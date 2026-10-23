Μέγκαν Μαρκλ: «Βαθιά θλιμμένη» για τις κατηγορίες εναντίον του πατέρα της – «Είναι αρρωστημένα ψέματα» λέει ο ίδιος

Βαθύτατα συγκλονισμένη δηλώνει η Μέγκαν Μαρκλ μετά τις σοβαρότατες καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με τις οποίες ο πατέρας της, Τόμας Μαρκλ, φέρεται να διατηρούσε στην κατοχή του υλικό παιδικής κακοποίησης.

Η Δούκισσα του Σάσεξ αποκάλυψε μάλιστα ότι σχετικές πληροφορίες είχαν διαβιβαστεί στις αρχές ήδη από το 2018, τονίζοντας ότι η αποκοπή των σχέσεών της μαζί του έγινε αποκλειστικά για την προστασία των παιδιών της.

Η επίσημη δήλωση της Μέγκαν Μαρκλ

Σε γραπτή δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα, η Μέγκαν Μαρκλ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαι βαθύτατα θλιμμένη από τα νέα που ήρθαν στο φως τις τελευταίες 24 ώρες και οι σκέψεις μου είναι με τυχόν παιδιά που μπορεί να έχουν βλάψει».

Όπως αποκάλυψε, το 2018 μια επιστολή εστάλη στη Μητροπολιτική Αστυνομία και στην ομάδα προστασίας μελών της βασιλικής οικογένειας, η οποία κοινοποιήθηκε στη συνέχεια και στην ίδια.

Η ίδια σημείωσε ότι η επιστολή αυτή διατύπωνε ανησυχητικές και ενοχλητικές κατηγορίες εναντίον του πατέρα της, ενώ της είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι αυτές διερευνώνται.

«Ελπίζω ότι τώρα μπορεί να γίνει κατανοητό ότι, παρά τη διαστρέβλωση ορισμένων μέσων ενημέρωσης όλα αυτά τα χρόνια, οποιαδήποτε απόσταση από τον πατέρα μου και η επιλογή μου να μην του επιτρέψω να έρθει σε επαφή με τα παιδιά μας, έγινε για έναν λόγο: για να τα προστατεύσω».



«Πίστευα ότι οι αρχές έκαναν το ίδιο και για άλλες οικογένειες», πρόσθεσε.

«Παρόλο που το εύρος αυτών που έχουν αποκαλυφθεί τώρα είναι πιο αρρωστημένο από ό τι θα μπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί, η ειλικρινής μου ελπίδα είναι ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί πλήρως και ότι προτεραιότητα θα παραμείνει η ασφάλεια και η προστασία των αθώων παιδιών».

Οργισμένη διάψευση του 82χρονου Τόμας Μαρκλ

Πριν από τη δημοσιοποίηση της δήλωσης της κόρης του, ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ είχε αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «άρρωστα ψέματα».

Μιλώντας αποκλειστικά στη Daily Mail από κέντρο αποκατάστασης στη Φλόριντα —όπου μαθαίνει να περπατά με πρόσθετο μέλος μετά τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού κάτω από το γόνατο τον περασμένο Δεκέμβριο εξαιτίας θρόμβωσης—, ο ίδιος δήλωσε: «Είμαι σε κατάσταση σοκ, είμαι πληγωμένος και είμαι πολύ αναστατωμένος που ο γιος μου εκτοξεύει αυτές τις κατηγορίες εναντίον μου».

«Δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω αυτό για το οποίο κατηγορούμαι. Είναι το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε να προσάψει κάποιος σε κάποιον», σημείωσε.

«Αυτές είναι μ@λ@κίες. Είναι απλώς ένα σωρό ψέματα. Είναι αρρωστημένο. Δεν έχω ιδέα γιατί ο Τόμας προσπαθεί να με καταστρέψει με αυτά τα ψέματα».

