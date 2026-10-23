Θεσσαλονίκη: Διεκόπη για τις 27 Νοεμβρίου η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού

Η εκδίκαση της υπόθεσης για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης αναβλήθηκε για τις 27 Νοεμβρίου, κατόπιν αιτήματος συνηγόρου της υποστήριξης της κατηγορίας για λόγους υγείας. Στο هنا εδώλιο επρόκειτο να βρεθούν ξανά οι 12 κατηγορούμενοι για τα γεγονότα της 1ης Φεβρουαρίου 2022 στη Χαριλάου, με επτά εξ αυτών να έχουν πρωτόδικα καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

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δίκη- Καμπανός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η εκδίκαση της υπόθεσης για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης αναβλήθηκε για τις 27 Νοεμβρίου, κατόπιν αιτήματος συνηγόρου της υποστήριξης της κατηγορίας, ο οποίος επικαλέστηκε λόγους υγείας.
  • Η υπόθεση επρόκειτο να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό, με τους 12 κατηγορούμενους να βρίσκονται ξανά στο εδώλιο για τη δολοφονία του 19χρονου, την 1η Φεβρουαρίου 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.
  • Υπενθυμίζεται ότι επτά από τους κατηγορούμενους έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον πολυετείς ποινές, ενώ στους υπόλοιπους πέντε έχουν επιβληθεί πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης.

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Η εκδίκαση της υπόθεσης για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης αναβλήθηκε για τις 27 Νοεμβρίου, κατόπιν αιτήματος συνηγόρου της υποστήριξης της κατηγορίας, ο οποίος επικαλέστηκε λόγους υγείας

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Η υπόθεση επρόκειτο να εκδικαστεί σήμερα σε δεύτερο βαθμό, με τους 12 κατηγορούμενους οπαδούς του ΠΑΟΚ να βρίσκονται ξανά στο εδώλιο για τη δολοφονία του 19χρονου, την 1η Φεβρουαρίου 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.

Υπενθυμίζεται ότι επτά από τους κατηγορούμενους έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον πολυετείς ποινές, ενώ στους υπόλοιπους πέντε έχουν επιβληθεί πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης.

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Η υπόθεση εξετάζεται εκ νέου μετά και την έφεση που άσκησε ο πρώην προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, ζητώντας βαρύτερες καταδίκες για τους περισσότερους κατηγορούμενους.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί, σύμφωνα με το thestival.gr, στις 27 Νοεμβρίου.

 

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