Θλίψη στο Χόλιγουντ: Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο Τομ Σκέριτ, ο θρυλικός «Viper» του Top Gun και σταρ του Alien

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Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπημένους χαρακτήρες του Χόλιγουντ και της αμερικανικής τηλεόρασης, ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός Τομ Σκέριτ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.

Ο Σκέριτ, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε θρυλικές παραγωγές όπως το «Top Gun», το «Alien» και η σειρά «Picket Fences», απεβίωσε από φυσικά αίτια, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του.

Τον θάνατο του ηθοποιού επιβεβαίωσε η οικογένειά του την Τετάρτη με επίσημη δήλωσή της στο περιοδικό People, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη.



«Ενώ ο κόσμος γνώριζε τον Τομ μέσα από την εξαιρετική υποκριτική του καριέρα, εμείς τον γνωρίζαμε για το χιούμορ, την περιέργεια, τη σοφία, τη γενναιοδωρία του και την αγάπη που έφερε στις ζωές μας», ανέφεραν οι οικείοι του.

Παράλληλα, η οικογένεια του Σκέριτ στάθηκε στην αγάπη που είχε ο ίδιος για τη δημιουργία, τη φύση και τη βοήθεια προς τους άλλους ώστε να βρουν τη δική τους φωνή.

Ο Σκέριτ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Τζούλι Τοκάσικι, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1998, τα πέντε παιδιά του (Άντι, Έριν, Ματ, Κόλιν και Εμίκο), καθώς και πέντε εγγόνια και δύο δισέγγονα. Στο παρελθόν είχε παντρευτεί τη Σου Όραν και τη Σάρλοτ Σανκς.

Από την Αεροπορία των ΗΠΑ στο Χόλιγουντ

Γεννημένος στο Ντιτρόιτ το 1933, ο Σκέριτ μεγάλωσε εκεί και υπηρέτησε στην Αεροπορία των ΗΠΑ (US Air Force) από το 1951 έως το 1955.

Μετά τη θητεία του, έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο το 1962 με την ταινία «War Hunt». Η μεγάλη του ευκαιρία ήρθε το 1970 με τη θρυλική ταινία «MAS*H», όπου υποδύθηκε τον λοχαγό Ογκάστους Μπέντφορντ «Δούκα» Φόρεστ.

Στη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, πρωταγωνίστησε σε μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες της 7ης Τέχνης:

«Alien» (1979): Στον ρόλο του Άρθουρ Ντάλας.

We are sad to learn that actor Tom Skerritt has passed away at 93. The Emmy-winning actor made his mark on the horror genre as Dallas in the original ALIEN back in 1979, and he also starred in The Dead Zone, Poltergeist III, and 2008’s Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Rest in Peace. https://t.co/SdaKV9PeYG — Bloody Disgusting (@BDisgusting) October 22, 2026

« The Dead Zone » (1983): Στον ρόλο του σερίφη Τζορτζ Μπάνερμαν.

» (1983): Στον ρόλο του σερίφη Τζορτζ Μπάνερμαν. «Top Gun» (1986): Ως διοικητής Μάικ «Viper» Μέτκαλφ, στο πλευρό του Τομ Κρουζ.

Actor Tom Skerritt has died at the age of 93. https://t.co/Wff1VwBWP5 — Pop Base (@PopBase) October 22, 2026

«Steel Magnolias» / «Ανθισμένες Μανόλιες» (1989): Στον ρόλο του Ντραμ Ήτεντον.

Tom Skerritt with Julia Roberts in ‘Steel Magnolias’ View a full gallery of his career in photos here: https://t.co/d6kM47doNj https://t.co/A1V5Xa825J — Deadline (@DEADLINE) October 22, 2026

« A River Runs Through It » / «Το Ποτάμι Κυλά Ανάμεσά Μας» (1992): Ως αιδεσιμότατος ΜακΛιν.

» / «Το Ποτάμι Κυλά Ανάμεσά Μας» (1992): Ως αιδεσιμότατος ΜακΛιν. «Contact» (1997): Στον ρόλο του συμβούλου εθνικής ασφαλείας Ντέιβιντ Ντράμλιν.

Η τελευταία του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη ήταν στην ταινία «Broke» το 2025.

Η τηλεοπτική καταξίωση και το βραβείο Emmy

Ο Σκέριτ πραγματοποίησε αμέτρητες εμφανίσεις στην αμερικανική τηλεόραση τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 σε δημοφιλείς σειρές όπως «Combat!», «The Virginian», «Death Valley Days», «12 O’Clock High», «Gunsmoke», «The F.B.I.» και «Cannon».

Στη δεκαετία του ’80 υποδύθηκε τον Έβαν Ντρέικ στη δημοφιλή σειρά «Cheers», ενώ η απόλυτη καταξίωση ήρθε μέσα από τη δραματική σειρά «Picket Fences» του CBS (1992–1996).

Για τέσσερις σεζόν υποδύθηκε τον σερίφη Τζίμι Μπροκ, έναν ρόλο που του χάρισε το βραβείο Emmy Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά το 1993.

Tom Skerritt with Kathy Baker in ‘Picket Fences’ View a full gallery of his career in photos here: https://t.co/d6kM47doNj https://t.co/kZ6EbSVTKM — Deadline (@DEADLINE) October 22, 2026



Αργότερα στην τηλεοπτική του πορεία, συνάντησε ξανά την τηλεοπτική του σύζυγο από τις «Ανθισμένες Μανόλιες», Σάλι Φιλντ, υποδυόμενος εκ νέου τον σύζυγό της στη δραματική σειρά του ABC «Brothers & Sisters».