Ο 82χρονος αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς του 60χρονου γιου του, Τόμας Τζούνιορ -ο οποίος κατήγγειλε ότι βρήκε «εκατοντάδες» εικόνες και βίντεο κακοποίησης ανηλίκων σε τέσσερα κουτιά αποθήκευσης στις Φιλιππίνες-, υποστηρίζοντας ότι οι υπολογιστές δεν βρίσκονταν στην κατοχή του από τον Ιανουάριο του 2025, όταν έφυγαν από το Μεξικό.

Meghan Markle’s Father Thomas Markle Investigated for Child Pornography After Materials Found: Report https://t.co/4OJBlW1Dxh — People (@people) October 22, 2026



«Εκείνοι οι υπολογιστές συσκευάστηκαν στο Μεξικό και τοποθετήθηκαν σε εμπορικό πλοίο που χρειάστηκε μήνες για να φτάσει στις Φιλιππίνες. Ζητούσα συνεχώς από τον Τόμας τους υπολογιστές μου, αλλά δεν μου τους έδινε».

Στην ερώτηση της Daily Mail για το αν κατέβασε ποτέ πορνογραφικό υλικό, ο ίδιος απάντησε κατηγορηματικά: «Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό».

Πρόσθεσε ότι θα καλωσόριζε έναν ειδικό πληροφορικής για να εξετάσει εγκληματολογικά τους υπολογιστές.

Σχολιάζοντας μάλιστα τη διαρροή από πηγή του περιβάλλοντος της Μέγκαν ότι «ίσως τώρα ο κόσμος καταλάβει γιατί δεν έχει καμία επαφή μαζί του από το 2018», ο Τόμας Μαρκλ ανέφερε: «Δεν το πιστεύω αυτό», επισημαίνοντας ότι η σχέση τους ήταν άψογη μέχρι τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι.

Η αντίδραση της Σαμάνθα Μαρκλ κατά του αδελφού της

Στο πλευρό του πατέρα τους τάχθηκε η 61χρονη πρωτότοκη κόρη του, Σαμάνθα Μαρκλ, η οποία είναι η κύρια φροντίστριά του στη Φλόριντα.

Η ίδια ξέσπασε κατά του αδελφού της, Τόμας Τζούνιορ, κατηγορώντας τον ότι κατασκεύασε τα ψέματα για οικονομικό όφελος.

Meghan Markle’s dad, Thomas, under investigation for ‘hundreds, if not thousands’ of child porn images: report https://t.co/auOxWiAxAv https://t.co/77jRYNGSTy — New York Post (@nypost) October 22, 2026



«Δεν υπάρχει καμία απολύτως βάση σε αυτές τις αηδιαστικές κατηγορίες και ο αδελφός μου είναι αηδιαστικός που τις κατασκευάζει. Θέλει να καταστρέψει τον πατέρα μας. Ντροπή του», δήλωσε.

«Ο αδελφός μου βγήκε με αυτά τα ψέματα λίγες μέρες αφότου κόπηκαν τα χρήματα από τον πατέρα μου. Χρησιμοποιούσε τον μπαμπά ως “κουμπαρά” για χρόνια και μόλις σταμάτησαν τα χρήματα, επινόησε τα πιο εξωφρενικά ψέματα που μπορούσε για να βγάλει λεφτά από τα ΜΜΕ».

Η Σαμάνθα υποστήριξε ότι οι υπολογιστές ήταν μακριά από τον πατέρα της επί δύο χρόνια, αφήνοντας περιθώρια παραποίησης, και κατηγόρησε τον αδελφό της ότι τρέφει «βεντέτα» λόγω ζήλιας και οικονομικών διαφορών.

Παράλληλα, τόνισε την ευθραυστότητα της υγείας του 82χρονου, ο οποίος πρόσφατα υπεβλήθη σε τοποθέτηση τρίτου στεντ στην καρδιά του, με τους γιατρούς να καταγράφουν επικίνδυνα υψηλούς σφυγμούς λόγω του σοκ από τις καταγγελίες.