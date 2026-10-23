ΑΑΔΕ: 48ωρο λουκέτο σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας για μη έκδοση αποδείξεων

Σε 48ωρη αναστολή λειτουργίας γνωστού νυχτερινού κέντρου προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μετά τη διαπίστωση μη έκδοσης τριών αποδείξεων συνολικής αξίας 4.560 ευρώ σε επιτόπιο έλεγχο

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Οικονομία

ΑΑΔΕ, λουκέτο, νυχτερινό κέντρο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε 48ωρη αναστολή λειτουργίας γνωστού νυχτερινού κέντρου προχώρησε η ΑΑΔΕ, σε εφαρμογή της προβλεπόμενης από τη φορολογική νομοθεσία κύρωσης.
  • Κατά τη διάρκεια επιτόπιου φορολογικού ελέγχου διαπιστώθηκε η μη έκδοση τριών (3) αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, συνολικής αξίας 4.560 ευρώ.
  • Παρότι η επιχείρηση προσέφυγε αρχικά στη Δικαιοσύνη, μεταγενέστερη απόφαση έκρινε νόμιμη την κύρωση, η οποία εκτελέστηκε με την έναρξη της νέας σεζόν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε 48ωρη αναστολή λειτουργίας γνωστού νυχτερινού κέντρου προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σε εφαρμογή της προβλεπόμενης από τη φορολογική νομοθεσία κύρωσης, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής δικαστικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, κατά τη διάρκεια επιτόπιου φορολογικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2026, ελεγκτές της ΑΑΔΕ διαπίστωσαν τη μη έκδοση τριών (3) αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, συνολικής αξίας 4.560 ευρώ, παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η προβλεπόμενη 48ωρη αναστολή λειτουργίας.

Η επιχείρηση προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, επιτυγχάνοντας αρχικά την προσωρινή αναστολή εκτέλεσης του μέτρου. Ωστόσο, με μεταγενέστερη δικαστική απόφαση, που εκδόθηκε το καλοκαίρι του 2026, κρίθηκε νόμιμη η επιβολή της κύρωσης.

Κατόπιν της δικαστικής αυτής εξέλιξης, με την έναρξη της νέας καλλιτεχνικής σεζόν, η ΑΑΔΕ προχώρησε στην εκτέλεση της 48ωρης αναστολής λειτουργίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Η υπόθεση επιβεβαιώνει ότι οι προβλεπόμενες κυρώσεις εφαρμόζονται και μετά την παρέλευση του αρχικού χρόνου επιβολής τους, εφόσον έχουν αρθεί τα νομικά εμπόδια για την εκτέλεσή τους.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τους φορολογικούς ελέγχους, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της νομοθεσίας, την ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων και την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού.

ΑΑΔΕ, λουκέτο, νυχτερινό κέντρο

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