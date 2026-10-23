Πετρέλαιο: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 μηνών η τιμή του brent – Η ανησυχία των αναλυτών

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 μηνών και συγκεκριμένα από από τον Μάιο του 2026 “σκαρφάλωσε” σήμερα η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου (brent), μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αλλά και το ενδεχόμενο στο να υπάρξουν νέες επιθέσεις της Αμερικής στο Ιράν. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τους φόβους για διαταραχές στον εφοδιασμό της ενέργειας.

Συνεπώς, σύμφωνα με το investing.com, σήμερα στις 9.39 π.μ ώρα Ελλάδας η τιμή του αργού αυξήθηκε κατά 1,19% και ανήλθε στα 114,52 δολάρια το βαρέλι από 113,09 δολάρια το βαρέλι που ήταν στο άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρημαριστηρίου Ενέργειας και 113,17 δολάρια το βαρέλι που ανέρχονταν στο κλείσιμο. Επίσης επισημαίνεται πως, για σήμερα η τιμή του αργού προβλέπεται να κινηθεί μεταξύ 112,17 δολάρια το βαρέλι και 114,70 δολάρια το βαρέλι.

Δείτε παρακάτω τον σχετικό πίνακα

Νωρίτερα, το https://oilprice.com/ η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου (WTI) ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι από σχεδόν 99 δολάρια το βαρέλι που ήταν τη Δευτέρα. Επιπλέον επσημαίνεται πως, όταν το αργό Brent “φλέρταρε” με τα 114 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό (WTI) βρίσκονταν στα 100,40 δολάρια ανά βαρέλι. Αυτό συνέβη επειδή οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των traders του πετρελαίου. Ωστόσο τώρα φαίνεται πως, είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα στις επιθέσεις των Χούθι που σημειώθηκαν στις υποδομές της Σαουδικής Αραβίας μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι εγκαταστάσεις της Aramco.

Tι λένε οι αναλυτές

Στο θέμα του πετρελαίου αναφέρονται και οι ειδικοί. « Οι αγορές ανησυχούν όλο και περισσότερο πως θα υπάρξει μια νέα κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο.

Εάν επικρατήσει το εν λόγω σενάριο, τότε αυτό θα μπορούσε να απειλήσει τις ροές πετρελαίου, οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν παραμείνει σε εξαιρετικά ανθεκτικά επίπεδα » τόνισε σε ενημερωτικό σημείωμα σύμφωνα με το https://oilprice.com/ η ομάδα ειδικών της ING που ασχολείται με το κομμάτι της στρατηγικής για τα εμπορικά προϊόντα της τράπεζας.

«Υπάρχουν πληροφορίες ότι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στο να προβεί σε νέες επιθέσεις στο Ιράν.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ ενισχύουν τη παρουσία του στρατού τους στην περιοχή με την κατασκευή ενός δεύτερου αεροπλανοφόρου», συμπλήρωσαν οι ανααλυτές της τράπεζας Warren Patterson και Ewa Manthey.

Οι αναλυτές επισήμαναν πως η απειλή μιας νέας κλιμάκωσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εξανεμίζει τις ελπίδες πως θα υπάρξει μια διαφορετική τροπή των γεγονότων, μετά τη διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου 2026 στις ΗΠΑ . Ως εκ τούτου, οι αναλυτές της τράπεζας αναθεώρησαν τις προβλέψεις τους για την τιμή του αργού Brent του τέταρτου τριμήνου. Συγκεκριμένα ανέφεραν πως είναι «ανέφικτος» ο στόχος που είχε τεθεί για μέση τιμή πετρελαίου στα 80 δολάρια το βαρέλι.

Από την άλλη πλευρά, οικονομικοί αναλυτές προειδοποίησαν μέσω του https://en.mehrnews.com/ πως η τιμή του πετρελαίου πάνω από τα επίπεδα των 110 δολαρίων το βαρέλι μπορεί να εντείνει τις πιέσεις στην αμερικανική οικονομία.

Και συνέχισαν λέγοντας πως, οι τιμές του αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ υπερέβησαν το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Η εξέλιξη αυτή σύμφωνα με τους ίδιους αναλυτές, προκαλεί ανησυχίες για υψηλότερο ενεργειακό κόστος και εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις.