τριών κατηγορουμένων από τα δικαστήρια, όταν προκλήθηκε αντιπαράθεση ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις και σε συγκεντρωμένους που είχαν βρεθεί στο σημείο για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους κατηγορουμένους.

Το περιστατικό, ωστόσο, δεν έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις και η ένταση εκτονώθηκε χωρίς να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση.