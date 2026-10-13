Δημήτρης Λιγνάδης: Διακόπηκε η δίκη στο Εφετείο – Απών ο καταγγέλλων, δυσαρέσκεια της προέδρου για τους μάρτυρες

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Διακόπηκε η συνεδρίαση της δίκης του Δημήτρη Λιγνάδη σε δεύτερο βαθμό, το πρωί της Τρίτης (13/10) στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, καθώς δεν προσήλθε ο καταγγέλλων που επρόκειτο να εξεταστεί, ενώ απουσίαζαν και οι υπόλοιποι μάρτυρες που είχαν κληθεί να καταθέσουν.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έφτασε στο Εφετείο λίγο πριν από τις 9 το πρωί, προκειμένου να παρακολουθήσει την ακροαματική διαδικασία. Ωστόσο, η απουσία των προσώπων που επρόκειτο να εξεταστούν δεν επέτρεψε τη συνέχιση της δίκης σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.

Γιατί απουσίαζε ο καταγγέλλων

Σύμφωνα με πληροφορίες ο καταγγέλλων που επρόκειτο να καταθέσει δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο λόγω προβλήματος υγείας και συγκεκριμένα λοίμωξης του αναπνευστικού.

Η δυσαρέσκεια της προέδρου της έδρας για τους μάρτυρες

Την ίδια ώρα, κανένας από τους υπόλοιπους μάρτυρες που είχαν κληθεί για εξέταση δεν βρισκόταν στη δικαστική αίθουσα, γεγονός που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια της προέδρου της έδρας.

Η πρόεδρος επισήμανε ότι η παρουσία των μαρτύρων είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και ξεκαθάρισε ότι η δίκη δεν μπορεί να προχωρήσει όταν τα πρόσωπα που έχουν κληθεί να καταθέσουν απουσιάζουν.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στην επόμενη συνεδρίαση η παρουσία τους θεωρείται αναγκαία, ώστε να συνεχιστεί η εξέταση και να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις.

Η υπόθεση εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για δύο βιασμούς ανηλίκων. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών, όπου εξετάζεται σε δεύτερο βαθμό.

Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρίαση, με την παρουσία των μαρτύρων που έχουν κληθεί να καταθέσουν να θεωρείται καθοριστική για την πρόοδο της δίκης.